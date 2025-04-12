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Новости Фото Атака беспилотников на Киев
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Атака БПЛА на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 12 апреля враг совершил очередную атаку беспилотниками на столицу. Работали силы ПВО. Предварительно два человека получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской годлова Виталий Кличко.

В Святошинском районе произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22.
По другому адресу - пожар в 2 складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Работы по локализации возгорания продолжаются. Два человека получили ранения.

В Дарницком районе, где упали обломки БПЛА, разрушен частный дом. Пострадавших нет.

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Обновление в 9:05

По данным медиков, в результате вражеской атаки этой ночью в Святошинском районе столицы - трое пострадавших, сообщил Кличко.

Одного госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте.

Киев
Киев
Киев
Киев
Киев

Автор: 

беспилотник (3585) Киев (25511) Воздушные атаки на Киев (698)


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Повірте- кацапи всю інфу знають краще за Вас. Половина молоді сидить в телеграмі і заробляє копієчку на солі.
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12.04.2025 08:01 Ответить
А ничего, что это информация от ДСНС? Или вы предлагаете, "заблокировать" ДСНС?)
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12.04.2025 08:02 Ответить
Балістичні ракети Ермак-1 та Ермак-2 вже летять на Москву. А ні, летять невідомо куди і не сьогодні дрони RD-2 з бойовою частиною до 3 кг. Нещодавно один такий заплутався в Аксає Ростовської області, у білизняних мотузках.
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12.04.2025 07:42 Ответить
Навели підори на склади!
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12.04.2025 07:46 Ответить
я так работаю неподалеку там хозтоварі и прочая лабуда то що их сбили єто 100,видел как в воздухе разлетался шахедик,не на что там наводить,главное тчо по военнім обьекьам не поало а все эти вратые склады с хоз продукцией лабуда,,там свт,орбико склады наводить там не на что)))не надо искать черную кошку там где ее нет
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12.04.2025 08:19 Ответить
У меня там гараж. Ничего не сбили. Прямое попадание Шахеда.
Насчет того что не на что наводить в том районе, то вы будете удивлены. Странно что до сих пор туда еще не прилетало
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12.04.2025 18:35 Ответить
 
 