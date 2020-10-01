"Батя, бросай велосипед, сгоришь": Патрульные показали, как спасали жителей Луганщины во время пожара. ВИДЕО

В течение ночи патрульные полицейские Луганской области помогали жителям охваченных огнем сел эвакуироваться из охваченной огнем местности.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице патрульной полиции Луганской области в сети Facebook.

Несколько раз патрульные возвращались к охваченным огнем улицам, забирали людей в свой автомобиль людей и вывозили их в безопасную часть Северодонецка. После чего вновь возвращались в поселок.

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров 8 человек погибли и 12 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

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