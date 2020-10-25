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Азербайджан (745) Армения (798) беспилотник (2075) Нагорный Карабах (470)

"Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Минобороны Азербайджана представило видеокадры уничтожения техники противника.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в рамках ОДКБ не будет помогать армянам в Нагорном Карабахе, - замглавы МИД РФ Панкин

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+79
Никакого сочувствия после армянских голосований в ООН и ******** борщом украинского посольства.
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25.10.2020 00:57
+63
Ага. Экипаж вылез и отряхнулся. "Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 6802 Мозги всмятку, барабанные перепоки лопнули, легкие в лахмотья, а экипаж пошел себе, напевая калинку-малинку.
Ты когда нить пробовал, находясь внутри колокола перенести удар кувалдой по нему?
"Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 7928
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25.10.2020 01:11
+62
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
\.
.\.


.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ПРОСТИТУТКИ И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
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25.10.2020 00:55
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"Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 7581 Ты думаешь у ар нет шилок? Они наверняка есть...только толку от них нет.... дальность стрельбы и высота....беспилотник наносит удар за пределами возможностей шилки...
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25.10.2020 07:57 Ответить
Речь про конкретные камикадзе, про которые написал vidasik:
"Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки - Цензор.НЕТ 1490
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25.10.2020 09:43 Ответить
Прочитайте дальность и высоту поражения воздушных целей Шилкой и дальность поражения целей Байрактаром. Разница в 4 раза. Шилка может только мишенью послужить и грудью принять ракету. Это все.
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25.10.2020 12:16 Ответить
Отличная мишень кстати
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25.10.2020 06:58 Ответить
Уже к началу 1970-х годов стала очевидна недостаточная эффективность комплекса «Шилка» "Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 571 в качестве ПВО ближнего радиуса действия[источник не указан 630 дней]. Малая эффективная дальность огня и недостаточное поражающее действие 23-мм снарядов резко снижала эффективность установки против новых высокоскоростных воздушных целей: самолётов-штурмовиков, защищённых бронёй, и вертолётов, оборудованных противотанковыми управляемыми ракетами, способными поражать наземные цели с расстояния нескольких километров. Помимо того, радиолокатор, которым была оборудована «Шилка», не позволял ей эффективно самостоятельно вести поиск воздушных целей.

косяпен чомусь не згадав модернізовану Шилку "Тунгуска" :

може тому :

Комплексы применялись в чеченских войнах как мощное средство огневой поддержки. Однако, применение это было не всегда грамотным[21] Так, только при штурме Грозного, все 6 Тунгусок 131-й отдельной мотострелковой бригады были уничтожены. Всего за время Первой чеченской войны было использовано 20 единиц, 15 из них уничтожены "Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 6926
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25.10.2020 07:51 Ответить
І як він виявить маленькі дрони, що не світяться на РЛС?)) Попроси розробників, щоб вони позаду дрона приробила кількаметрові металеві стрічки)))
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25.10.2020 07:29 Ответить
На РЛС светится все. И на экране оператор видит все. Вот только процессор не всегда понимает что ж это такое его РЛС видит? Вся проблема в том, что бы распознать реальную цель, а не помеху - шум, вот в этом и проблема. Что бы решить такое да еще и быстро, надо усилия минимум трех сил, Спутниковой системы, центрального процессора и самой РЛС... Не успевает вычислительная система распознать, а система наведения дрона успевает, поэтому поражает цель. В отдельных случаях, возможно оператор и бывает собьет дрон, но это дело случая...
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25.10.2020 09:28 Ответить
хорошая штука... но ...СТАРЬЕ.....
проблеми с висотой..... )))

Предназначена для защиты боевых порядков войск, колонн на марше, стационарных объектов и железнодорожных эшелонов от ударов авиации, вертолетов, крылатых ракет на высотах до 1500 м при наклонной дальности от 200 до 2500 м и скорости полета до 450 м/с

Технические характеристики Bayraktar

"Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 300 Потолок: 8200 м "Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 2740


проти ракет,що запускаються з дрона "шилка" не допоможе теж,їх швидкість більша технічних можливостей цієї зенітки на гусеницях...



