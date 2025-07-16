Фиктивное бронирование и хищение бюджета в коммунальных предприятиях Одессы: двое должностных лиц задержаны, - Офис Генпрокурора. ФОТО
По материалам следствия, исполняющий обязанности директора и начальника отдела кадров КП "ЖКС "Порто-Франковский" в 2024-2025 годах незаконно оформили на работу и забронировали 14 человек. Эти работники не выполняли никаких трудовых обязанностей и были формально трудоустроены только для получения отсрочки от мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.
Чиновники наладили механизм присвоения бюджетных средств
Кроме того, в рамках досудебного расследования установлено, что должностные лица КП "ЖКС "Порто-Франковский" и КП "ЖКС "Фонтанский" Одесского городского совета наладили механизм присвоения бюджетных средств, предназначенных на заработную плату и дополнительные выплаты, путем фиктивного оформления более 50 работников.
Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в рамках уголовного производства по фактам препятствования законной деятельности ВСУ, присвоения бюджетных средств и служебного злоупотребления сообщили о подозрении двум указанным должностным лицам коммунальных предприятий Одессы.
Проведено более 50 обысков
Правоохранителями проведено более 50 обысков по месту работы и жительства фигурантов, других должностных лиц коммунальных предприятий, а также лиц, которые были фиктивно оформлены на должности и незаконно забронированы. Выявлены и изъяты доказательства противоправной деятельности.
Досудебное расследование по ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины осуществляется следователями ОП №3 Одесского РУП №1 и СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении Одесского управления ДВБ Нацполиции.
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