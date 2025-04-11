Украинский БПЛА-комплекс "Рарог-10" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО
К эксплуатации в ВСУ допущен беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Рарог-10", оснащенного мощными FPV-дронами с высокой устойчивостью к РЭБ.
Об этом сообщает Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, FPV-дроны, входящие в состав комплекса, построены на легких, но усиленных карбоновых рамах, которые обеспечивают выносливость во время маневров на высоких скоростях.
"Эти беспилотники оснащаются мощными электрическими двигателями, имеют функционал, который позволяет стабильное поражение выбранных целей, и средства обзора для работы днем и ночью", - отмечают в МОУ.
Комплекс "Рарог-10" способен нести взрывной заряд, мощности которого достаточно для поражения полевых укреплений, техники и бронированных объектов противника.
Одной из важных характеристик комплекса является повышенная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы врага, что позволяет сохранять эффективность даже в условиях активного подавления сигналов.
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УНІАН:
Рубікон" використовує передову тактику дронів", - зазначає незалежний аналітик Ендрю Перпетуа.
Вони атакують невеликі ділянки доріг (100-300 м), насичуючи їх безпілотниками. Напади відбуваються групами, часто вражаючи передню, задню та бокові частини транспортного засобу майже одночасно. Вони також застосовують мінування, закладаючи дрони на шляху руху колон.
Окрім цього, "Рубікон" використовує високотехнологічні системи радіоуправління, що дозволяють обходити українські системи РЕБ. У результаті "українська логістика в Курську зазнала серйозних збитків від атак безпілотників", пояснює Перпетуа.
Зафіксовано знищення сотень українських машин, включно з вантажівками постачання, бойовими машинами M-2 Bradley та броньованими вантажівками MaxxPro.
"Кількість точно не на нашому боці", - визнає український оператор дронів Крігсфоршер, який воює в Курській області.
Зразу сотень? Скількох? І за який час? І скільки "включно", а скільки "виключно"?