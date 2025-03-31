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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: под ударами Покровск, Славянск и Северск. 2 человека ранены, есть разрушения. ФОТО

За прошедшие сутки, 30 марта 2025 года, войска РФ обстреливали территорию Донецкой области. Под огнем находились 3 района региона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске ранены 2 человека, повреждены 5 домов. В Доброполье повреждены хозяйственные постройки и 4 автомобиля. В Мирном Гродовской громады разрушен дом.

Краматорский район

В Славянске повреждено админздание. В Веселой Горе Новодонецкой громады повреждено админздание. В Константиновке повреждены 3 частных дома и микроавтобус. В Андреевской громаде повреждено админздание.

Бахмутский район

В Северске разрушены 2 двухэтажки, повреждены 8 частных домов.

последствия вражеских обстрелов Донетчины
последствия вражеских обстрелов Донетчины
последствия вражеских обстрелов Донетчины

Автор: 

Донецкая область (9562) Покровск (583) Бахмутский район (350) Краматорский район (204) Покровский район (526) Северск (76) Славянск (2569)


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