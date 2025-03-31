Исчезновение американских военных в Литве: бронеавтомобиль, в котором те могли находиться, достали из болота. ФОТО

Найден бронеавтомобиль, в котором могли находиться четверо пропавших американских военных, которые прибыли на учения в Литву и исчезли у границы с Беларусью.

Об этом сообщает министерство внутренних дел Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бронеавтомобиль нашли в болоте и смогли вытащить через 6 дней после сообщений об исчезновении военных. Сейчас на месте работают литовская полиция и следователи США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО уточнили заявление Рютте о пропавших американских солдатах в Литве: их до сих пор ищут (обновлено)

Литва и США договорились, что американская сторона предоставит информацию о том, что произошло с военными первой.

Исчезновение солдат США в Литве

Напомним, что четверо военнослужащих США пропали без вести в Литве во время учений. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее СМИ сообщили, что солдаты, вероятнее всего, погибли.

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене отправилась на полигон вблизи Пабраде, где пропали без вести четверо американских военных.

Читайте также: Министр обороны Литвы Шакалине выехала на полигон, где пропали без вести четверо американских военных