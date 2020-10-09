Патрульные спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с 10 этажа в Одессе. ФОТО

Сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который хотел покончить с собой.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Одесчины, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера вечером патрульные получили вызов о попытке самоубийства на улице Тополева. Заявительница сообщила, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения, намерен выпрыгнуть с 10 этажа.

Патрульные срочно прибыли на место происшествия, где увидели мужчину на навесе окна.

"Гражданин собирался прыгнуть и никого не подпускал к себе. Мы поговорили с ним, и после психологических убеждений нам удалось отговорить его прыгать. Мы помогли гражданину вернуться в квартиру и уже в безопасной обстановке продолжили общение с ним", - рассказал один из инспекторов.

Стражи порядка выяснили причину желания человека покончить жизнь самоубийством и провели с ним серьезную профилактическую беседу. На месте происшествия работали следователи.

