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За $15 000 в ЕС: в Киеве разоблачена схема незаконной переправки военнообязанных за границу, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили схему выезда военнообязанных за 15 тыс. долларов

В Киеве разоблачена группа из четырех человек, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста через госграницу.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, стоимость "услуги" составляла от 10 до 15 тысяч долларов США. Злоумышленники искали желающих покинуть территорию Украины и предоставляли им маршруты для пересечения границы вне официальных пунктов пропуска в Закарпатской области.

В Киеве разоблачили схему выезда военнообязанных за 15 тыс. долларов
В Киеве разоблачили схему выезда военнообязанных за 15 тыс. долларов

Как отмечается, мужчин отправляли поездом в Ужгород, где их встречал один из сообщников. В дальнейшем их временно поселяли в гостинице и предоставляли инструкции относительно дальнейших действий.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере четыре случая организованного незаконного выезда военнообязанных.

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В Киеве разоблачили схему выезда военнообязанных за 15 тыс. долларов

В Киеве разоблачили схему выезда военнообязанных за 15 тыс. долларов
В Киеве разоблачили схему выезда военнообязанных за 15 тыс. долларов
В Киеве разоблачили схему выезда военнообязанных за 15 тыс. долларов

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Киев (25511) прокуратура (5011) уклонисты (829)


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11.04.2025 16:29 Ответить
 
 