Патрульные спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с 10 этажа в Одессе. ФОТО
Сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который хотел покончить с собой.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Одесчины, информирует Цензор.НЕТ.
Вчера вечером патрульные получили вызов о попытке самоубийства на улице Тополева. Заявительница сообщила, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения, намерен выпрыгнуть с 10 этажа.
Патрульные срочно прибыли на место происшествия, где увидели мужчину на навесе окна.
"Гражданин собирался прыгнуть и никого не подпускал к себе. Мы поговорили с ним, и после психологических убеждений нам удалось отговорить его прыгать. Мы помогли гражданину вернуться в квартиру и уже в безопасной обстановке продолжили общение с ним", - рассказал один из инспекторов.
Стражи порядка выяснили причину желания человека покончить жизнь самоубийством и провели с ним серьезную профилактическую беседу. На месте происшествия работали следователи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль