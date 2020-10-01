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Новини Пожежі в Україні
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Пожежі на Луганщині: загинули чотири людини, 120 осіб евакуйовано, вогонь загрожує 22 населеним пунктам, - ДСНС. ВIДЕО

Пожежі на Луганщині: загинули чотири людини, 120 осіб евакуйовано, вогонь загрожує 22 населеним пунктам, - ДСНС. ВIДЕО

Унаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини, ще 10 постраждалих госпіталізовані, евакуйовані 120 осіб. За минулу добу виникло 6 масштабних пожеж, вогонь загрожує 22 населеним пунктам регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"30 вересня вздовж лінії розмежування виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж… Унаслідок пожеж загинуло 4 особи (3 цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Евакуйовано 120 осіб. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить майже 9,3 тис. га", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в четвер.

Повідомляється, що найбільш складна обстановка склалася від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежі на Луганщині: четверо загиблих, троє госпіталізованих, 11 населених пунктів перебувають у вогняному колі, - ОДА

Вогонь підібрався практично впритул до багатоповерхівок у Сєверодонецьку.

Загалом до гасіння залучено 1 тис. 229 осіб та 204 од. техніки, зокрема від ДСНС - 516 осіб та 107 од. техніки (у тому числі з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей).

"Роботи тривають у цілодобовому режимі на всіх 6 основних осередках пожеж. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий посушливий період), унаслідок чого вогонь швидко поширюється на значні площі", - констатували в ДСНС.

Автор: 

пожежа (4351) Луганська область (4891)


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А где там наше Зенедорозумение, что взяло пожары под свой контроль? Очередной сельский клуб открывает или устал и в 21 отпуск поехал?
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01.10.2020 08:24 Відповісти
Чтоб вы понимали, длина цепи пожаров около 70 километров.
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01.10.2020 08:56 Відповісти
Под сладкий храп Вовы выгорает Луганщина(взято из Интернета). И ведь не поспоришь.
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01.10.2020 08:37 Відповісти
Техники у нас уже полно летает ездит. Еще со вчерашнего утра. Журналисты, как всегда, в танке, только после обеда начали просыпаться, и уже к вечеру разродились новостями. Хотя шквальный ветер у нас крутит уже третий день, правда, сегодня утихает. Вчера был ураган.
Но наши пожарные работают вторые сутки, сегодня подключились вертухи. Что там у вовы и арсена - хз.
Но погодные условия, мягко говоря, не очень.
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01.10.2020 08:54 Відповісти
Пожар от москалей.
Но кагальный клоуненок будет громко верещать: Не стреляйте.
Ибо наша страна для него просто гешефт.
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01.10.2020 09:22 Відповісти
"... за минулу добу виникло шість масштабних пожеж...". Це таке "перемирие".
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01.10.2020 09:25 Відповісти
Це теж бубочкіне перемірря...
Подякуйте йому...
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01.10.2020 09:45 Відповісти
А чё сложно падпалить раштуванскую и вараняжанскую мардвань, шоп удоль границы пустынь имени апосранава ссаря мардвы была.
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01.10.2020 09:48 Відповісти
Ужа-а-ас,мало людям війни,то ще й пожежі допікають,але щось не віриться-що ото є стихійним лихом,тим більше на лінії розмежування.Що скаже СБУ,рятувальні служби і ,головне,президент?
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01.10.2020 11:13 Відповісти
 
 