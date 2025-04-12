Атака БПЛА на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 12 апреля враг совершил очередную атаку беспилотниками на столицу. Работали силы ПВО. Предварительно два человека получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской годлова Виталий Кличко.

В Святошинском районе произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22.

По другому адресу - пожар в 2 складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Работы по локализации возгорания продолжаются. Два человека получили ранения.

В Дарницком районе, где упали обломки БПЛА, разрушен частный дом. Пострадавших нет.

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Обновление в 9:05

По данным медиков, в результате вражеской атаки этой ночью в Святошинском районе столицы - трое пострадавших, сообщил Кличко.

Одного госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте.









