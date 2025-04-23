Рашисты ударили по Славянску ФАБами: погиб мужчина, ранена женщина. ФОТОрепортаж (обновлено)
Российские оккупационные войска около 10 утра нанесли удар по Славянску в Донецкой области.
Об этом сообщила МВА, передает Цензор.НЕТ.
"ФАБы, улицы Александрова и Хортицкая. Два человека ранены. Один из них - в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Повреждены и разрушены частные дома.
В полиции впоследствии сообщили, что в результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Ранена женщина.
"Россияне сбросили на город две бомбы "ФАБ-250". Обе попали по частному дому и двору.
Ранена 70-летняя женщина, ее 72-летний муж от полученных ранений умер в больнице. Повреждены, по меньшей мере, 17 частных домов", - говорится в сообщении.
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Wlad West
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Sashko Slastyon #543422
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Sashko Slastyon #543422
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