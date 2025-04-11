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Новости Фото ВСУ взяли в плен оккупантов на Курщине Пленные оккупанты
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ССО взяли в плен 14 российских оккупантов на Курщине, среди них - трое офицеров. ФОТО

На территории Курской области РФ подразделения Сил специальных операций ВСУ взяли в плен 14 российских захватчиков, в том числе трех офицеров.

Об этом бойцы сообщили в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области РФ.

Операторы ССО проводили серию специальных действий на Курщине. Во время ряда огневых контактов с противником воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен", - говорится в сообщении.

ССО взяли в плен 14 россиян на Курском направлении

Вследствие спланированных и слаженных действий также было ликвидировано около 30 военнослужащих противника.

"Задачи выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания", - добавили в ВСУ.

Читайте также: Бойцы ССО ликвидировали десяток оккупантов в бою на Курщине: "П#дар сдавайся пока есть возможность! Будешь жив!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) военнопленные (1067) плен (2605) Силы специальных операций (45) Курск (1092)


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Топ комментарии
+22
Щоб, якщо хтось з них здохне, можна було просто викинути на×уй і сказати, що так і було.
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11.04.2025 18:57
+13
А чого хлебальники заблюрили,-бояться,що завтра побачимо їх на вулицях Києва?
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11.04.2025 18:54
+13
Курськ це Україна. можеш звіриться з картами минулого сторіччя.
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11.04.2025 19:14
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А чого хлебальники заблюрили,-бояться,що завтра побачимо їх на вулицях Києва?
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11.04.2025 18:54 Ответить
Щоб, якщо хтось з них здохне, можна було просто викинути на×уй і сказати, що так і було.
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11.04.2025 18:57 Ответить
Не зовсім коректно називати полонених на курщині орків "окупантами". Як мінімум...
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11.04.2025 19:01 Ответить
Коректно
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11.04.2025 19:06 Ответить
Чого це? Чи на території України воює одна сасіская армія, а на території курщині інша?
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11.04.2025 19:09 Ответить
Курськ це Україна. можеш звіриться з картами минулого сторіччя.
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11.04.2025 19:14 Ответить
То українські землі , які раніше окупували кацапи
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11.04.2025 19:28 Ответить
Як мінімум вони повинні бути мертві, чи на курщині, чи на донеччині.
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11.04.2025 19:42 Ответить
Ну якщо їх прийняли ССО, то хєр ти їх побачиш у Київі.
І хто це ми?
Воїни іннету?
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11.04.2025 20:01 Ответить
Заблюрили , тому що можливо їх взяли у самому центрі курська , і щоб не спалить де працюють Наші хлопці.
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11.04.2025 20:28 Ответить
Відвоювалися підари до обиіну! Від'їдятьця та вилікуютьця за кошти українців, а там на обмін, і знову на фронт, нищити наші міста, та вбивати військових та мирних українців! 🤬
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11.04.2025 18:58 Ответить
еще забыл добавить что Зеля виноват в этом и при Порохе такого не было
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11.04.2025 18:59 Ответить
зєля в всьому винен і при пороху такого не було б
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11.04.2025 19:13 Ответить
При Пороху звільнили 1/2 окупованого Донбасу. А як справи у клоуна? Напевно весь Донбас вже звільнений.
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11.04.2025 19:15 Ответить
если всё так было хорошо чего его не выбрали на второй срок ? и сейчас рейтинг пару процентов ? наверно за ру каналы по тв и трубу и отдых на острове и так далее
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11.04.2025 19:22 Ответить
Бо дебіли.
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11.04.2025 19:24 Ответить
Бо лохи на виборах вибрали лоха- популіста і злодія 😣
А Порошенко був людиною і патріотом ,
таким і залишився ,
так як вибори його не цікавили і не цікавлять !!
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11.04.2025 19:34 Ответить
Max Shela Порох не вміє грати хрєном на роялі. Для 73 % виборців це важливо.
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11.04.2025 20:15 Ответить
Я не являюся пртхильником ні зеленського, ні плрошенка, але подоляк тобі гривеньку в премію накине, ботяраі😁
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11.04.2025 19:28 Ответить
зачем оскорбляешь? какой подоляк? мне лично ермак премии выдает
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11.04.2025 19:35 Ответить
Я в гатунках гімна не розбираюсь! Для мене, що зеленський, що єрмак, що подоляк - гівно! 😁
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11.04.2025 20:01 Ответить
Молодці! Всі хто в полі в окопах - ГЕРОЇ!
Чого не скажеш про вище командування з оманьським.
Так захопили Курськ, що аж готуємось Суми захищати.
Про контрнаступ я мовчу. Він був приречений через гавнострач на самому верху(
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11.04.2025 19:05 Ответить
какие нах сумы бери выше киев и львов за неделю против витязей на мотобайках)и это они исчо не начинали)
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11.04.2025 19:43 Ответить
Хлопці ,дивіться ,щоб вас самих кацапи не оточили ,кінчайте гратися в зєліну авнтюру під назвою "курська операція " і повертайтесь в Україну .
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11.04.2025 19:08 Ответить
На жаль,це від них не залежить.
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11.04.2025 19:25 Ответить
А виконнання тупих наказів від кого залежить? ,вони не безголосі мобіки ,а спецура ,повиненна власна думка і розум в голові бути .
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11.04.2025 19:54 Ответить
и захищайте львов сразу зате хльопці вукроине будут также помирать,зато не в кацапстане,акуеть логика)))) командованию лучше виднее чем сырливым зрадойобам на сайтике
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11.04.2025 19:45 Ответить
Дивись і далі гівномарафон і зєліні відосікі ,а це вже моя власна думка ,я вважав вважаю і буду вважати так звану "курську операцію " авантюрою ,внаслідок якої ми втратили території на Донеччині і Харківщині .
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11.04.2025 19:52 Ответить
 
 