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Новости Фото Утраты Украины
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С погибшим военным Вадимом Афинцом, который с первых дней вторжения защищал Украину и погиб на Сумском направлении, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

4 апреля 2025 года на Байковом кладбище в Киеве попрощались с военным Вадимом Афинцом, который погиб 1 апреля этого года во время выполнения боевого задания на Сумском направлении.

Об этом Цензор.НЕТ рассказали побратимы павшего воина.

Как отметили побратимы, Вадим погиб из-за попадания КАБа в его позицию.

Вадим АфинецВадим Афинец

Вадим Афинец
Вадим Афинец
Вадим Афинец
Вадим Афинец

24 февраля 2022 года Вадим в составе сводной группы защищал Украину со стороны Иванкова на севере Киевской области.

Особенно тепло побратимы вспоминают, как в первый день вторжения Вадим, рискуя собственной жизнью, оказывал помощь раненому украинскому солдату.

Также они рассказали, что Афинец с 2014 по 2017 год служил в АТО.

После полномасштабного вторжения Афинец участвовал в Киевской операции, а вскоре после освобождения Киевщины, 5 апреля 2022 года в составе разведывательно-огневой группы отбыл на Восток, где участвовал в боях на Покровском, Угледарском и Сумском направлениях. Позже присоединился к рядам 141 ОБрБпС.

Вадим Афинец в боях за Украину проявил героизм и был награжден двумя орденами "За мужність" II и III степени, а также "Хрестом доблесті" и бригадным "Золотим птахом".

Автор: 

похороны (1528) военнослужащие (6125) потери (4380)


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Топ комментарии
+21
Герою Слава !!!!🙏🇺🇦😢
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06.04.2025 13:47
+21
Вічна Пам'ять і Слава!
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06.04.2025 13:57
+10
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06.04.2025 14:11
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Герою Слава !!!!🙏🇺🇦😢
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06.04.2025 13:47 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава!
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06.04.2025 13:57 Ответить
Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!
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06.04.2025 14:41 Ответить
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06.04.2025 14:11 Ответить
🇺🇦🙏
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06.04.2025 14:38 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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06.04.2025 15:51 Ответить
Памятаймо ціну, Вільної від московитів, України!!!
Жодного представника, з осіб ВРУ КМУ ОПУ….??
Мабуть, у них за Планом, сонячні відпустки?
Сирійці, це питання, врегульовують дієво і щоденно!!
Слава Україні!
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06.04.2025 15:53 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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06.04.2025 16:05 Ответить
Вічна пам*ять загиблим героям.
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06.04.2025 16:09 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

Честь !
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07.04.2025 00:14 Ответить
Він був справжньою людиною! Героям слава
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09.04.2025 11:07 Ответить
 
 