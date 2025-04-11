Оккупанты ударили по селу на пограничье Черниговщины: сгорел жилой дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 11 апреля, российские войска атаковали ударными беспилотниками село на приграничье Черниговщины, вследствие чего сгорел жилой дом и все хозяйство местной жительницы.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня российская армия в очередной раз осуществила атаку ударными беспилотниками на мирное население в одном из сел Семеновской громады Новгород-Северского района. Вследствие ударов вражеских дронов сгорел жилой дом и все хозяйство местной жительницы. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место обстрела прибыли полицейские, которые задокументировали последствия вражеской атаки и помогли женщине вывезти уцелевшее имущество в другое домовладение в более безопасном месте.

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