Пожежі на Луганщині: вогонь підійшов впритул до Сєверодонецька. ФОТО
У Луганській області, де тривають масштабні пожежі, вогонь вже підійшов впритул до міста Сєверодонецька.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.
За словами очевидців, у Сєверодонецьку нічим дихати через сильний смог, люди щільно закривають вікна. Місцеві жителі також розповіли, що воду поки не відключали, але почалися перебої зі світлом.
Боротьбу рятувальників з вогнем значно ускладнює сильний поривчастий вітер, який призводить до поширення пожеж.
Топ коментарі
+23 Romk@
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+15 Алла Новосад #194524
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все почалося зі страшного вітру.
ламало дееваі і дахи. ще з учора.
після обіду закоротило фазу в розетці 300 вольт
погоріла проводка..
в декого почалися пожежі, горять будинки
горить ліс біля Дінця
Кому-то из этой власти есть дело до страшньіх пожарищ?
Такого не бьіло в стране за шесть лет войньі.
«1 октября 2020
Названы ядерные «гири на шее» России.
Крупнейшей оборонной программой в истории современной России стала программа ядерного оружия «Борей-Булава», которая «оказалась и гирей на шее Вооруженных сил в очень тяжелый период их истории», пишет в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт https://lenta.ru/tags/persons/klimov-maksim/ Максим Климов . По реальной эффективности «Булавы» и «Бореев» «имеются очень серьезные вопросы и сомнения, в том числе по причине полного провала в ВМФ в части их противолодочного и противоминного обеспечения». «Сегодня в составе ВМФ 11 ПЛАРБ , но всего четыре (четыре!) специализированных противоминных аппарата на четырех тральщиках-искателях, из них ни одного на Севере и Тихом океане, где развернуты МСЯС», - пишет эксперт.
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» (также известный как «Статус-6») является распиаренным, т.к. с поражением данной «торпеды» справилась бы противолодочная оборона США 1980-х годов.
«Возникает вопрос: у нас действительно деньги в https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/ Минобороны некуда потратить? У нас, наверное, сотня-две Су-57 в боевом составе уже есть? Или, может, относительно новых самолетов ДРЛО , которых у нас не пять, а пятьдесят?» - задается риторическими вопросами эксперт.»
2 сентября, 2020 19.16
https://m.gordonua.com/news/localnews/zelenskiy-sozval-srochnoe-soveshchanie-iz-za-pozharov-na-vostoke-ukrainy-1516427.html
Боевики РФ с оккупированной территории Донбасса с 23:30 ночи обстреливают из крупнокалиберного оружия подконтрольную Украине территорию в районе Станицы Луганской, в частности лесной массив, намеренно поджигая траву.
После чего (обстрелов.) ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ
председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в эфире "Украины 24, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы "трассерами", то есть, по его словам, "намеренно поджигалась трава".
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-obstrelivayut-les-v-rayone-stanicy-luganskoy-provociruya-pozhar-1479944.html
Кстати дым уже до Сум дошел,у нас город весь в дыму и запах горелого.
Источник: Станично-Луганский РГА
Дословно: "По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ".