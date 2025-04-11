ССО взяли в плен 14 российских оккупантов на Курщине, среди них - трое офицеров. ФОТО

На территории Курской области РФ подразделения Сил специальных операций ВСУ взяли в плен 14 российских захватчиков, в том числе трех офицеров.

Об этом бойцы сообщили в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области РФ.

Операторы ССО проводили серию специальных действий на Курщине. Во время ряда огневых контактов с противником воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен", - говорится в сообщении.

Вследствие спланированных и слаженных действий также было ликвидировано около 30 военнослужащих противника.

"Задачи выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания", - добавили в ВСУ.

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