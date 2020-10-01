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Новини Фото Пожежі в Україні
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За фактами пожеж на Луганщині відкрито сім кримінальних проваджень, - поліція. ФОТОрепортаж

За фактами пожеж у Луганській області, внаслідок яких загинули чотири людини і 12 постраждали, правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

"30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах. Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів", - йдеться в повідомленні.

Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцейські внесли сім кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

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Зазначається, що на цей момент локалізовано і ліквідовано пожежі на території Попаснянського та Старобільського районів.

Унаслідок пожеж загинуло 4 людини - 70-річний машиніст Сєверодонецького міськводоканалу, 46-річний лісник, 79-річна мешканка с. Воронове і 84-річна мешканка Новоайдарського району. Також у Сєверодонецьку лікарню госпіталізовано 10 постраждалих із с. Сиротине, Воронове та м. Лисичанськ.

"Евакуйовані мешканці населених пунктів Воронове, Сиротине та Метьолкіне, які не мають житла, до 2 евакуаційних пунктів, розташованих у середній загальноосвітній школі №8 та №17 м.Сєверодонецька", - додали в поліції.

Також у Сєверодонецьку співробітники патрульної поліції перекрили рух на перехресті Б. Ліщина - вул. Півоварова, кільцеву дорогу поблизу населеного пункту Метьолкіне.

За фактами пожеж на Луганщині відкрито сім кримінальних проваджень, - поліція 01
За фактами пожеж на Луганщині відкрито сім кримінальних проваджень, - поліція 02
За фактами пожеж на Луганщині відкрито сім кримінальних проваджень, - поліція 03
За фактами пожеж на Луганщині відкрито сім кримінальних проваджень, - поліція 04
За фактами пожеж на Луганщині відкрито сім кримінальних проваджень, - поліція 05
За фактами пожеж на Луганщині відкрито сім кримінальних проваджень, - поліція 06

Автор: 

пожежа (4351) Нацполіція (15264) розслідування (2275) Луганська область (4891)


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на порошенко?
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01.10.2020 09:27 Відповісти
Ну а на когож еще, это же он во всем в Украине виноват.
А главная вина - он муйлу не заглядывал в глаза
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01.10.2020 09:36 Відповісти
П'та колона, блок ЗАЖОПУ, КОЛОБОРАНТИ ОСЬ ХТО ВИНЕН В ПОЖАРАХ. ФІНАНСУЄ КРЕМЛЬ СЕРЕЗ МЕДВЕДЧУКА, БОЙКА РАБВНОВИЧА ... Плки не знищемо цих ворогів будуть теракти, пожари, диверсії, обстоіли
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01.10.2020 09:38 Відповісти
пля. карма за выбор 21.04.19. всё тонет, горит, рушится и идёт по органу бабушки.
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01.10.2020 09:38 Відповісти
рускай мир выгорает
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01.10.2020 10:05 Відповісти
Четко установит причины пожаров?К гадалке не ходи-поджеги.Панове из СБУ и иже с ней:а скольких диверсантов задержано?Скольких немедленно предано суду?
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01.10.2020 11:28 Відповісти
 
 