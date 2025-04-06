С погибшим военным Вадимом Афинцом, который с первых дней вторжения защищал Украину и погиб на Сумском направлении, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

4 апреля 2025 года на Байковом кладбище в Киеве попрощались с военным Вадимом Афинцом, который погиб 1 апреля этого года во время выполнения боевого задания на Сумском направлении.

Об этом Цензор.НЕТ рассказали побратимы павшего воина.

Как отметили побратимы, Вадим погиб из-за попадания КАБа в его позицию.













24 февраля 2022 года Вадим в составе сводной группы защищал Украину со стороны Иванкова на севере Киевской области.

Особенно тепло побратимы вспоминают, как в первый день вторжения Вадим, рискуя собственной жизнью, оказывал помощь раненому украинскому солдату.

Также они рассказали, что Афинец с 2014 по 2017 год служил в АТО.

После полномасштабного вторжения Афинец участвовал в Киевской операции, а вскоре после освобождения Киевщины, 5 апреля 2022 года в составе разведывательно-огневой группы отбыл на Восток, где участвовал в боях на Покровском, Угледарском и Сумском направлениях. Позже присоединился к рядам 141 ОБрБпС.

Вадим Афинец в боях за Украину проявил героизм и был награжден двумя орденами "За мужність" II и III степени, а также "Хрестом доблесті" и бригадным "Золотим птахом".