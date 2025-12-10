Поджигала автомобили по заказу: задержана женщина, подозреваемая в умышленном повреждении машин. ФОТОрепортаж

В Николаеве полицейские задержали женщину, подозреваемую в умышленном повреждении транспортных средств.

Об успешном выполнении заданий злоумышленница отправляла фотоотчеты куратору, за что должна была получить определенную сумму обещанных средств, но так их и не получила, передает Цензор.НЕТ.

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Фигурантку следователи полиции задержали в процессуальном порядке и уже объявили ей о подозрении в совершении двух фактов умышленного повреждения чужого имущества путем поджога.

За содеянное злоумышленнице грозит до 10 лет тюремного заключения

События произошли в начале декабря на территории микрорайона Намыв в областном центре. Злоумышленница облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz, которые были припаркованы недалеко от многоквартирных домов. На местах происшествий пожар ликвидировали спасатели, а следственно-оперативные группы полиции изъяли фрагменты сгоревших материалов и другие вещественные доказательства.

Оперативники управления уголовного розыска, следователи и оперативники Николаевского райуправления при участии криминалистов и специалистов управления криминального анализа провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе детальный анализ видеозаписей с камер наблюдения, и установили, что к преступлениям причастна 23-летняя жительница областного центра.

Полицейские выяснили, что через мессенджер с женщиной связался неизвестный и предложил за денежное вознаграждение фотографировать и поджигать согласованные куратором транспортные средства. По словам фигурантки, она согласилась на предложение из-за тяжелого финансового положения, но за выполненные задания обещанную сумму так и не получила.

По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли зажигательную смесь и планшет с перепиской в мессенджере и фотофиксацией транспортных средств, которые были "под прицелом" поджога, а также фото выполненных заданий.

Женщину следователи задержали. Сейчас ей сообщили о подозрении по двум фактам совершения преступлений. За умышленный поджог автомобилей задержанной грозит до 10 лет тюремного заключения.

Сейчас суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Продолжается досудебное расследование.















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