Сын "Нарика" напал на охрану советника главы ОГА в Днепре: правоохранители 5 дней не обнародуют официальную информацию. ФОТО

Прошло уже пять дней после громкой стрельбы в Днепре, вызвавшей широкий резонанс в СМИ, однако правоохранители до сих пор не обнародовали никаких официальных данных о ходе расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационный портал владельцев оружия.

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"Прошло пять дней с момента резонансной стрельбы в Днепре, которую активно обсуждают в медиапространстве, однако правоохранительные органы до сих пор не предоставили никакой официальной информации о ходе расследования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, редакция "Днепр Оперативный" обратилась с информационными запросами к соответствующим силовым структурам и сейчас ожидает развернутых ответов.

Что предшествовало?

В Днепре произошло вооруженное нападение, к которому причастен сын криминального авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик". По предварительным данным, он открыл огонь по охранникам Василия Ободенко - советника руководителя ОГА Владислава Гайваненко. В результате стрельбы один из охранников получил восемь огнестрельных ранений.