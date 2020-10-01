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"Батя, бросай велосипед, сгоришь": Патрульные показали, как спасали жителей Луганщины во время пожара. ВИДЕО

В течение ночи патрульные полицейские Луганской области помогали жителям охваченных огнем сел эвакуироваться из охваченной огнем местности.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице патрульной полиции Луганской области в сети Facebook.

Несколько раз патрульные возвращались к охваченным огнем улицам, забирали людей в свой автомобиль людей и вывозили их в безопасную часть Северодонецка. После чего вновь возвращались в поселок.

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров 8 человек погибли и 12 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

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Автор: 

пожар (5969) спасение (169) патрульная полиция (1813) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+24
доперемиривался зеленый урод? пока наши отвечали хер сепары высовывались и стреляли по лесополосам и траве зажигательными. потому что знали на каждый выстрел Даже мимо будет ответка в цель. а теперь что? скот зеленожопый
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01.10.2020 14:15 Ответить
+21
до прихода шмаркли с его "нада проста пиристать стрелять" - о таких пожарах даже ен слышали...
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01.10.2020 14:11 Ответить
+18
потому что на каждый выстрел отвечали...а не позволяли шмалять трассерами по сухостою
(и даже в сводках об этом молчок "*********** перемирие" ..схераси оно соблюдается ?...)
вот эта брехня и некомпетентность и порождает ЧП за ЧП... бедоносец на наши головы !!!
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01.10.2020 14:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пешком легче сгореть чем на велосипеде
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01.10.2020 14:10 Ответить
не ну как понять - вечером и ночью официальное заявление ЧС что Северодонецку ничего не угрожает - а потом людей эвакуируют. козлы.
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01.10.2020 18:02 Ответить
Сєпари спалять на Домбасі й те, що не попиляли, і не розтягли.
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01.10.2020 14:10 Ответить
дурєнь, бросай ружйо, да вспливай поскорєє! (с)
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01.10.2020 14:11 Ответить
до прихода шмаркли с его "нада проста пиристать стрелять" - о таких пожарах даже ен слышали...
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01.10.2020 14:11 Ответить
потому что на каждый выстрел отвечали...а не позволяли шмалять трассерами по сухостою
(и даже в сводках об этом молчок "*********** перемирие" ..схераси оно соблюдается ?...)
вот эта брехня и некомпетентность и порождает ЧП за ЧП... бедоносец на наши головы !!!
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01.10.2020 14:15 Ответить
Бідоносець на троні. Спасайся хто може.
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01.10.2020 14:16 Ответить
Есть фильм человек-амфибия,теперь аместо сватов надо снять героический нелох№42-апокалипсис!
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01.10.2020 14:23 Ответить
доперемиривался зеленый урод? пока наши отвечали хер сепары высовывались и стреляли по лесополосам и траве зажигательными. потому что знали на каждый выстрел Даже мимо будет ответка в цель. а теперь что? скот зеленожопый
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01.10.2020 14:15 Ответить
совпадение? не думаю (см коммент выше!)
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01.10.2020 14:16 Ответить
Ответственность несет и то стадо, что проголосовало за зеленое быдло....
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01.10.2020 14:26 Ответить
В первую очередь СТАДО
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02.10.2020 01:04 Ответить
Предлагаю если выберут нелли штепу мером славянска то в следующий раз не тушить пожары ибо это не имеет смысла
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01.10.2020 14:16 Ответить
Это природное явление
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01.10.2020 14:38 Ответить
ее не должньі регистрировать
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01.10.2020 16:20 Ответить
ПОКА ВСЕ СПИСУЮТ НА СЕПАРОВ ИДИВЕРСИЮ, Я РАССКЖУ Г-НУ БУТУСОВУ ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ.
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
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01.10.2020 14:16 Ответить
тебе его почтовый адрес подсказать? чо ты орешь? зачем жирный шрифт? Ты лучше расскажи как лисичанск голосовал на референдуме 2014 года?
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01.10.2020 14:22 Ответить
не кричи, чуть колонки не сгорели
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01.10.2020 14:30 Ответить
"Батя, бросай велосипед, сгоришь"
ну как про бубенатора
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01.10.2020 14:24 Ответить
Да не бросит, как Шарик фоторужьё, но бобра поблизости может и не оказаться
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01.10.2020 15:57 Ответить
звістно, що ні...
десь хтось бачив бубенатора шо кидае велосипеда без копняка?
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01.10.2020 17:14 Ответить
"батя" стараєтся (с)
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01.10.2020 14:33 Ответить
Понравилось шо переложили и наложили текст по нашему.
Полиция Украины - если не попросишь на русском, то пострадавший лучше сгорит(а кстати, неплохо?) чем спасется)

Тонет пан.
Мужик:
- дай руку - спасу.
Второй мужлан:
- ты скажи "на", вот он и спасется.
- На руку, пан.
(хватает руку, вылезает из реки(а потом мужик сел на бутылку шо типо долго спасал ., а второй - дал на кеды ))
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01.10.2020 14:34 Ответить
респект хлопцям
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01.10.2020 14:50 Ответить
Не тот случай когда нужно обсуждать ЗЕленое недоразумение вместо того, чтобы сказать спасибо ребятам - полицейским
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01.10.2020 14:50 Ответить
Жесть! Спасатели - молодцы, спасибо!
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01.10.2020 15:05 Ответить
А где те 73% падла, готорое проголосовало за зелёное быдло? Где их коментарии?
Как они оправдывают происходящее по вине говнокомандующего Янелоха?
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01.10.2020 15:36 Ответить
Апокалипсис какой то
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01.10.2020 15:45 Ответить
при этом Зеля-дурочка свято уверена, что это Порох бегает со спичками по Луганщине и поджигает всю Украину, чтобы понизить её и так обвисший рейтинг, при котором, так прикольно, как раньше, на струнах рояля сватоводам уже не сыграешь
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01.10.2020 16:37 Ответить
Спасителям низкий поклон !!!!!!
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01.10.2020 21:08 Ответить
От подивилась це відео і таке враження що всі ці троє місцевих ладні згоріти ніж бути врятованими "біндеровской" поліцією.
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01.10.2020 22:28 Ответить
 
 