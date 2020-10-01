Пожары на Луганщине: огонь подошел вплотную к Северодонецку. ФОТО

В Луганской области, где продолжаются масштабные пожары, огонь уже подошел вплотную к городу Северодонецку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

По словам очевидцев, в Северодонецке нечем дышать из-за сильного смога, люди плотно закрывают окна. Местные жители также рассказали, что воду пока не отключали, но начались перебои со светом.

Борьбу спасателей с огнем значительно усложняет сильный порывистый ветер, который приводит к распространению пожаров.

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