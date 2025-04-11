За $15 000 в ЕС: в Киеве разоблачена схема незаконной переправки военнообязанных за границу, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачена группа из четырех человек, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста через госграницу.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, стоимость "услуги" составляла от 10 до 15 тысяч долларов США. Злоумышленники искали желающих покинуть территорию Украины и предоставляли им маршруты для пересечения границы вне официальных пунктов пропуска в Закарпатской области.





Как отмечается, мужчин отправляли поездом в Ужгород, где их встречал один из сообщников. В дальнейшем их временно поселяли в гостинице и предоставляли инструкции относительно дальнейших действий.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере четыре случая организованного незаконного выезда военнообязанных.

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Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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