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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Оккупанты ударили по селу на пограничье Черниговщины: сгорел жилой дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 11 апреля, российские войска атаковали ударными беспилотниками село на приграничье Черниговщины, вследствие чего сгорел жилой дом и все хозяйство местной жительницы.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня российская армия в очередной раз осуществила атаку ударными беспилотниками на мирное население в одном из сел Семеновской громады Новгород-Северского района. Вследствие ударов вражеских дронов сгорел жилой дом и все хозяйство местной жительницы. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Атака на приграничье Черниговщины 11 апреля

Отмечается, что на место обстрела прибыли полицейские, которые задокументировали последствия вражеской атаки и помогли женщине вывезти уцелевшее имущество в другое домовладение в более безопасном месте.

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Атака на приграничье Черниговщины 11 апреля
Атака на приграничье Черниговщины 11 апреля
Атака на приграничье Черниговщины 11 апреля

Автор: 

обстрел (27093) Черниговская область (1129) Новгород-Северский район (16)


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11.04.2025 20:02 Ответить
 
 