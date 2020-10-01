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Новости Пожары в Украине
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Пожары на Луганщине: погибли четыре человека, 120 человек эвакуированы, огонь угрожает 22 населенным пунктам, - ГСЧС. ВИДЕО

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще 10 пострадавших госпитализированы, эвакуированы 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"30 сентября вдоль линии разграничения возникло 6 масштабных очагов лесных пожаров… В результате пожаров погибли 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек. Эвакуированы 120 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. га", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

Сообщается, что наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов (Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

Огонь подобрался практически вплотную к многоэтажкам в Северодонецке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары на Луганщине: четверо погибших, трое госпитализированных, 11 населенных пунктов находятся в огненном кольце – ОГА

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 516 человек и 107 ед. техники (в том числе из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей).

"Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади", – констатировали в ГСЧС.

пожар (5969) Луганская область (6509)


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А где там наше Зенедорозумение, что взяло пожары под свой контроль? Очередной сельский клуб открывает или устал и в 21 отпуск поехал?
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01.10.2020 08:24 Ответить
Чтоб вы понимали, длина цепи пожаров около 70 километров.
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01.10.2020 08:56 Ответить
Под сладкий храп Вовы выгорает Луганщина(взято из Интернета). И ведь не поспоришь.
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01.10.2020 08:37 Ответить
Техники у нас уже полно летает ездит. Еще со вчерашнего утра. Журналисты, как всегда, в танке, только после обеда начали просыпаться, и уже к вечеру разродились новостями. Хотя шквальный ветер у нас крутит уже третий день, правда, сегодня утихает. Вчера был ураган.
Но наши пожарные работают вторые сутки, сегодня подключились вертухи. Что там у вовы и арсена - хз.
Но погодные условия, мягко говоря, не очень.
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01.10.2020 08:54 Ответить
Пожар от москалей.
Но кагальный клоуненок будет громко верещать: Не стреляйте.
Ибо наша страна для него просто гешефт.
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01.10.2020 09:22 Ответить
"... за минулу добу виникло шість масштабних пожеж...". Це таке "перемирие".
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01.10.2020 09:25 Ответить
Це теж бубочкіне перемірря...
Подякуйте йому...
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01.10.2020 09:45 Ответить
А чё сложно падпалить раштуванскую и вараняжанскую мардвань, шоп удоль границы пустынь имени апосранава ссаря мардвы была.
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01.10.2020 09:48 Ответить
Ужа-а-ас,мало людям війни,то ще й пожежі допікають,але щось не віриться-що ото є стихійним лихом,тим більше на лінії розмежування.Що скаже СБУ,рятувальні служби і ,головне,президент?
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01.10.2020 11:13 Ответить
 
 