вчився на такій... ))) скільки років тому це було ....)))))

.
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25.10.2020 07:44 Ответить
Стріляти не стріляв, але посидіти дали "Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки - Цензор.НЕТ 1906
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25.10.2020 09:38 Ответить
"Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки - Цензор.НЕТ 1939"Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки - Цензор.НЕТ 2211
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25.10.2020 12:35 Ответить
"Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки - Цензор.НЕТ 2900
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25.10.2020 13:38 Ответить
не будет
по той же причины, почему не будет опреснительных заводов в Крыму
своего научного и промышленного потенциала нет + им не продадут
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25.10.2020 06:39 Ответить
Первая партия уже в войсках (пока в опытной эксплуатации):
"Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки - Цензор.НЕТ 8481
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25.10.2020 09:50 Ответить
Да да кацапчик, в войсках уже ржут от авиамодельного кружка кронштат.
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25.10.2020 12:38 Ответить
"Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки - Цензор.НЕТ 8709
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25.10.2020 13:06 Ответить
Шо за статистика? ** твою мать 90 70 50 50 20! Ты *****, на чью мельницу воду льёшь?
В советские времена мы до 350 самолётов в год получали. А сейчас 20? Всё ******** гандоны!
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25.10.2020 19:06 Ответить
Это к тому, что возможности в авиастроении у них есть. Если сверхзвуковые истребители могут строить, то и производство пропеллерной этажерки с бомбами наладят. А вот у нас дела значительно хуже.
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25.10.2020 19:08 Ответить
возможности у них есть ровно настолько, насколько на западе приоткрывают краник комплектующих
и возможности эти у них год от года все меньше

с БПЛА такая статистика не катит - там нужны не штуки в год, а десятки-сотни
я не преувеличиваю - даже парой десятков БПЛА ты ничего не навоюешь
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25.10.2020 19:31 Ответить
Значит нам кранты?
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25.10.2020 19:33 Ответить
вам, в смысле расеюшке?
не думаю
запад вас завоевывать не собирается, а у диких муслимов-джихадистов (которые собираются) еще очень и очень долго не будет таких технологий (а может, и вообще никогда не будет)
так что будете себе жить... и вполне возможно даже нелохо... но ворованное (крым-донбасс-приднестровье-абхазия) придется отдать
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25.10.2020 19:40 Ответить
Нам - украинцам. Если даже русне приоткрывают краник на производство сотен истребителей, а мы латаем совковую технику и надеемся на помощь турок.
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25.10.2020 19:42 Ответить
если украинцам, то смысл твоей паники абсолютно непонятен
русне перекрывают краник за дело - за агрессивную внешнюю политику
а нам те же сша или канада наоборот - открыли все обычные технологии - типа, покупайте
так что проблемка только в деньгах - приходится ждать гранты от госдепа и бриттов
ну, элитариям поменьше красть нужно - и будут денежки
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25.10.2020 19:45 Ответить
Значит точно кранты.
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25.10.2020 19:46 Ответить
такое впечатление, что ты либо из кацапстана пишешь (для них вообще характерна жизнь в параллельной реальности), либо только-только из нашего детсада вылез, новостей вообще не знаешь
но скорее первое
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25.10.2020 19:49 Ответить
Стали меньше красть?
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25.10.2020 19:52 Ответить
нда, ты таки кацапский бот, генерирующий случайные тупые ответы-вопросы
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25.10.2020 19:53 Ответить
"Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки - Цензор.НЕТ 3076 Дилетант Дилетантов
ну, элитариям поменьше красть нужно - и будут денежки
25.10.2020 19:45
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25.10.2020 19:55 Ответить
ничего не понял
ты уже генерируешь вопросы путем повтора слов оппонента?
вот это ваша скрепная техника дошла!
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26.10.2020 09:31 Ответить
это называется - ******* галимый для лохов
примерно как это уже было с вашей арматой
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25.10.2020 19:27 Ответить
С арматой-ладно, там бумеранг задымился, новейший!!! Вот это скрепище рукожопых!
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26.10.2020 09:11 Ответить
Азербайджан взяв під контроль кордон з Іраном і перекрив магістраль по якій росія через Іран постачала зброю Вірменії.

