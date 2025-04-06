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Новости Фото Помощь ВСУ от Порошенко
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Десять бригад ТрО, воюющих на разных участках фронта, получили партию техники и дефицитного снаряжения. ФОТОрепортаж

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко передал партию техники и дефицитного снаряжения для десяти бригад Теробороны, воюющих на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Стоимость помощи - 10 миллионов гривен. Это и передвижные авторемонтные мастерские, и стирально-душевые комплексы, и комплексы управления системой беспилотных летательных аппаратов "Посейдон", и большая партия шин, которые в войске являются расходным материалом.

"Мы должны быть сильнее. И не должны идти ни на какие компромиссы относительно способности ВСУ защищать наше государство. Наращивать инвестиции в оборонную промышленность, переводить экономику на военные рельсы не только в Украине, но и в Европе. Мои убеждения непоколебимы, даже в условиях, когда власть пытается перекрыть возможность помогать Армии. Силами нашей команды продолжаем развивать частную оборонную промышленность, производить и передавать технику в войско", - написал Порошенко в соцсетях.

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Порошенко помощь фронту
Порошенко помощь фронту
Порошенко помощь фронту
Порошенко помощь фронту
Порошенко помощь фронту
Порошенко помощь фронту
Порошенко помощь фронту
Порошенко помощь фронту
Порошенко помощь фронту

"Во время прошлой передачи военные из 106-й бригады ТрО привезли нам обломок от "шахеда" для изучения. Мы же за него пообещали переоборудованный грузовик, который будет использоваться под зенитную установку. Вот ребята за ним и приехали. Так они смогут еще качественнее уничтожать вражеские БПЛА, которые летят на мирные украинские города", - отмечает он.

"Большое счастье видеть наших воинов хотя бы во время таких коротких встреч в Киеве. Уже сегодня они вернутся с техникой на фронт, где идут очень тяжелые бои. Мы должны помнить, какой ценой они борются для нас Победу и долгожданный мир", - пишет Порошенко.

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Автор: 

помощь (7793) Порошенко Петр (19597) военнослужащие (6125) тероборона (339)


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Топ комментарии
+39
Дякуємо всім, хто допомагає фронту!
Дяекємо людям, що донатять, дякуємо Президенту Порошенко!
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06.04.2025 15:17
+33
І жодного Зє- чморондоса!
Бо, с..ка, чморондоси.
Ані,зрозуміло, "шлюхи урода", ані "Матьківщини", ані "голоса", "за майбах", "ОПЗЖ", "неДовіра", "розкрадання України "...
Де ці тварюки???
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06.04.2025 15:17
+33
Чергова "державна зрада" від Порошенка! Нехай повиздихають його вороги!
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06.04.2025 15:21
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06.04.2025 15:13 Ответить
Абакумов? Хто скаже що це не етнічний кацап, нехай пропадом пропаде.
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06.04.2025 15:18 Ответить
Кавказьке прізвище.
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06.04.2025 20:58 Ответить
Дякуємо всім, хто допомагає фронту!
Дяекємо людям, що донатять, дякуємо Президенту Порошенко!
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06.04.2025 15:17 Ответить
Свиня стефанчук терміново повинен заборонити Порошенку надавати допомогу ЗСУ. Так дєрьмак повєлєл. До речі,а де дєрьмак? Щось ні слуху ні духу про цього покидька останнім часом.
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06.04.2025 15:17 Ответить
Обмиває перемир'я на морі...
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06.04.2025 15:28 Ответить
І жодного Зє- чморондоса!
Бо, с..ка, чморондоси.
Ані,зрозуміло, "шлюхи урода", ані "Матьківщини", ані "голоса", "за майбах", "ОПЗЖ", "неДовіра", "розкрадання України "...
Де ці тварюки???
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06.04.2025 15:17 Ответить
и с ракетами то же самое. ни одной баллистической ракеты Украина так и не сделала,-"МАЦКВУ" "зепоцріот" "лопатою кулєби" потопив.?-""ой не шуми луже.ой не 3,14зди не друже"
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06.04.2025 15:25 Ответить
"Харашо помню"...
Порошенко й не був царем, він був президентом.
Якби він був "царем", він робив би те що робить зараз Шапіто та не віддав би владу на демократичних виборах.
"Пєтя" в таких як ти мозок "вкрав" (а може ще й дівочість...).
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06.04.2025 15:34 Ответить
Провокаційне запитання - де допомога ЗСУ з боку Стефанчука, Арахамиї, Гетманцева, Корниенко? Щодо Жулькі вже і питань нема - прострочена консерва
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06.04.2025 15:20 Ответить
жубожінка яка живе у хаті батьків останні піввареника доїдає.
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06.04.2025 15:23 Ответить
зараз вас Марчело із СуліВаною, доб'ють передсмертною полюцією на клапавуху тигрЮлю.
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06.04.2025 15:47 Ответить
Чергова "державна зрада" від Порошенка! Нехай повиздихають його вороги!
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06.04.2025 15:21 Ответить
це ж не про власну "зелену кишеню" від продажі рашистського лайна для атомної за 2 з лихою лярди баксів...
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06.04.2025 15:22 Ответить
Дякую шановний пане Порошенко. Ганьба Зебілам!!!
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06.04.2025 15:26 Ответить
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06.04.2025 15:29 Ответить
ЗЕбанді це не сподобається
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06.04.2025 15:30 Ответить
Порох - сила!
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06.04.2025 15:32 Ответить
Сплю і бачу, коли Порошенка оберуть президентом, а гундосий з дєрьмаком будуть за свої (накрадені бабки) будуть возити дрони і запчастини.... Може вони тільки цього і чекають?
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06.04.2025 15:46 Ответить
Проблема не стільки в прізвищі президента як в наповненні вру. Таконр сброда в вру ще не було
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06.04.2025 20:04 Ответить
знову заборона вказувати прізвище Порошенка у заголовку, щоб віслюк морквинкою дЄрьмака не вдавився?
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06.04.2025 15:56 Ответить
Це щоб подоляківські боти не набігли
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06.04.2025 16:09 Ответить
Красавчик
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06.04.2025 15:56 Ответить
Дякуємо
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06.04.2025 16:07 Ответить
Дякуємо Гетьману України за допомогу Українському Війську, захисникам України.
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06.04.2025 17:27 Ответить
Петру Олексійовичу щира подяка за його постійну допомогу
нашій армії і звісно , здоровʼя і сил ,які так необхідні всім нам в боротьбі
проти клятого кацапʼя 👍🏼🙏🏼❤️
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06.04.2025 17:33 Ответить
Честь Пороху
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06.04.2025 20:03 Ответить
Апять етат Парашенка піаріцца! Вот владимирсаничь ваапще нічого армії не передає нє піаріцца
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06.04.2025 21:02 Ответить
Порох - сила!
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07.04.2025 00:16 Ответить
 
 