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Удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 9. ФОТО

В Днепре количество пострадавших из-за российского ракетного удара по городу накануне возросло до 9 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепровской ОГА Сергей Лысак.

"В Днепре, по уточненной информации, пострадали 9 человек", - говорится в сообщении.

Только утром спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, возникший в результате попадания. По информации ГСЧС Украины, площадь пожара составляла 6000 кв.м. На месте удара от ГСЧС были задействованы 162 спасателя и 35 единиц техники.

Напомним, вечером 10 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Под ударом оказался гражданский объект. Впоследствии стало известно, что россияне попали в склад салфеток и памперсов. Один человек погиб

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Днепр
Днепр
Днепр

Автор: 

Днепр (4417) ракеты (3568) Днепропетровская область (3942) Днепровский район (76)


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