Міноборони Азербайджану: "В даний час бойові дії тривають на всій протяжності фронту. Виведено з ладу склади зброї, *********** і пально-мастильних матеріалів противника. На деяких напрямках противник безладно залишив свої позиції і відступив. Були взяті під контроль основні комунікації, зруйновано кілька опорних пунктів противника і звільнені важливі висоти. Азербайджанські війська контролюють оперативну обстановку.
При цьому артилерійські підрозділи армії Азербайджану продовжують завдавати ударів по противнику.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/24/7271061/
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25.10.2020 01:10 Ответить
Красиво горят
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25.10.2020 01:31 Ответить
10 турецких беспилотников ударного типа, поставило раком абсолютно все российское вооружение которое рашка долгие годы поставляла Армения - И эти ватные недоумки с таким вооружением собираются НАТО, США, Великобританию и Турцию брать?
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25.10.2020 01:50 Ответить
ну, не 10, а в 10 раз больше, и не только турецких, но в целом верно
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25.10.2020 06:44 Ответить
Вірменія отримує поразку не тільки на полі бою, вона отримує поразку також і на інформаційному фронті та на дипломатичному. Проєкт так званої "великої Вірменії" виявився мертвонародженним, тепер сама Вірменія після принизливої поразки змушена буде пережити довгі роки хаосу й нестабільності, як справедливу розплату за свої злочини проти Азербайджану. Бажаю збройним силам Азербайджану якнайшвидшого звільнення всіх окупованих територій своєї країни.
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25.10.2020 01:50 Ответить
а ще дехто у Вірменії втратить доходи з наркоти (орієнтовно 6 млрд доларів)

. Modern Diplomacy в материале Drug flow from Nagorno-Karabakh to Europe пишет, что нагорно-карабахский конфликт, возникший в результате военной агрессии Армении против Азербайджана и до сих пор не урегулированный, угрожает не только территориальной целостности Азербайджана, но и представляет проблему для реализации крупномасштабных транснациональных проектов в регионе.
------------
Факт выращивания конопли на приграничных оккупированных территориях Азербайджана также нашел свое отражение в докладе ПАСЕ по Нагорному Карабаху.
-------
в отчетах Государственного Департамента США указывается на использование оккупированных Азербайджанских территорий для массовой переправы наркотических средств, а Армения, согласно географическому положению, рассматривается как потенциальный субъект в международном обороте наркотических средств.

--------------------------------
Незаконный оборот наркотиков в Нагорном Карабахе приносит Армении огромную прибыль, которая направляется на финансирование как некоторых структур в самой стране, так и хунты в Ханкенди, а также на содержание вооруженных группировок и покупку оружия.
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25.10.2020 08:29 Ответить
Рашка своих не бросает - Рашка от своих отказывается. После совместной советско-германской оккупации Польши, рашка отказалась от своего союзника Гитлера и стала бороться за право стать единоличным фашистским государством.
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25.10.2020 01:59 Ответить
часть поражений - это не турецкий Байрактар, а израильский Хароп
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25.10.2020 06:30 Ответить
Харопом лупят только по самому дорогому похоже C-300, радары, РЭБ, объекты типа "Вега" и т.д.
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25.10.2020 09:38 Ответить
да нет, херячат даже по пехоте
присмотрись к этому и другим видео - чуть не у половины поражений видно дрон-камикадзе
судя по всему, азерам не дорого отдать 300 тыс. баксов (стоимость харопа) за 5-7 солдат-армян
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25.10.2020 19:33 Ответить
пашинян очолив протестний рух проти арцахів. Арцахи в 2008 році влаштували бійню в парламенті, прогнали тер-петросяна а самого пашиняна посадили на 7 років. Думав, що вірмени одумаються, ні - поливають Україну брудом, голосували за Росіію в ООН, визнали факт окупації. "Армянське радіо" в особі симонян та її невловимого месника (тому що його ніхто не ловить) - це істина російської "мечти" і хоче охопити вселенну. вірменія стоїть на порозі катастрофи. Все,що захопили, все віддадуть. Вся їх багаточисельна діаспора - Франція, Америка тощо, це блеф. Нікому не потрібний дрібний фарцовщик і базарний шнирь, який все життя тільки "рішає" за чужий рахунок і який з презирством відноситься до інших народів. Шпілевські отруйники щось не бажають їхати в Арцах, там можуть і чалдон відрізати.
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25.10.2020 06:43 Ответить
можна помедленнее Я записываю
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25.10.2020 07:13 Ответить
Вообще-то Симоньян считает что Россия должна "плюнуть и растереть" Армению, за все что сделал Пашинян. В том числе и за то что не признал Крым.

