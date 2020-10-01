"Батя, бросай велосипед, сгоришь": Патрульные показали, как спасали жителей Луганщины во время пожара. ВИДЕО
В течение ночи патрульные полицейские Луганской области помогали жителям охваченных огнем сел эвакуироваться из охваченной огнем местности.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице патрульной полиции Луганской области в сети Facebook.
Несколько раз патрульные возвращались к охваченным огнем улицам, забирали людей в свой автомобиль людей и вывозили их в безопасную часть Северодонецка. После чего вновь возвращались в поселок.
Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.
В результате пожаров 8 человек погибли и 12 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.
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(и даже в сводках об этом молчок "*********** перемирие" ..схераси оно соблюдается ?...)
вот эта брехня и некомпетентность и порождает ЧП за ЧП... бедоносец на наши головы !!!
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
ну как про бубенатора
десь хтось бачив бубенатора шо кидае велосипеда без копняка?
Полиция Украины - если не попросишь на русском, то пострадавший лучше сгорит(а кстати, неплохо?) чем спасется)
Тонет пан.
Мужик:
- дай руку - спасу.
Второй мужлан:
- ты скажи "на", вот он и спасется.
- На руку, пан.
(хватает руку, вылезает из реки(а потом мужик сел на бутылку шо типо долго спасал ., а второй - дал на кеды ))
Как они оправдывают происходящее по вине говнокомандующего Янелоха?