Исчезновение американских военных в Литве: бронеавтомобиль, в котором те могли находиться, достали из болота. ФОТО
Найден бронеавтомобиль, в котором могли находиться четверо пропавших американских военных, которые прибыли на учения в Литву и исчезли у границы с Беларусью.
Об этом сообщает министерство внутренних дел Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, бронеавтомобиль нашли в болоте и смогли вытащить через 6 дней после сообщений об исчезновении военных. Сейчас на месте работают литовская полиция и следователи США.
Литва и США договорились, что американская сторона предоставит информацию о том, что произошло с военными первой.
Исчезновение солдат США в Литве
Напомним, что четверо военнослужащих США пропали без вести в Литве во время учений. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее СМИ сообщили, что солдаты, вероятнее всего, погибли.
Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене отправилась на полигон вблизи Пабраде, где пропали без вести четверо американских военных.
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Ще тупенькому потрібно уважно прочитати статтю де автор (яка не тямить в техніці) вказує що втопили бронеавтомобіль а не гусеничну БРЕМ, потім читаєш комент Василий Граздич де цей шльоц теж пише про броневик не тямлячи в цьому так само як і ти. Але ж ти нікчемне гуано вперше в житті дізнавшись про М88 та начитавшись Вікіпедії кидаєш сюди інфу за М88 як крутий знаток інженерної військової техники. Тепер ти голова різницю між термінами, колісною та гусеничною техникою розумієш чи ні?
Шо ви таке пишите? Декілька бухих москалів знищили чотирьох бійців НАТО на їх теріторії, та ті ще й зникли без вісті.