Фиктивное бронирование и хищение бюджета в коммунальных предприятиях Одессы: двое должностных лиц задержаны, - Офис Генпрокурора. ФОТО

По материалам следствия, исполняющий обязанности директора и начальника отдела кадров КП "ЖКС "Порто-Франковский" в 2024-2025 годах незаконно оформили на работу и забронировали 14 человек. Эти работники не выполняли никаких трудовых обязанностей и были формально трудоустроены только для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.

Чиновники наладили механизм присвоения бюджетных средств

Кроме того, в рамках досудебного расследования установлено, что должностные лица КП "ЖКС "Порто-Франковский" и КП "ЖКС "Фонтанский" Одесского городского совета наладили механизм присвоения бюджетных средств, предназначенных на заработную плату и дополнительные выплаты, путем фиктивного оформления более 50 работников.



Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в рамках уголовного производства по фактам препятствования законной деятельности ВСУ, присвоения бюджетных средств и служебного злоупотребления сообщили о подозрении двум указанным должностным лицам коммунальных предприятий Одессы.

Проведено более 50 обысков

Правоохранителями проведено более 50 обысков по месту работы и жительства фигурантов, других должностных лиц коммунальных предприятий, а также лиц, которые были фиктивно оформлены на должности и незаконно забронированы. Выявлены и изъяты доказательства противоправной деятельности.









Досудебное расследование по ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины осуществляется следователями ОП №3 Одесского РУП №1 и СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении Одесского управления ДВБ Нацполиции.