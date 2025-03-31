Предстанет перед судом предатель с Херсонщины, который сотрудничал с оккупантами в Дарьевской колонии, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении жителя Херсонщины, который работал на оккупантов в захваченной колонии. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что установило следствие?
В 2022 году после захвата российскими войсками части Херсонской области, мужчина добровольно стал сотрудничать с оккупационными властями и устроился на "службу" в оккупированную "Дарьевскую исправительную колонию №10". С июня 2022 года он занимал должность "младшего инспектора отдела охраны", за что получал зарплату в рублях.
После деоккупации региона мужчина остался на подконтрольной Украине территории. Он скрывал факт сотрудничества с захватчиками, переехал в другой регион, где пошел служить в ВСУ.
В феврале 2025 года работники ГБР разоблачили и в сотрудничестве с СБУ задержали перебежчика в Харьковской области.
Суд избрал фигуранту меру пресечения - содержание под стражей.
Мужчина обвиняется в добровольном занятии должности в незаконном оккупационном правоохранительном органе на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Что злоумышленнику грозит?
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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