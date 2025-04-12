От мотоциклов - до штурмовых бронемашин: За 3 года войны к эксплуатации в ВСУ допустили почти 300 образцов автомобильной техники. ФОТО

В течение российско-украинской войны наши подразделения усилились многими новыми образцами техники, некоторые из них - уникальны по своим возможностям. Сегодня в автопарке нашего войска широкая линейка транспортных средств: от мотоциклов и багги - до тяжелых хорошо вооруженных и защищенных бронеавтомобилей класса MRAP.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на информацию Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Сколько и каких образцов техники допустили к эксплуатации

За три года войны к эксплуатации в Силах обороны допустили почти 300 образцов автомобильной техники различных видов, типов и назначения.

Много лет линейка легковых военных автомобилей ограничивалась несколькими универсальными образцами, похожими по своим характеристикам: УАЗ 469 и УАЗ 452. Были, конечно, и другие модели - различные модификации ЛуАЗов и ГАЗов - однако они не были массовыми. Со временем их становилось меньше и требования к такому транспорту быстро менялись.

Внедорожники

После 2014 года у нашего войска возникла потребность в недорогих внедорожниках, которые должны были обеспечивать большинство ежедневных потребностей подразделений на фронте. Войско пополнялось подержанными гражданскими внедорожниками, так называемыми "волонтерскими" джипами. Со временем государство стало закупать новые пикапы. Фактически одновременно возникла потребность в большом багажнике внедорожников, который бы вмещал большее количество груза или позволял устанавливать вооружение.

Сегодня арсенал легковых автомобилей Сил обороны насчитывает много различных образцов. Они группируются по размеру, типам, классам, видам, подвидам. Самые маленькие - это сверхлегкие тактические багги, самые большие - имеют баллистическую защиту и огневую мощь.

Первые военные тактические автомобили имели всего несколько ключевых характеристик - размер, вес, максимальная скорость, вместимость, грузоподъемность. Современные военные тактические автомобили имеют десятки характеристик. К основным добавились: защита от пуль, осколков артснарядов, устойчивость к взрыву мин, наличие вооружения, дополнительного оборудования, маскировочные характеристики, динамические и вездеходные качества и тому подобное.

Широкая линейка транспортных средств предоставляет возможность выбора оптимального транспорта для выполнения конкретной военной задачи.

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Военный мотоцикл, к примеру, бесшумный украинский электромотоцикл Atom Military - эффективное средство для выполнения многих задач в сложных условиях. Может двигаться густым лесом, узкими тропами, бездорожьем, обходить препятствия, подниматься на каменные крутые склоны. Похожие, но немного более широкие возможности, имеют бензиновые квадроциклы и гексоциклы. Они могут перевозить небольшие грузы, эвакуировать раненых.

Багги VARAN

Легкий и низкий багги, например украинский VARAN, подходит для выполнения задач по разведке, поддержке штурмовых действий. Этот багги не могут догнать большинство вражеских FPV-дронов.

Военный пикап повышенной проходимости выполняет больше всего логистических и транспортных задач в Силах обороны. Пикапы служат мобильными платформами для многих образцов пехотного вооружения.

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Украинский бронеавтомобиль TYSA

Легкий тактический бронеавтомобиль, например украинские TYSA или "Джура", может выполнять те же задачи, что и пикап, но уже в более опасных районах, ведь имеет баллистическую защиту. Такой автомобиль может привлекаться для выполнения задач по разведке, патрулированию, огневому прикрытию.

Бронеавтомобиль Oncilla-Shturm

Средний тактический бронеавтомобиль, например Oncilla-Shturm, КрАЗ "Кугуар", "Дозор" имеет еще более широкие возможности, еще лучшую защиту, в том числе и от мин и артиллерийских осколков.



Тяжелый тактический автомобиль, например отечественные "Козак-2", "Козак-5", "Новатор-2", КрАЗ "Спартан", "Варта", INGUAR - может вести штурмовые действия. В этой категории Силы обороны Украины имеют много образцов иностранных бронеавтомобилей. Большинство из них даже классифицируются как бронетранспортеры.

Бронеавтомобили класса MRAP - Maxxpro, Casspir, Oshkosh, Husky, Wolfhound, Mastiff, Bushmaster и др. Такая техника имеет надежную защиту не только от пуль, осколков снарядов, но и мин большой мощности.

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Отечественный колесный болотоход ТАХА

Колесный болотоход, например отечественная ТАХА, - едва ли не единственный, который может обеспечивать логистику в плавнях, заболоченной местности, сверхтяжелом бездорожье. По внедорожным характеристикам болотоходы превосходят технику на гусеницах и плавающие бронетранспортеры.