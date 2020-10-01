Пожежі на Луганщині: кількість загиблих зросла до п'яти, до гасіння залучили авіацію
У Луганській області внаслідок масштабних пожеж загинуло п'ять осіб, евакуйовано 120 осіб.
Про це повідомляє пресслужба МВС України вранці 1 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"Вже добу пожежники, рятувальники, поліцейські, військовослужбовці гасять пожежі та евакуюють людей. Внаслідок пожеж загинуло 5 осіб. За оперативними даними, евакуйовано 120 осіб", - йдеться в повідомленні.
Всього до гасіння пожеж залучено 1 тис. 229 осіб та 204 од. техніки. "До гасіння пожеж, за погодженням зі штабом ООС та СЦКК, залучено авіацію", - повідомляють у МВС.
Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини, ще 10 постраждалих госпіталізовано, евакуйовано 120 осіб. За минулу добу виникло 6 масштабних пожеж, вогонь загрожує 22 населеним пунктам регіону.
За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.
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