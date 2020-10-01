Пожежі на Луганщині: вогонь підійшов впритул до Сєверодонецька. ФОТО

У Луганській області, де тривають масштабні пожежі, вогонь вже підійшов впритул до міста Сєверодонецька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

За словами очевидців, у Сєверодонецьку нічим дихати через сильний смог, люди щільно закривають вікна. Місцеві жителі також розповіли, що воду поки не відключали, але почалися перебої зі світлом.

Боротьбу рятувальників з вогнем значно ускладнює сильний поривчастий вітер, який призводить до поширення пожеж.

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