https://www.facebook.com/margarita.simonyan.5/posts/10158367612012305

"Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь.
Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) 'выразить свою позицию'.
Просили - выражаю.
Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне?
Армяне - честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ).
В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.
Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим 'российским друзьям'. Потому что это внутреннее дело Армении.
Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении.
Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении.
Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, - особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов - русских армян - и 'настоящих' - тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении.
А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать.
Разве это не внутреннее дело Армении?
После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи?
На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть.
Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз.
Потому что Россия - такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная.
А вы - просто горстка вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести.
Почитайте на ночь Нарекаци. Может, проснутся у вас остатки знаменитой армянской совестливости и умения ценить добро.
Если нет у вас Нарекаци - так я передам. У меня на тумбочке лежит.
А по поводу войны обеим сторонам я скажу только одно: остановитесь! Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю. Просто остановитесь, пока не поздно."
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25.10.2020 07:47 Ответить
коротко...

Ви недостаточно любили рассию,армяне.... "Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 2168
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25.10.2020 07:56 Ответить
Именно! Она какгбе объясняет армянам, почему рф их не будет поддерживать.
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25.10.2020 23:07 Ответить
Почитайте на ночь Нарекаци. Может, проснутся у вас остатки знаменитой армянской совестливости и умения ценить добро.
Если нет у вас Нарекаци - так я передам. У меня на тумбочке лежит.



то шо на тумбочке лежит,не означает,что ета пропагандистская бл..дь Симоньян его правильно понимает......



Могу ли человеком я считаться,
Когда причислен я к творящим зло,
И существом разумным называться,
Когда в меня безумие вошло?
Хоть я и зрячий, но слепого хуже.
Внутри себя свет погасив, теперь
Я не могу прослыть ученым мужем:
К познанью сам себе закрыл я дверь.
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25.10.2020 08:03 Ответить
Ха! Вот это крендель!
"На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть." - Симоньян.


