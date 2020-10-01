РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13614 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
1 468 4

Пожары на Луганщине: количество погибших выросло до пяти, к тушению привлекли авиацию

Пожары на Луганщине: количество погибших выросло до пяти, к тушению привлекли авиацию

В Луганской области в результате масштабных пожаров погибло пять человек, эвакуированы 120 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины утром 1 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Уже сутки пожарные, спасатели, полицейские, военнослужащие тушат пожары и эвакуируют людей. В результате пожаров погибло 5 человек. По оперативным данным, эвакуированы 120 человек", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожаров привлечено 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники. "К тушению пожаров, по согласованию со штабом ООС и СЦКК, привлечена авиация", - сообщают в МВД.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще 10 пострадавших госпитализированы, эвакуированы 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона.

По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня на Луганщине, - Офис Президента

Автор: 

МВД (9324) пожар (5969) Станица Луганская (189) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В найближчі 10 днів там дощів не передбачається. Вітер переважно східний - південно-східний.
показать весь комментарий
01.10.2020 10:08 Ответить
Немедленно зе должен выехать на луганщину и создать комиссию
показать весь комментарий
01.10.2020 10:17 Ответить
Тупая никчемная власть. Трусливая и беспомощная.
показать весь комментарий
01.10.2020 10:19 Ответить
 
 