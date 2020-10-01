Пожежі на Луганщині: загинули чотири людини, 120 осіб евакуйовано, вогонь загрожує 22 населеним пунктам, - ДСНС. ВIДЕО

Унаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини, ще 10 постраждалих госпіталізовані, евакуйовані 120 осіб. За минулу добу виникло 6 масштабних пожеж, вогонь загрожує 22 населеним пунктам регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"30 вересня вздовж лінії розмежування виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж… Унаслідок пожеж загинуло 4 особи (3 цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Евакуйовано 120 осіб. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить майже 9,3 тис. га", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в четвер.

Повідомляється, що найбільш складна обстановка склалася від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине).

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Вогонь підібрався практично впритул до багатоповерхівок у Сєверодонецьку.

Загалом до гасіння залучено 1 тис. 229 осіб та 204 од. техніки, зокрема від ДСНС - 516 осіб та 107 од. техніки (у тому числі з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей).

"Роботи тривають у цілодобовому режимі на всіх 6 основних осередках пожеж. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий посушливий період), унаслідок чого вогонь швидко поширюється на значні площі", - констатували в ДСНС.