Так, а что такого сделала Армения плохого для Рашки? Посмотрим! С 1840 когда Империя пришла на Кавказ и создала Армению, начала собирать армян, что б они служили Рашке.
200 лет верной службы, фактически эта страна стояла клином разделяя и мешая завязать связи между Грузией, Ираном, Турцией и Азерами. Рашка подогревала армянскую мечту "воссоединиться нацией". И когда пришло время перемен, это 1905 год, армяне подумали, что вот оно, надо восспользоваться и расширяться... получили тяжелый удар и гибель тысячи людей. Второй случай армяне решили поймать в 1987 году когда наступило время новых перемен, теперь армяне в Карабахе самопровозгласились! Накупили рашенского оружия, сидят и ждут... Дождались... пришла расплата. И где здесь "Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе."? Армения - это плацдарм пророссийских сил уже 200 лет! Так что Симоньян предлагает вычеркнуть 200 лет верной службы? Вот это да? Это уже не хитрость, это уже хитромудрость. Это как бы армянка подлизывает рашке зад. Так и хочется сказать - армяне: - Просто остановитесь, пока не поздно! Капитулируйте и побыстрее!
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25.10.2020 10:04 Ответить
кажуть, у Вірменії довідка на Ковід ,щоб "відкосити" від армії 2 000 доларів...
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25.10.2020 07:53 Ответить
ЯПлакалЪ
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25.10.2020 07:12 Ответить
Взорвавшийся в Керченском проливе танкер "Генерал Ази Асланов", вполне возможно, удастся спасти. Об этом заявили в пресс-службе Росморречфлота.
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25.10.2020 07:15 Ответить
ОГРОМНОЕ СПАСИБО УКРАИНА !!!Четат ваши комментр.не толка радует глаза и восхишает вашу веру в СПРАВИДЛИВОСТ И СВОБОДУ !! Скора УКРАИНЦЫ будут четат маи комментарие когда будем освобождат Крым и част Донбасса от ванючего русского мира.Слава Украине !!!
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25.10.2020 07:27 Ответить
Алиев каждую неделю "обращается к россиянам" и рассказывает про "многовековые узы дружбы". А азербайджанцы и азербайджанские СМИ сейчас в интернете чуть-ли не самые большие патриоты рашки, рассказывающие про подлых армян предавших Россию.

"Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 1672
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25.10.2020 08:02 Ответить
Абсолютно вірно. Треба подивитись біографію родини Пашиняна, і родини Алієва, щоб зрозуміти хто там любить москву. В Вірменії перший раз за десятки років прийшла про-вірменська і про-західна, а не про-російська влада. Вірменія бореться за свою незалежність також і від москви. А ви читайте тут коменті кацапських коментаторів.
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25.10.2020 08:17 Ответить
подивився..
.
Сын президента Армении женился на мужчине


«Таким образом, Армен Саркисян стал одним из уникальных армянских мужчин, который, имея двух сыновей, одновременно стал и свекровью своей невестки, и тестем мужа другого сына»

ВРАЖАЄ ..
Як вырменська влада "пройнялася" Ідеями ...СОРОСА... )))
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25.10.2020 08:35 Ответить
- Вася! Ну и как тебе теперь живется в Армении? - Да всё нормально, я замужем, имею дочь....?!
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25.10.2020 11:12 Ответить
Языком.
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25.10.2020 10:11 Ответить
и это здорово, но международное право никто не отменял, это я о нерушимости границ.
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25.10.2020 11:02 Ответить
експерт Ігор Семиволос аргументує підтримку Україною позиції Азербайджану.
эксперт Игорь Семиволос аргументирует поддержку Украиной позиции Азербайджана.




на внешнеполитическом уровне солидарное голосование и обоюдная поддержка была очевидным фактом, особенно после начала русско-украинской войны, аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО российскими войсками.
Армениянаоборот, став частью оборонного союза ОДКБ, где главную скрипку играет Россия, и на международном уровне безоговорочно поддерживая московскую позицию, приобрела неформально статус недружественного государства.
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25.10.2020 08:20 Ответить
Пашинян vs. Аліев.

