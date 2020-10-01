За фактами пожеж на Луганщині відкрито сім кримінальних проваджень, - поліція. ФОТОрепортаж

За фактами пожеж у Луганській області, внаслідок яких загинули чотири людини і 12 постраждали, правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

"30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах. Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів", - йдеться в повідомленні.

Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцейські внесли сім кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

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Зазначається, що на цей момент локалізовано і ліквідовано пожежі на території Попаснянського та Старобільського районів.

Унаслідок пожеж загинуло 4 людини - 70-річний машиніст Сєверодонецького міськводоканалу, 46-річний лісник, 79-річна мешканка с. Воронове і 84-річна мешканка Новоайдарського району. Також у Сєверодонецьку лікарню госпіталізовано 10 постраждалих із с. Сиротине, Воронове та м. Лисичанськ.

"Евакуйовані мешканці населених пунктів Воронове, Сиротине та Метьолкіне, які не мають житла, до 2 евакуаційних пунктів, розташованих у середній загальноосвітній школі №8 та №17 м.Сєверодонецька", - додали в поліції.

Також у Сєверодонецьку співробітники патрульної поліції перекрили рух на перехресті Б. Ліщина - вул. Півоварова, кільцеву дорогу поблизу населеного пункту Метьолкіне.











