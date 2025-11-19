Сын "Нарика" напал на охрану советника главы ОГА в Днепре: правоохранители 5 дней не обнародуют официальную информацию. ФОТО
Прошло уже пять дней после громкой стрельбы в Днепре, вызвавшей широкий резонанс в СМИ, однако правоохранители до сих пор не обнародовали никаких официальных данных о ходе расследования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационный портал владельцев оружия.
"Прошло пять дней с момента резонансной стрельбы в Днепре, которую активно обсуждают в медиапространстве, однако правоохранительные органы до сих пор не предоставили никакой официальной информации о ходе расследования", - говорится в сообщении.
Как отмечается, редакция "Днепр Оперативный" обратилась с информационными запросами к соответствующим силовым структурам и сейчас ожидает развернутых ответов.
Что предшествовало?
В Днепре произошло вооруженное нападение, к которому причастен сын криминального авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик". По предварительным данным, он открыл огонь по охранникам Василия Ободенко - советника руководителя ОГА Владислава Гайваненко. В результате стрельбы один из охранников получил восемь огнестрельных ранений.
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Серед кримінальних авторитетів є такі що не мають ксів " помічників", " радників"..?
І якщо це кримінальні розбороки двох угрупувань, питання- це обов'язково на стадії встановлення обставин викидуватии у газети для хайповиків?
Питання у іншому - чому рядовий "радник" зеленого призначенця має охорону, а патріот, народний депутат та екс-спікер Парубій, якому неодноразово вороги погрожували розправою, охорони не мав..
"Эта роль ругательная и я прошу её ко мне не применять" (с) 😂
бо воюють лише УКРАЇНЦІ, а решта тягне все що бачить