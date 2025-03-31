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Новости Фото Исцезновение солдат США учения Литва
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Исчезновение американских военных в Литве: бронеавтомобиль, в котором те могли находиться, достали из болота. ФОТО

Найден бронеавтомобиль, в котором могли находиться четверо пропавших американских военных, которые прибыли на учения в Литву и исчезли у границы с Беларусью.

Об этом сообщает министерство внутренних дел Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бронеавтомобиль нашли в болоте и смогли вытащить через 6 дней после сообщений об исчезновении военных. Сейчас на месте работают литовская полиция и следователи США.

вытаскивают американский бронеавтомобиль в Литве

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО уточнили заявление Рютте о пропавших американских солдатах в Литве: их до сих пор ищут (обновлено)

Литва и США договорились, что американская сторона предоставит информацию о том, что произошло с военными первой.

Исчезновение солдат США в Литве

Напомним, что четверо военнослужащих США пропали без вести в Литве во время учений. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее СМИ сообщили, что солдаты, вероятнее всего, погибли.

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене отправилась на полигон вблизи Пабраде, где пропали без вести четверо американских военных.

Читайте также: Министр обороны Литвы Шакалине выехала на полигон, где пропали без вести четверо американских военных

Автор: 

исчезновение (282) Литва (2450) США (26506) обучение (525)


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Топ комментарии
+11
Головне у заголовку написати "фото" а потім.....
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31.03.2025 09:18
+7
Гоніть кацапа звідусіль і тих хто з ними дружитиь, бо кацап це кров, смерть і брехня.
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31.03.2025 10:32
+3
Звісно, бо до появи росії і русскіх ніяких боліт на Землі не існувало.
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31.03.2025 09:40
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Головне у заголовку написати "фото" а потім.....
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31.03.2025 09:18 Ответить
Це для тих хто кричить: "Де докази!?"
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31.03.2025 09:22 Ответить
А це фото докази?
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31.03.2025 10:18 Ответить
М-дааа.... Виявляється, що й фото не достатньо, потрібні ще й роз"яснення...
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31.03.2025 10:34 Ответить
Головне для "журналіста" - навчитись містецтву заголовку. Тобто гучніше прокукарекати. ЦЕНЗОР - не є виключення.
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31.03.2025 10:36 Ответить
Від таких випадків ніхто не застрахований...
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31.03.2025 09:18 Ответить
Не знаєш броду, не лізь у воду...
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31.03.2025 10:41 Ответить
Кацапській. ,, сюрприз,,
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31.03.2025 09:21 Ответить
Болото? Ну вот, какое ещё доказательство вам требуется что Литва - то исконно русская земля))
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31.03.2025 09:29 Ответить
Звісно, бо до появи росії і русскіх ніяких боліт на Землі не існувало.
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31.03.2025 09:40 Ответить
Американські військові по жаби їздили?
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31.03.2025 09:29 Ответить
То їх знайшли. Чи ні ?
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31.03.2025 10:15 Ответить
По Euronews показали що БРЕМ знайшли на глибині 5 метрів, водолази не змогли дістатися до техніки, відкачують болото далі...
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31.03.2025 10:31 Ответить
«Блондинки» їхали навігатором.
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31.03.2025 09:34 Ответить
Kakoi balvan napisal , broneavtamabil ? Ata bil M88 , evak , principe abrams , toka bez bashni no s drugimi pribambasami . 60 tonnii . A broneavtamabil ....🤦‍♂️
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31.03.2025 09:43 Ответить
Не рви душу... Тут ще не такі "перди" видають...
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31.03.2025 09:47 Ответить
Ти подивись хто автор публікації Ірина Дашківська їй що БРЕМ що ББМ однаково, головне публікацію написати, а підготувати матеріал та в деталях розібратися на то немає часу.
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31.03.2025 10:12 Ответить
На березі болота стоять якісь туристи, де фото бронеавтомобіля??
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31.03.2025 09:48 Ответить
американцев убили РУСКИЕ , авто утопили в болоте !!! или вы еще сомневаетесь ??? это руские могли НАЖРАТЬСЯ и сегануть навпрошкы ч/з болото !!! американцы только по дороге и по карте джпс !!! руские убили 2х поляков ракетой ,те промолчали , в Румынию залетали сотню раз и те тоже молчали , руским понравилось и сейчас будут ходить по головам , почему нет ???!!!(( руская дрг убила , а броневик утопили , они знали что делать от начала и до конца !! подлючая страна !!! те кто не прнял еще узнают ,но будет позно !!!(((
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31.03.2025 09:59 Ответить
З якого дива М88 стала броневиком?
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31.03.2025 10:05 Ответить
M88 (англ. M88 Recovery Vehicle) - гусенична броньована ремонтно-евакуаційна машина виробництва США, створена на базі танків M48 і M60
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31.03.2025 10:11 Ответить
В мене є інтернет. Я в курсі.
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31.03.2025 10:13 Ответить
Ну тепер навчися ним користуватися.
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31.03.2025 13:31 Ответить
До чого твій висер?
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31.03.2025 13:33 Ответить
До того , що ти тупий дебіл, який пише різну хню ,а коли його токмачать мордою в його ж лайно, він починає включати окуня і писати про висери.
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31.03.2025 22:34 Ответить
Ти тупеньке хоч читало публікацію?
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01.04.2025 07:51 Ответить
Ти тупеньке хоч в армії служило, різницю між БРЕМ і бронеавтомобілем хоч знаєш?
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01.04.2025 07:54 Ответить
Шо ти там розказуєш олень бл? Ти навіть не знаєш значення слова "броньована". Сиди там тихенько і ще більше не ганьбися.
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01.04.2025 07:58 Ответить
Ми підказуємо тупенькому що різниця між М88 і броневиком є, потрібно лише почитати в інтернеті і ти станеш розумним і не кумедним.
Ще тупенькому потрібно уважно прочитати статтю де автор (яка не тямить в техніці) вказує що втопили бронеавтомобіль а не гусеничну БРЕМ, потім читаєш комент Василий Граздич де цей шльоц теж пише про броневик не тямлячи в цьому так само як і ти. Але ж ти нікчемне гуано вперше в житті дізнавшись про М88 та начитавшись Вікіпедії кидаєш сюди інфу за М88 як крутий знаток інженерної військової техники. Тепер ти голова різницю між термінами, колісною та гусеничною техникою розумієш чи ні?
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01.04.2025 08:14 Ответить
Бл,який же ти довбодятел )))) Я ще таких дегенератів тут не бачив.
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01.04.2025 16:47 Ответить
Ну ти "грамотей" поняв що сів в калюжу?
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01.04.2025 16:53 Ответить
американцев убили РУСКИЕ , авто утопили в болоте !!! это руские могли НАЖРАТЬСЯ и сегануть навпрошкы ч/з болото !!!

Шо ви таке пишите? Декілька бухих москалів знищили чотирьох бійців НАТО на їх теріторії, та ті ще й зникли без вісті.
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31.03.2025 10:27 Ответить
Гоніть кацапа звідусіль і тих хто з ними дружитиь, бо кацап це кров, смерть і брехня.
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31.03.2025 10:32 Ответить
 
 