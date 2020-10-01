Пожары на Луганщине: количество погибших выросло до пяти, к тушению привлекли авиацию

В Луганской области в результате масштабных пожаров погибло пять человек, эвакуированы 120 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины утром 1 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Уже сутки пожарные, спасатели, полицейские, военнослужащие тушат пожары и эвакуируют людей. В результате пожаров погибло 5 человек. По оперативным данным, эвакуированы 120 человек", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожаров привлечено 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники. "К тушению пожаров, по согласованию со штабом ООС и СЦКК, привлечена авиация", - сообщают в МВД.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще 10 пострадавших госпитализированы, эвакуированы 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона.

По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

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