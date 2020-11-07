Госархивслужба создала электронную базу данных жертв коммунистических репрессий. ВИДЕО

В Украине создана электронная база данных о жертвах репрессий коммунистического тоталитарного режима "Украинский мартиролог ХХ века".

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект представила на пресс-конференции в Укринформе Государственная архивная служба Украины.

"Цель интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века" - создание электронной базы данных, в которой будет размещена фотоинформация и краткие биографические данные о жертвах репрессий коммунистического тоталитарного режима, их последующую реабилитацию; обеспечение интеллектуального доступа к архивным документам на самом первом информационном уровне - из интернета", - сказал председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, представляя проект.

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"Украинский мартиролог ХХ века" является итогом работы государственных архивов, начатой ​​еще в начале 1990-х годов, когда начали складываться региональные и тематические базы данных о репрессированных, которые до сих пор не были сведены в централизованную и общедоступную базу данных.

"Нам удалось восстановить базу данных, которая существовала, сделать ее такой, которая может работать онлайн, и где уже сейчас содержится информация о почти 57 тысячах репрессированных лиц", - отметил Хромов.

Он также сообщил, что в базе данных есть информация о репрессированных жителях временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.