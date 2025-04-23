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Новости Фото Обстрелы Донетчины Обстрел Славянска
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Рашисты ударили по Славянску ФАБами: погиб мужчина, ранена женщина. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска около 10 утра нанесли удар по Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщила МВА, передает Цензор.НЕТ.

"ФАБы, улицы Александрова и Хортицкая. Два человека ранены. Один из них - в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Повреждены и разрушены частные дома.

В полиции впоследствии сообщили, что в результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Ранена женщина.

"Россияне сбросили на город две бомбы "ФАБ-250". Обе попали по частному дому и двору.

Ранена 70-летняя женщина, ее 72-летний муж от полученных ранений умер в больнице. Повреждены, по меньшей мере, 17 частных домов", - говорится в сообщении.

Читайте: Последствия вражеских обстрелов Донетчины: под ударом Константиновка, Славянск и Лиман. Погиб человек, есть раненые. ФОТОрепортаж

Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо
Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо
Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо
Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо
Обстріл Слов’янська 23 квітня 2025 року. Що відомо

Обстріл Слов'янська 23 квітня 2025 року
Обстріл Слов'янська 23 квітня 2025 року

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656) Краматорский район (226) Славянск (2573)


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Вот и дождались, ждуны.
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23.04.2025 15:29 Ответить
А у Кривому Розі та Сумах також ждуни дочекались?
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23.04.2025 16:17 Ответить
Не знаю, там не бывал, но в Славянске приходилось и с местным ватным контингентом имел счастье общаться.
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23.04.2025 16:50 Ответить
Я сам з Донеччини, але утримуюсь називати загиблих ждунами. А в Києві, та Одесі цього ватного лайна не менше.
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23.04.2025 18:18 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти. Як же вони потім будуть радіти з приводу вбивства наших людей?
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23.04.2025 15:55 Ответить
Типичный пример того, какое именно "освобождение" ждёт людей любого мировоззрения по приходу руZZкого мира. РоZZия - это страна нацистов и террористов, раковая опухоль Планеты.
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23.04.2025 17:09 Ответить
Куди тим людям подітися...
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23.04.2025 17:50 Ответить
 
 