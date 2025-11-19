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Новости Фото Перестрелка в Днепре
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Сын "Нарика" напал на охрану советника главы ОГА в Днепре: правоохранители 5 дней не обнародуют официальную информацию. ФОТО

Прошло уже пять дней после громкой стрельбы в Днепре, вызвавшей широкий резонанс в СМИ, однако правоохранители до сих пор не обнародовали никаких официальных данных о ходе расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационный портал владельцев оружия.

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"Прошло пять дней с момента резонансной стрельбы в Днепре, которую активно обсуждают в медиапространстве, однако правоохранительные органы до сих пор не предоставили никакой официальной информации о ходе расследования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, редакция "Днепр Оперативный" обратилась с информационными запросами к соответствующим силовым структурам и сейчас ожидает развернутых ответов.

стрельба в Днепре

Что предшествовало?

В Днепре произошло вооруженное нападение, к которому причастен сын криминального авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик". По предварительным данным, он открыл огонь по охранникам Василия Ободенко - советника руководителя ОГА Владислава Гайваненко. В результате стрельбы один из охранников получил восемь огнестрельных ранений.

Автор: 

Днепр (4632) стрельба (3346) Днепропетровская область (5269) Днепровский район (396)
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Топ комментарии
+36
Цілих 5 днів обговорювали суму.
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19.11.2025 08:50 Ответить
+29
Які ще правоохоронці? Їх вже давно немає. Просто клуб за інтересами.
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19.11.2025 08:53 Ответить
+28
Правоохоронці теж наріки, тому все замнуть.
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19.11.2025 08:50 Ответить
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Цілих 5 днів обговорювали суму.
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19.11.2025 08:50 Ответить
Обговорюють і далі) Відповіді не має)
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19.11.2025 08:58 Ответить
Довгостроковий депозіт, проценти капають поки метушня навколо цього випадка.
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19.11.2025 13:11 Ответить
Правоохоронці теж наріки, тому все замнуть.
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19.11.2025 08:50 Ответить
Всі хайпують на факті " стріляв син Наріка". Питання, навіщо він стріляв і у кого? Як у РАДНИКА місцевого чиновника, Є ЗАГІН ОХОРОНЦІВ? хтось з хайповиків звернув на це увагу?
Серед кримінальних авторитетів є такі що не мають ксів " помічників", " радників"..?

І якщо це кримінальні розбороки двох угрупувань, питання- це обов'язково на стадії встановлення обставин викидуватии у газети для хайповиків?
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19.11.2025 11:32 Ответить
не до нього зараз. тут на шефа іншого наріка бочку котять! ))
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19.11.2025 08:52 Ответить
Які ще правоохоронці? Їх вже давно немає. Просто клуб за інтересами.
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19.11.2025 08:53 Ответить
Це виглядає, як звичайні, кримінальні розбірки.
Питання у іншому - чому рядовий "радник" зеленого призначенця має охорону, а патріот, народний депутат та екс-спікер Парубій, якому неодноразово вороги погрожували розправою, охорони не мав..
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19.11.2025 09:05 Ответить
Кримінальні розбірки. Не більше не менше. Поки країна воює кримінал керує. На жаль, це гірка правда...
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19.11.2025 08:55 Ответить
Охоронці радника керівника адміністрації - це круто!
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19.11.2025 08:56 Ответить
Правоохоронці )))) чогось іржу
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19.11.2025 08:56 Ответить
Іржею як правило називають продукт корозії тільки заліза і його сплавів, таких як сталь
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19.11.2025 09:10 Ответить
Почитай значення й застосування слова - потім будеш вумнічать
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19.11.2025 12:10 Ответить
Правоохоронці...
"Эта роль ругательная и я прошу её ко мне не применять" (с) 😂
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19.11.2025 09:58 Ответить
Правопохоронці
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19.11.2025 12:06 Ответить
Їбала жаба гадюку.
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19.11.2025 08:56 Ответить
він від ТЦК не ховається, його не мобілізують і не пресують.

бо воюють лише УКРАЇНЦІ, а решта тягне все що бачить
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19.11.2025 08:58 Ответить
В одному фільмі є сцена, де ватажок мафії приходить в міську поліцію і б'є начальника поліції, за те що затримали його дружину. Упевнений Нарік теж так зробив.
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19.11.2025 09:02 Ответить
Биллу не обов'язково знати як стріляються пани.
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19.11.2025 09:03 Ответить
Не оприлюднюють, бо у них є сім'ї і вони знають справжніх власників України, на відміну від "патріотів". Ось і вся правда життя. Зате "патріоти" готові вбивати тих, хто розмовляє іншою мовою. От такий він вибірковий патріотизм. Я б сказав - безпечний патріотизм. Бо якщо щось побулькати в бік "наріка" - можна пропасти без вісті, або в кращому випадку опинитися в "бусигарні"
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19.11.2025 09:03 Ответить
Де і кого патріоти вбили "тих, хто розмовляє іншою мовою"?
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19.11.2025 09:08 Ответить
На щастя нікого. Бо далі інтернету такі балачки нікуди не заходять. Я до того, що не там вони ворогів України шукають. Ой, не там...
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19.11.2025 09:17 Ответить
Де їм кажуть - там вони і шукають
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19.11.2025 14:34 Ответить
Дурний? Так що перше пришло- що Фаріон казала робити з дітьми, які розмовляють рус.
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19.11.2025 09:59 Ответить
Кого вбила Фаріон?
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19.11.2025 14:20 Ответить
200%
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19.11.2025 09:57 Ответить
Нічого дивного-бо бандюки та правохоронителі є одним цілим...
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19.11.2025 09:06 Ответить
Зараз кожне гівно при владі створює собі охорону, крадучи кошти на їх утримання з бюджету України. Важко собі уявити, скільки в нас таких радників-зрадників та іншої шалупені.
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19.11.2025 09:06 Ответить
Стероїдний качок з СБУ мовчить про міндічгейт, а тут якогось "наріка" коментувати
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19.11.2025 09:17 Ответить
Мафіозна держава. Бандюки і корупціонери всім заправляють, поки патріоти віддають життя. Поліцію Клименко перетворив на мусарню. Вже давно требв підсрачниками вигнати його з посади. Але ж зручний для влади. Служить ісправно.
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19.11.2025 09:26 Ответить
торг триває, суму ще не визначили
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19.11.2025 09:32 Ответить
А чиїм коштом іде оплата охоронцям радника? Це вже маразм влади,коли шавки -радники мають власну охорону.Хлопчаки розгулялись!
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19.11.2025 09:50 Ответить
В державі в якій нема закону, рулЛять ті хот їх випиСуе!
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19.11.2025 09:58 Ответить
Охорона радника ОВА... Який цінний радник.
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19.11.2025 10:59 Ответить
Їбала жаба гадюку. Кому війна і горе- а в цієї ******* гроші...
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19.11.2025 11:15 Ответить
Ще кілька днів - і всі забудуть
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19.11.2025 14:38 Ответить
... ще трошки треба почекати ,видно, що не всю суму погодили ,ось ось все владнають .
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19.11.2025 18:01 Ответить
 
 