І Саркисян vs. Аліев.
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25.10.2020 09:39 Ответить
Россия должна быть стерта с лица земли, а место где она находилась должно быть посыпано хлоркой как место с которого убрали гавно
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25.10.2020 08:10 Ответить
"Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка - Цензор.НЕТ 7701
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25.10.2020 08:36 Ответить
Канада перестала поставлять двигатели для беспилотников Пердогаше.
Канадский Bombardier прекратил поставки авиадвигателей в «страны, использующие их в неясных целях»
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25.10.2020 09:04 Ответить
Дивився я цей випуск Подоляки. Щодо його тез - "Запад против Азербайджана" , " ембарго на постачання комплектуючих до Байрактарів" та "неймовірний опір вірменського ополчення" - Подоляка марить, він сам визнав , що сильно хворіє. Щодо його прогнозів - передивіться випуск , де він передрікав закріплення вірменських бойовиків на хребтах на західному березі ріки Базарчай, якби його прогноз збувся - Зандилан ще й досі був би під вірменською окупацією. А азербайджанці не послухали Подоляку - і взяли Зандилан без бою. Не створюйте собі кумира - ніколи не будете розчарованими.
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25.10.2020 10:40 Ответить
це ви,хлопці створили собі кумирів з пердогана та ільхама вони нічим не відрізняются від фуйла теж по 20 років при владі знищили опозицію проводять імперську політику.... а на Заході вже розібралися з ким мають справу.
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25.10.2020 18:41 Ответить
подоляка - в базе Миротворца на антиукраинскую деятельность и славится антиукраинским бредом. Поэтому ссылки на него, выдают заказчика - московщину
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25.10.2020 22:27 Ответить
Скоро в мордоре закончатся пушки,если так дальше будет продолжатся. "Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки - Цензор.НЕТ 476
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25.10.2020 09:16 Ответить
Головна деталь гармати - ствол. Після певної кількості пострілів він зношується і прицільність стрільби зменшується.
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25.10.2020 09:50 Ответить
Турецкие "Байрактары" решат исход войны.
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25.10.2020 10:09 Ответить
азеры на своем примере показывают НАМ(Украине,Грузии,Молдове),КАК нужно бороться с врагом на оккупированных территориях.

и самое главное,ни бимбас,ни осетия,ни приднестровье-непризнаны,как и карабах.даже **********.
т..е. деюре-это "ничейная" территория.
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25.10.2020 10:25 Ответить
Ось це справжні "відосіки", а не те, що зесцикунчик показує!
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25.10.2020 10:39 Ответить
Могу сказать, как в прошлом артиллерист. Да! Впечатляет! Эффективность 100%-ная! На память приходят советские времена, артиллерийские стрельбы на полигонах, пристрелки и потом считали сколько снарядов истратили, чтобы поразить одну цель. Конечно же турки со своими ударными дронами ушли далеко вперед и это прогресс, если их начнут ещё производить и в Украине.
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25.10.2020 10:55 Ответить
раSSея- это серая агрессивная мразь, которая делает в любой стране мира войну - и делает её - неизбежной!
не воевать с этим серым мерзким агрессором (подлой и лживой крысой) это значит- не воевать с самой войной или против войны!
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25.10.2020 14:03 Ответить
"к сегодняшнему дню Баку сам осуществляет лицензионную сборку израильских БПЛА «Aerostar», «Hermes-450», «Heron-1» и «Orbiter-2M», азербайджанских ударных беспилотников-камикадзе «Zərbə», «İti qovan». Турецкие осколочно-фугасные авиабомбы QFAB-250 LG, тяжелые 120-мм минометы ***-12 и РСЗО «Boran». Южноафриканские бронемашины «Matador» и «Marauder» и бронемашины собственного производства «Gürzə» и «Tufan».По лицензии производятся российские автоматы «Калашников» («Хазри»). Осуществляется модернизация БТР-70, БРДМ, БРДМ-2. Производство выстрелов для РПГ-7 и гранат для АГС-17, а также боеприпасы для РСЗО. Совместно с Турцией разработана тактическая ракета ETR-M (калибр 203-мм, дальность - 10 км).Разработаны и запущены в производство 14,5-мм снайперская винтовка «İstiqlal», 12,7-мм снайперская винтовка «Mübariz», 7,62-мм снайперская винтовка «Yalquzaq». Новая 8,6-мм снайперская «Vaşaq». Крупнокалиберный снайперский пулемет «Şimşək» для установки на бронетехнику."

https://haqqin.az/analytics/192343
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25.10.2020 14:26 Ответить
Они долго готовились к этой войне и ждали .Час пробил теперь всё идёт в ход.
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26.10.2020 00:20 Ответить
Чудово !!!
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25.10.2020 16:08 Ответить
Как-то не спешит путлер на помощь своим армянским братушкам, несмотря на все заигрывание армян с рашкой
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25.10.2020 16:39 Ответить
Взяли Кубадлы. Хачики в полном........
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25.10.2020 21:39 Ответить
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