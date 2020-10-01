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Пожары на Луганщине: огонь подошел вплотную к Северодонецку. ФОТО

В Луганской области, где продолжаются масштабные пожары, огонь уже подошел вплотную к городу Северодонецку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

Пожары на Луганщине: огонь подошел вплотную к Северодонецку 01

По словам очевидцев, в Северодонецке нечем дышать из-за сильного смога, люди плотно закрывают окна. Местные жители также рассказали, что воду пока не отключали, но начались перебои со светом.

Борьбу спасателей с огнем значительно усложняет сильный порывистый ветер, который приводит к распространению пожаров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидация лесных пожаров продолжается на Луганщине, порывистый ветер грозит дальнейшим распространением огня, - МВД. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожар (5969) Северодонецк (605) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+23
Ну сразу видно под контролем Бубочки. Чего еще можно было ожидать?
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01.10.2020 00:07
+16
Допоки на табуретку на заліз Буратіна-бідоносець.
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01.10.2020 00:14
+15
Аваков отправился в Италию, Зеленський едет перерезать ленточки на запад Украиньі?
Кому-то из этой власти есть дело до страшньіх пожарищ?
Такого не бьіло в стране за шесть лет войньі.
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01.10.2020 00:11
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Ну сразу видно под контролем Бубочки. Чего еще можно было ожидать?
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01.10.2020 00:07 Ответить
Авакова та Чечоткіна потрібно знімати, вони не контролюють ситуацію в країні!
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01.10.2020 00:36 Ответить
біжи контролюй.
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01.10.2020 00:40 Ответить
Непрофесіонали МВС та ДСНС знову довели ситуацію до катастрофи! Коли це закінчиться?
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01.10.2020 01:02 Ответить
коли професіонала Аталотія Гриценка Чєснєйшего обере президентом український нарід, він швидко наведе порядок просто поглянувши засудливим суворим поглядом на всіх корупціонерів і непрофесіоналів і вони негайно зникнуть у небуття
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01.10.2020 09:34 Ответить
А Зелёный опять укололся и торчит.
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01.10.2020 08:24 Ответить
На других ресурсах пишут что там настоящий ад
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01.10.2020 00:10 Ответить
в мене там недалеко зараз батьк.
все почалося зі страшного вітру.
ламало дееваі і дахи. ще з учора.
після обіду закоротило фазу в розетці 300 вольт
погоріла проводка..
в декого почалися пожежі, горять будинки
горить ліс біля Дінця
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01.10.2020 00:38 Ответить
Сьогодні-завтра з Харкова до них дощ прийде, ото зелені на нього і чекають.
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01.10.2020 06:30 Ответить
А Бог не фраер , наказует за ОПЖЗ ?
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01.10.2020 00:11 Ответить
Аваков отправился в Италию, Зеленський едет перерезать ленточки на запад Украиньі?
Кому-то из этой власти есть дело до страшньіх пожарищ?
Такого не бьіло в стране за шесть лет войньі.
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01.10.2020 00:11 Ответить
Допоки на табуретку на заліз Буратіна-бідоносець.
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01.10.2020 00:14 Ответить
А бубочка под лічний кАнтроль взяв?
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01.10.2020 00:12 Ответить
Вночі по прогнозу РП5 повинен бути дощ, може пронесе...
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01.10.2020 00:16 Ответить
Ага дождь пронесёт.
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01.10.2020 00:22 Ответить
"Вночі по прогнозу РП5 повинен бути дощ, може пронесе..." - схоже на алгоритм керування державою зеленським. "... по прогнозу дощ, може пронесе..."
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01.10.2020 00:23 Ответить
А на СИНОПТИКУ погода по Северодонецьку взагалі відсутня.
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01.10.2020 00:30 Ответить
https://ua.sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Клацніть сюди
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01.10.2020 00:35 Ответить
Дощу не буде, вітер переважно зі Сходу.
