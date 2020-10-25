"Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка. ВИДЕО
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Минобороны Азербайджана представило видеокадры уничтожения техники противника.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
The enemy's combat equipment was destroyed pic.twitter.com/sWSfSXrMRG— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 24, 2020
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Пожалуйста, подождите...
косяпен чомусь не згадав модернізовану Шилку "Тунгуска" :
може тому :
Комплексы применялись в чеченских войнах как мощное средство огневой поддержки. Однако, применение это было не всегда грамотным[21] Так, только при штурме Грозного, все 6 Тунгусок 131-й отдельной мотострелковой бригады были уничтожены. Всего за время Первой чеченской войны было использовано 20 единиц, 15 из них уничтожены
проблеми с висотой..... )))
Предназначена для защиты боевых порядков войск, колонн на марше, стационарных объектов и железнодорожных эшелонов от ударов авиации, вертолетов, крылатых ракет на высотах до 1500 м при наклонной дальности от 200 до 2500 м и скорости полета до 450 м/с
Технические характеристики Bayraktar
Потолок: 8200 м
проти ракет,що запускаються з дрона "шилка" не допоможе теж,їх швидкість більша технічних можливостей цієї зенітки на гусеницях...
вчився на такій... ))) скільки років тому це було ....)))))
.
по той же причины, почему не будет опреснительных заводов в Крыму
своего научного и промышленного потенциала нет + им не продадут
В советские времена мы до 350 самолётов в год получали. А сейчас 20? Всё ******** гандоны!
и возможности эти у них год от года все меньше
с БПЛА такая статистика не катит - там нужны не штуки в год, а десятки-сотни
я не преувеличиваю - даже парой десятков БПЛА ты ничего не навоюешь
не думаю
запад вас завоевывать не собирается, а у диких муслимов-джихадистов (которые собираются) еще очень и очень долго не будет таких технологий (а может, и вообще никогда не будет)
так что будете себе жить... и вполне возможно даже нелохо... но ворованное (крым-донбасс-приднестровье-абхазия) придется отдать
русне перекрывают краник за дело - за агрессивную внешнюю политику
а нам те же сша или канада наоборот - открыли все обычные технологии - типа, покупайте
так что проблемка только в деньгах - приходится ждать гранты от госдепа и бриттов
ну, элитариям поменьше красть нужно - и будут денежки
но скорее первое
ну, элитариям поменьше красть нужно - и будут денежки
25.10.2020 19:45
ты уже генерируешь вопросы путем повтора слов оппонента?
вот это ваша скрепная техника дошла!
примерно как это уже было с вашей арматой
Міноборони Азербайджану: "В даний час бойові дії тривають на всій протяжності фронту. Виведено з ладу склади зброї, *********** і пально-мастильних матеріалів противника. На деяких напрямках противник безладно залишив свої позиції і відступив. Були взяті під контроль основні комунікації, зруйновано кілька опорних пунктів противника і звільнені важливі висоти. Азербайджанські війська контролюють оперативну обстановку.
При цьому артилерійські підрозділи армії Азербайджану продовжують завдавати ударів по противнику.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/24/7271061/
. Modern Diplomacy в материале Drug flow from Nagorno-Karabakh to Europe пишет, что нагорно-карабахский конфликт, возникший в результате военной агрессии Армении против Азербайджана и до сих пор не урегулированный, угрожает не только территориальной целостности Азербайджана, но и представляет проблему для реализации крупномасштабных транснациональных проектов в регионе.
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Факт выращивания конопли на приграничных оккупированных территориях Азербайджана также нашел свое отражение в докладе ПАСЕ по Нагорному Карабаху.
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в отчетах Государственного Департамента США указывается на использование оккупированных Азербайджанских территорий для массовой переправы наркотических средств, а Армения, согласно географическому положению, рассматривается как потенциальный субъект в международном обороте наркотических средств.
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Незаконный оборот наркотиков в Нагорном Карабахе приносит Армении огромную прибыль, которая направляется на финансирование как некоторых структур в самой стране, так и хунты в Ханкенди, а также на содержание вооруженных группировок и покупку оружия.
присмотрись к этому и другим видео - чуть не у половины поражений видно дрон-камикадзе
судя по всему, азерам не дорого отдать 300 тыс. баксов (стоимость харопа) за 5-7 солдат-армян
https://www.facebook.com/margarita.simonyan.5/posts/10158367612012305
"Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь.
Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) 'выразить свою позицию'.
Просили - выражаю.
Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне?
Армяне - честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ).
В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.
Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим 'российским друзьям'. Потому что это внутреннее дело Армении.
Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении.
Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении.
Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, - особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов - русских армян - и 'настоящих' - тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении.
А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать.
Разве это не внутреннее дело Армении?
После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи?
На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть.
Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз.
Потому что Россия - такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная.
А вы - просто горстка вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести.
Почитайте на ночь Нарекаци. Может, проснутся у вас остатки знаменитой армянской совестливости и умения ценить добро.
Если нет у вас Нарекаци - так я передам. У меня на тумбочке лежит.
А по поводу войны обеим сторонам я скажу только одно: остановитесь! Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю. Просто остановитесь, пока не поздно."
Ви недостаточно любили рассию,армяне....
Если нет у вас Нарекаци - так я передам. У меня на тумбочке лежит.
то шо на тумбочке лежит,не означает,что ета пропагандистская бл..дь Симоньян его правильно понимает......
Могу ли человеком я считаться,
Когда причислен я к творящим зло,
И существом разумным называться,
Когда в меня безумие вошло?
Хоть я и зрячий, но слепого хуже.
Внутри себя свет погасив, теперь
Я не могу прослыть ученым мужем:
К познанью сам себе закрыл я дверь.
"На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть." - Симоньян.
Так, а что такого сделала Армения плохого для Рашки? Посмотрим! С 1840 когда Империя пришла на Кавказ и создала Армению, начала собирать армян, что б они служили Рашке.
200 лет верной службы, фактически эта страна стояла клином разделяя и мешая завязать связи между Грузией, Ираном, Турцией и Азерами. Рашка подогревала армянскую мечту "воссоединиться нацией". И когда пришло время перемен, это 1905 год, армяне подумали, что вот оно, надо восспользоваться и расширяться... получили тяжелый удар и гибель тысячи людей. Второй случай армяне решили поймать в 1987 году когда наступило время новых перемен, теперь армяне в Карабахе самопровозгласились! Накупили рашенского оружия, сидят и ждут... Дождались... пришла расплата. И где здесь "Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе."? Армения - это плацдарм пророссийских сил уже 200 лет! Так что Симоньян предлагает вычеркнуть 200 лет верной службы? Вот это да? Это уже не хитрость, это уже хитромудрость. Это как бы армянка подлизывает рашке зад. Так и хочется сказать - армяне: - Просто остановитесь, пока не поздно! Капитулируйте и побыстрее!
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Сын президента Армении женился на мужчине
«Таким образом, Армен Саркисян стал одним из уникальных армянских мужчин, который, имея двух сыновей, одновременно стал и свекровью своей невестки, и тестем мужа другого сына»
ВРАЖАЄ ..
Як вырменська влада "пройнялася" Ідеями ...СОРОСА... )))
эксперт Игорь Семиволос аргументирует поддержку Украиной позиции Азербайджана.
на внешнеполитическом уровне солидарное голосование и обоюдная поддержка была очевидным фактом, особенно после начала русско-украинской войны, аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО российскими войсками.
Армениянаоборот, став частью оборонного союза ОДКБ, где главную скрипку играет Россия, и на международном уровне безоговорочно поддерживая московскую позицию, приобрела неформально статус недружественного государства.
І Саркисян vs. Аліев.
Канадский Bombardier прекратил поставки авиадвигателей в «страны, использующие их в неясных целях»
и самое главное,ни бимбас,ни осетия,ни приднестровье-непризнаны,как и карабах.даже **********.
т..е. деюре-это "ничейная" территория.
не воевать с этим серым мерзким агрессором (подлой и лживой крысой) это значит- не воевать с самой войной или против войны!
https://haqqin.az/analytics/192343