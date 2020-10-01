Пожежі на Луганщині: четверо загиблих, троє госпіталізованих, 11 населених пунктів перебувають у вогняному колі, - ОДА

Унаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло чотири людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані, площа пожежі за добу збільшилася на 10 тис. га, у вогняному колі перебувають 11 селищ, триває гасіння 64 пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі Луганської облдержадміністрації.

"Ситуація дуже складна - пожежа набула подальшого розповсюдження майже на 10 тис. гектарів на добу. У вогняному колі опинилися 11 селищ, зокрема, в безпосередній близькості від Сєверодонецька ... чотири людини загинули, один із них - лісничий, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків і громадських будівель", - йдеться в повідомленні.

У зведенні наголошується, що станом на 7:00 1 жовтня 2020 року на Луганщині зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано - 82, триває гасіння - 64.

Найбільше постраждали населені пункти Новоайдарського району: с.Муратове, де вогнем пошкоджено 26 приватних будинків, с.Кряківка - пошкоджено 5 будинків (з них 2 житлові), с.Трьохізбенка - 2 будинки. Із с.Муратове евакуйовано 35 людей. Дорослі тимчасово розміщені в школі смт Новойдар, а діти - в місцевій лікарні.

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У Станично-Луганському районі поблизу селищ Вільхове, Лобачеве і Геївка лісова пожежа охопила понад 200 га, ще в трьох місцях сталося займання очерету і сухої рослинності. В результаті в с.Артема, вогнем пошкоджено 3 нежитлові будинки і 3 господарські будівлі, с.Болотене - 1 житловий будинок та 3 нежитлові, в с. Кіндрашівка споруди не постраждали.

Поблизу с. Половинкине Старобільського району зафіксовано 3 осередки займання хвойної підстилки з переходом у верхову пожежу. Житловий фонд не постраждав.

Пожежа поширилася в напрямку Сєверодонецька. Зокрема, вночі в результаті верхової пожежі в с.Воронове сталося займання на 4 вулицях. У селищах Сиротине та Осколонівка верхова пожежа перекинулася на житлові будинки. Евакуйовано і тимчасово розміщено в школах м.Сєверодонецька приблизно 85 осіб. Зараз загрози обласному центру немає.

Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду з поривами, нестійких напрямків.

Причини займань встановить слідство.

Загалом до гасіння пожеж залучено 1229 рятувальників особового складу і 204 одиниці техніки. До гасіння залучено від ДСНС: ГУ ДСНС у Луганській області 37 одиниць техніки та 181 працівник особового складу. ГУ ДСНС у Харківській області 10 одиниць техніки та 52 працівники особового складу. ГУ ДСНС у Донецькій області 10 одиниць техніки та 55 працівників особового складу. ГУ ДСНС у Дніпропетровській області 10 одиниць техніки та 49 працівників особового складу. ГУ ДСНС у Полтавській області 5 одиниць техніки та 26 працівників особового складу. Від ГУ Національної поліції в Луганській області 22 одиниці техніки та 500 працівників особового складу. Від ЗСУ 14 одиниці техніки та 148 людей особового складу. Від лісового господарства 56 одиниць техніки та 60 людей особового складу.

Як повідомлялося, прокуратурою області порушено кримінальні провадження за ч.1, 2 ст.270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).