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01.10.2020 00:41 Ответить
У Києві сьогодні вночі і вдень ляпало. Шкода, поділитися не можемо.
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01.10.2020 00:44 Ответить
А шо від кацапів хорошого можна очікувати
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01.10.2020 00:44 Ответить
В них за день-два після Харкова найчастіше. На сьогодні вже невеликий прогнозують на Гисе.
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01.10.2020 06:33 Ответить
Палят для того, чтоб москалям поменьше добра украинского досталось. Это как в том совковском анекдоте, когда захваченный каннибальским племенем белый после слов вождя что его съедят, а из живота сделают там-там, возжелал исполнить его последнюю просьбу - принести гвоздь и со словами "вот вам барабан!" стал его тыкать себе в живот.
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01.10.2020 00:30 Ответить
«Вот вам барабан Волобуєв !»
«1 октября 2020
Названы ядерные «гири на шее» России.
Крупнейшей оборонной программой в истории современной России стала программа ядерного оружия «Борей-Булава», которая «оказалась и гирей на шее Вооруженных сил в очень тяжелый период их истории», пишет в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт https://lenta.ru/tags/persons/klimov-maksim/ Максим Климов . По реальной эффективности «Булавы» и «Бореев» «имеются очень серьезные вопросы и сомнения, в том числе по причине полного провала в ВМФ в части их противолодочного и противоминного обеспечения». «Сегодня в составе ВМФ 11 ПЛАРБ , но всего четыре (четыре!) специализированных противоминных аппарата на четырех тральщиках-искателях, из них ни одного на Севере и Тихом океане, где развернуты МСЯС», - пишет эксперт.
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» (также известный как «Статус-6») является распиаренным, т.к. с поражением данной «торпеды» справилась бы противолодочная оборона США 1980-х годов.
«Возникает вопрос: у нас действительно деньги в https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/ Минобороны некуда потратить? У нас, наверное, сотня-две Су-57 в боевом составе уже есть? Или, может, относительно новых самолетов ДРЛО , которых у нас не пять, а пятьдесят?» - задается риторическими вопросами эксперт.»
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01.10.2020 00:39 Ответить
Згадав. Командуючим Середземноморської ескадри теж був Волобуєв, але то було давно і неправда.
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01.10.2020 00:52 Ответить
А хто його збирається кацапам віддавати?
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01.10.2020 00:43 Ответить
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01.10.2020 09:38 Ответить
Для одаренных...СЕВАПЫ горят...Как ты идиот думаеш,если есть ЧЕМ ....где стоит АРМИЯ.....И КТО ГОРИТ
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01.10.2020 00:57 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет держать на контроле ситуацию с пожарами на востоке страны.

2 сентября, 2020 19.16

https://m.gordonua.com/news/localnews/zelenskiy-sozval-srochnoe-soveshchanie-iz-za-pozharov-na-vostoke-ukrainy-1516427.html
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01.10.2020 02:08 Ответить
Дык держит же !
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01.10.2020 06:32 Ответить
Боевики, наемники РФ, обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар - РГА

Боевики РФ с оккупированной территории Донбасса с 23:30 ночи обстреливают из крупнокалиберного оружия подконтрольную Украине территорию в районе Станицы Луганской, в частности лесной массив, намеренно поджигая траву.

После чего (обстрелов.) ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ

председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в эфире "Украины 24, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы "трассерами", то есть, по его словам, "намеренно поджигалась трава".

https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-obstrelivayut-les-v-rayone-stanicy-luganskoy-provociruya-pozhar-1479944.html
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01.10.2020 04:14 Ответить
Тушить нужно как можно скорее,а то беда будет.
Кстати дым уже до Сум дошел,у нас город весь в дыму и запах горелого.
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01.10.2020 06:41 Ответить
В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что формирование России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
Источник: Станично-Луганский РГА
Дословно: "По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ".
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01.10.2020 07:33 Ответить
 
 