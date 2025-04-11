Украинский БПЛА-комплекс "Рарог-10" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

К эксплуатации в ВСУ допущен беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Рарог-10", оснащенного мощными FPV-дронами с высокой устойчивостью к РЭБ.

Об этом сообщает Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, FPV-дроны, входящие в состав комплекса, построены на легких, но усиленных карбоновых рамах, которые обеспечивают выносливость во время маневров на высоких скоростях.

"Эти беспилотники оснащаются мощными электрическими двигателями, имеют функционал, который позволяет стабильное поражение выбранных целей, и средства обзора для работы днем и ночью", - отмечают в МОУ.

Комплекс "Рарог-10" способен нести взрывной заряд, мощности которого достаточно для поражения полевых укреплений, техники и бронированных объектов противника.

Одной из важных характеристик комплекса является повышенная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы врага, что позволяет сохранять эффективность даже в условиях активного подавления сигналов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский боевой робот D-21-12R допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО