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Столичные патрульные спасли 20-летнюю девушку, пытавшуюся спрыгнуть с 25 этажа. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Экипаж киевских патрульных Станислав Севидов и Юрий Школяренко спасли девушку, пытавшуюся покончить с собой.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"На балконе 25 этажа очевидец увидел девушку, которая сидела на перилах, свесив ноги вниз. Мужчина не на шутку испугался и немедленно вызвал полицию. Поднявшись к девушке, инспекторы начали с ней разговор, попытались наладить контакт. Однако на уговоры патрульного она не поддалась. Каждое ее движение могло закончиться фатально", - говорится в сообщении.

К счастью, патрульным удалось предотвратить непоправимое. Подобрав подходящий момент, инспектор Юрий Школяренко схватил девушку и перетащил в безопасное место. В дальнейшем патрульные вызвали 20-летней девушке врачей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+45
ТУТ МОЛОДЦЫ !!!
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01.11.2020 10:53
+29
Молодцi хлопцi !Респект!
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01.11.2020 10:56
+22
_Во ты моральный урод... Ничего про девочку и её обстоятельства не знаешь, но обвинительное заключение уже составил. Такие подбрасывали дровишек в костры инквизиции.
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01.11.2020 11:53
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ей захотелось поближе послушать картавенького полицая..
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03.11.2020 17:05 Ответить
молодцы полицейские
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19.04.2021 15:28 Ответить
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