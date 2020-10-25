"Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка. ВИДЕО

Минобороны Азербайджана представило видеокадры уничтожения техники противника.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

The enemy's combat equipment was destroyed pic.twitter.com/sWSfSXrMRG — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 24, 2020

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