"Батя, кидай велосипед, згориш": Патрульні показали, як рятували жителів Луганщини під час пожежі. ВIДЕО

Протягом ночі патрульні поліцейські Луганській області допомагали жителям охоплених вогнем сіл евакуюватися з охопленої вогнем місцевості.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці патрульної поліції Луганській області в мережі Facebook.

Кілька разів патрульні поверталися до охоплених вогнем вулиць, забирали у ​​свій автомобіль людей і вивозили їх у безпечну частину Сєверодонецька. Після чого знову поверталися в селище.

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Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

В результаті пожеж 8 людей загинули і 12 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.