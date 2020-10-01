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Новости Фото Пожары в Украине
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По фактам пожаров на Луганщине открыты семь уголовных производств, - полиция. ФОТОрепортаж

По фактам пожаров в Луганской области, в результате которых погибли четыре человека и 12 пострадали, правоохранители открыли семь уголовных производств.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

"30 сентября на территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах", - сказано в сообщении.

Так, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено семь уголовных производств по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

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Отмечается, что на данный момент локализованы и ликвидированы пожары на территории Попаснянского и Старобельского районов.

В результате пожаров погибло 4 человека - 70-летний машинист Северодонецкого горводоканала, 46-летний лесник, 79-летняя жительница с. Вороново и 84-летняя жительница Новоайдарского района. Также в Северодонецкую больницу госпитализированы 10 пострадавших из с.Сиротино, Вороново и г Лисичанск.

"Эвакуированы жители населенных пунктов Вороново, Сиротино и Метелкино, которые не имеют жилья, в 2 эвакуационных пункта, расположенных в средней общеобразовательной школе №8 и №17 г.Северодонецка", - добавили в подиции.

Также в Северодонецке сотрудники патрульной полиции перекрыли движение на перекрестке Б. Лищины - ул. Пивоварова, кольцевую дорогу вблизи населенного пункта Метелкино.

По фактам пожаров на Луганщине открыты семь уголовных производств, - полиция 01
По фактам пожаров на Луганщине открыты семь уголовных производств, - полиция 02
По фактам пожаров на Луганщине открыты семь уголовных производств, - полиция 03
По фактам пожаров на Луганщине открыты семь уголовных производств, - полиция 04
По фактам пожаров на Луганщине открыты семь уголовных производств, - полиция 05
По фактам пожаров на Луганщине открыты семь уголовных производств, - полиция 06

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пожар (5969) Нацполиция (16552) расследование (3045) Луганская область (6509)


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на порошенко?
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01.10.2020 09:27 Ответить
Ну а на когож еще, это же он во всем в Украине виноват.
А главная вина - он муйлу не заглядывал в глаза
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01.10.2020 09:36 Ответить
П'та колона, блок ЗАЖОПУ, КОЛОБОРАНТИ ОСЬ ХТО ВИНЕН В ПОЖАРАХ. ФІНАНСУЄ КРЕМЛЬ СЕРЕЗ МЕДВЕДЧУКА, БОЙКА РАБВНОВИЧА ... Плки не знищемо цих ворогів будуть теракти, пожари, диверсії, обстоіли
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01.10.2020 09:38 Ответить
пля. карма за выбор 21.04.19. всё тонет, горит, рушится и идёт по органу бабушки.
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01.10.2020 09:38 Ответить
рускай мир выгорает
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01.10.2020 10:05 Ответить
Четко установит причины пожаров?К гадалке не ходи-поджеги.Панове из СБУ и иже с ней:а скольких диверсантов задержано?Скольких немедленно предано суду?
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01.10.2020 11:28 Ответить
 
 