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Новини Відео Пожежі в Україні
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"Батя, кидай велосипед, згориш": Патрульні показали, як рятували жителів Луганщини під час пожежі. ВIДЕО

Протягом ночі патрульні поліцейські Луганській області допомагали жителям охоплених вогнем сіл евакуюватися з охопленої вогнем місцевості.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці патрульної поліції Луганській області в мережі Facebook.

Кілька разів патрульні поверталися до охоплених вогнем вулиць, забирали у ​​свій автомобіль людей і вивозили їх у безпечну частину Сєверодонецька. Після чого знову поверталися в селище.

Також дивіться: Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ "Станиця Луганська". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

В результаті пожеж 8 людей загинули і 12 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Автор: 

пожежа (4351) порятунок (119) патрульна поліція (1442) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+24
доперемиривался зеленый урод? пока наши отвечали хер сепары высовывались и стреляли по лесополосам и траве зажигательными. потому что знали на каждый выстрел Даже мимо будет ответка в цель. а теперь что? скот зеленожопый
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01.10.2020 14:15 Відповісти
+21
до прихода шмаркли с его "нада проста пиристать стрелять" - о таких пожарах даже ен слышали...
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01.10.2020 14:11 Відповісти
+18
потому что на каждый выстрел отвечали...а не позволяли шмалять трассерами по сухостою
(и даже в сводках об этом молчок "*********** перемирие" ..схераси оно соблюдается ?...)
вот эта брехня и некомпетентность и порождает ЧП за ЧП... бедоносец на наши головы !!!
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01.10.2020 14:15 Відповісти
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Пешком легче сгореть чем на велосипеде
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01.10.2020 14:10 Відповісти
не ну как понять - вечером и ночью официальное заявление ЧС что Северодонецку ничего не угрожает - а потом людей эвакуируют. козлы.
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01.10.2020 18:02 Відповісти
Сєпари спалять на Домбасі й те, що не попиляли, і не розтягли.
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01.10.2020 14:10 Відповісти
дурєнь, бросай ружйо, да вспливай поскорєє! (с)
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01.10.2020 14:11 Відповісти
до прихода шмаркли с его "нада проста пиристать стрелять" - о таких пожарах даже ен слышали...
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01.10.2020 14:11 Відповісти
потому что на каждый выстрел отвечали...а не позволяли шмалять трассерами по сухостою
(и даже в сводках об этом молчок "*********** перемирие" ..схераси оно соблюдается ?...)
вот эта брехня и некомпетентность и порождает ЧП за ЧП... бедоносец на наши головы !!!
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01.10.2020 14:15 Відповісти
Бідоносець на троні. Спасайся хто може.
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01.10.2020 14:16 Відповісти
Есть фильм человек-амфибия,теперь аместо сватов надо снять героический нелох№42-апокалипсис!
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01.10.2020 14:23 Відповісти
доперемиривался зеленый урод? пока наши отвечали хер сепары высовывались и стреляли по лесополосам и траве зажигательными. потому что знали на каждый выстрел Даже мимо будет ответка в цель. а теперь что? скот зеленожопый
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01.10.2020 14:15 Відповісти
совпадение? не думаю (см коммент выше!)
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01.10.2020 14:16 Відповісти
Ответственность несет и то стадо, что проголосовало за зеленое быдло....
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01.10.2020 14:26 Відповісти
В первую очередь СТАДО
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02.10.2020 01:04 Відповісти
Предлагаю если выберут нелли штепу мером славянска то в следующий раз не тушить пожары ибо это не имеет смысла
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01.10.2020 14:16 Відповісти
Это природное явление
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01.10.2020 14:38 Відповісти
ее не должньі регистрировать
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01.10.2020 16:20 Відповісти
ПОКА ВСЕ СПИСУЮТ НА СЕПАРОВ ИДИВЕРСИЮ, Я РАССКЖУ Г-НУ БУТУСОВУ ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ.
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
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01.10.2020 14:16 Відповісти
тебе его почтовый адрес подсказать? чо ты орешь? зачем жирный шрифт? Ты лучше расскажи как лисичанск голосовал на референдуме 2014 года?
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01.10.2020 14:22 Відповісти
не кричи, чуть колонки не сгорели
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01.10.2020 14:30 Відповісти
"Батя, бросай велосипед, сгоришь"
ну как про бубенатора
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01.10.2020 14:24 Відповісти
Да не бросит, как Шарик фоторужьё, но бобра поблизости может и не оказаться
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01.10.2020 15:57 Відповісти
звістно, що ні...
десь хтось бачив бубенатора шо кидае велосипеда без копняка?
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01.10.2020 17:14 Відповісти
"батя" стараєтся (с)
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01.10.2020 14:33 Відповісти
Понравилось шо переложили и наложили текст по нашему.
Полиция Украины - если не попросишь на русском, то пострадавший лучше сгорит(а кстати, неплохо?) чем спасется)

Тонет пан.
Мужик:
- дай руку - спасу.
Второй мужлан:
- ты скажи "на", вот он и спасется.
- На руку, пан.
(хватает руку, вылезает из реки(а потом мужик сел на бутылку шо типо долго спасал ., а второй - дал на кеды ))
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01.10.2020 14:34 Відповісти
респект хлопцям
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01.10.2020 14:50 Відповісти
Не тот случай когда нужно обсуждать ЗЕленое недоразумение вместо того, чтобы сказать спасибо ребятам - полицейским
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01.10.2020 14:50 Відповісти
Жесть! Спасатели - молодцы, спасибо!
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01.10.2020 15:05 Відповісти
А где те 73% падла, готорое проголосовало за зелёное быдло? Где их коментарии?
Как они оправдывают происходящее по вине говнокомандующего Янелоха?
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01.10.2020 15:36 Відповісти
Апокалипсис какой то
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01.10.2020 15:45 Відповісти
при этом Зеля-дурочка свято уверена, что это Порох бегает со спичками по Луганщине и поджигает всю Украину, чтобы понизить её и так обвисший рейтинг, при котором, так прикольно, как раньше, на струнах рояля сватоводам уже не сыграешь
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01.10.2020 16:37 Відповісти
Спасителям низкий поклон !!!!!!
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01.10.2020 21:08 Відповісти
От подивилась це відео і таке враження що всі ці троє місцевих ладні згоріти ніж бути врятованими "біндеровской" поліцією.
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01.10.2020 22:28 Відповісти
 
 