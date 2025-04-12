"Тихая" акция в поддержку военнопленных состоялась в Николаеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 апреля 2025 года, в Николаеве состоялась акция-напоминание "Ми - голоси полонених".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Участники акции "Ми - голоси полонених" собирались на углу проспекта Центрального и Соборной. В их руках собственноручно сделанные плакаты, флаги бригад, знамена с фотографиями украинских воинов.

По словам соорганизатора Елены, 12 апреля 2025 года - ровно три года, с тех пор как большинство защитников Мариуполя попали в плен.













"Тихий ход - это молчаливая акция в поддержку наших родных, которые, к сожалению, не имеют права голоса в плену".

Местная жительница Наталья держит в руках флаг с изображением сына, который ровно три года назад попал в плен к российским военным.

"Мы получили три письма от него. Я постоянно пишу ему. От побратимов, которые вернулись оттуда, где его удерживают, мы узнали, что он получает эти письма. Мало, но получает", - рассказывает Наталья.

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Участники акции это родные, близкие, друзья, коллеги пленных и без вести пропавших бойцов. Присоединились и семьи порабощенных из других подразделений ВСУ.

Обычно акцию "Ми - голоси полонених" организуют каждое воскресенье на разной локации.

"(Выходим на акцию. - Ред.) больше для того, чтобы привлечь внимание общества, чтобы они не забывали, что есть защитники Мариуполя и защитники, которые до сих пор находятся в плену. О них надо говорить", - говорит жена пленного Анна.

К мероприятию присоединилось более 200 человек, сообщил начальник сектора превентивной коммуникации Нацполиции Михаил Морозов.