"Батя, кидай велосипед, згориш": Патрульні показали, як рятували жителів Луганщини під час пожежі. ВIДЕО
Протягом ночі патрульні поліцейські Луганській області допомагали жителям охоплених вогнем сіл евакуюватися з охопленої вогнем місцевості.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці патрульної поліції Луганській області в мережі Facebook.
Кілька разів патрульні поверталися до охоплених вогнем вулиць, забирали у свій автомобіль людей і вивозили їх у безпечну частину Сєверодонецька. Після чого знову поверталися в селище.
Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.
В результаті пожеж 8 людей загинули і 12 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.
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(и даже в сводках об этом молчок "*********** перемирие" ..схераси оно соблюдается ?...)
вот эта брехня и некомпетентность и порождает ЧП за ЧП... бедоносец на наши головы !!!
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
ну как про бубенатора
десь хтось бачив бубенатора шо кидае велосипеда без копняка?
Полиция Украины - если не попросишь на русском, то пострадавший лучше сгорит(а кстати, неплохо?) чем спасется)
Тонет пан.
Мужик:
- дай руку - спасу.
Второй мужлан:
- ты скажи "на", вот он и спасется.
- На руку, пан.
(хватает руку, вылезает из реки(а потом мужик сел на бутылку шо типо долго спасал ., а второй - дал на кеды ))
Как они оправдывают происходящее по вине говнокомандующего Янелоха?