Рашисты ударили по Славянску ФАБами: погиб мужчина, ранена женщина. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска около 10 утра нанесли удар по Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщила МВА, передает Цензор.НЕТ.

"ФАБы, улицы Александрова и Хортицкая. Два человека ранены. Один из них - в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Повреждены и разрушены частные дома.

В полиции впоследствии сообщили, что в результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Ранена женщина.

"Россияне сбросили на город две бомбы "ФАБ-250". Обе попали по частному дому и двору.

Ранена 70-летняя женщина, ее 72-летний муж от полученных ранений умер в больнице. Повреждены, по меньшей мере, 17 частных домов", - говорится в сообщении.

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