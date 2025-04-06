Десять бригад ТрО, воюющих на разных участках фронта, получили партию техники и дефицитного снаряжения. ФОТОрепортаж

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко передал партию техники и дефицитного снаряжения для десяти бригад Теробороны, воюющих на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Стоимость помощи - 10 миллионов гривен. Это и передвижные авторемонтные мастерские, и стирально-душевые комплексы, и комплексы управления системой беспилотных летательных аппаратов "Посейдон", и большая партия шин, которые в войске являются расходным материалом.

"Мы должны быть сильнее. И не должны идти ни на какие компромиссы относительно способности ВСУ защищать наше государство. Наращивать инвестиции в оборонную промышленность, переводить экономику на военные рельсы не только в Украине, но и в Европе. Мои убеждения непоколебимы, даже в условиях, когда власть пытается перекрыть возможность помогать Армии. Силами нашей команды продолжаем развивать частную оборонную промышленность, производить и передавать технику в войско", - написал Порошенко в соцсетях.

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"Во время прошлой передачи военные из 106-й бригады ТрО привезли нам обломок от "шахеда" для изучения. Мы же за него пообещали переоборудованный грузовик, который будет использоваться под зенитную установку. Вот ребята за ним и приехали. Так они смогут еще качественнее уничтожать вражеские БПЛА, которые летят на мирные украинские города", - отмечает он.

"Большое счастье видеть наших воинов хотя бы во время таких коротких встреч в Киеве. Уже сегодня они вернутся с техникой на фронт, где идут очень тяжелые бои. Мы должны помнить, какой ценой они борются для нас Победу и долгожданный мир", - пишет Порошенко.

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