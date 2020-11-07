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Госархивслужба создала электронную базу данных жертв коммунистических репрессий. ВИДЕО

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В Украине создана электронная база данных о жертвах репрессий коммунистического тоталитарного режима "Украинский мартиролог ХХ века".

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект представила на пресс-конференции в Укринформе Государственная архивная служба Украины.

"Цель интернет-проекта "Украинский мартиролог ХХ века" - создание электронной базы данных, в которой будет размещена фотоинформация и краткие биографические данные о жертвах репрессий коммунистического тоталитарного режима, их последующую реабилитацию; обеспечение интеллектуального доступа к архивным документам на самом первом информационном уровне - из интернета", - сказал председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, представляя проект.

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"Украинский мартиролог ХХ века" является итогом работы государственных архивов, начатой ​​еще в начале 1990-х годов, когда начали складываться региональные и тематические базы данных о репрессированных, которые до сих пор не были сведены в централизованную и общедоступную базу данных.

"Нам удалось восстановить базу данных, которая существовала, сделать ее такой, которая может работать онлайн, и где уже сейчас содержится информация о почти 57 тысячах репрессированных лиц", - отметил Хромов.

Он также сообщил, что в базе данных есть информация о репрессированных жителях временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
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07.11.2020 10:12
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07.11.2020 09:31 Ответить
Стесняюсь спросить, а нафига оно им надо? Передать списки Гундяю для наложения анафемы?
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всех родственников на карандаш возьмут, как потомоков лишенцев
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Vadim Tomenko На данный момент уже мы их берем на карандаш, а не они нас. Вот и тебя взяли.
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Ці дані і без лаптєй будуть доступними всім.
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07.11.2020 09:42 Ответить
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07.11.2020 10:09 Ответить
у кацов и так открытый доступ ко всему в Украине, так что о каком подарке идет речь?
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07.11.2020 09:46 Ответить
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07.11.2020 10:12 Ответить
пора создавать списки тех, кто был убит в результате популизма, видосиков и профанации защиты от Ковида - погибших от действий Зеленского, кРадуцкого, и доктора смерти Степанова
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07.11.2020 09:41 Ответить
Візьми списки виборців ЗЕ. Це і буде той список.
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07.11.2020 09:43 Ответить
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РОСІЙСЬКИХ репресій.
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150+750=900, а 100 йшли у комуністичну партійну скарбничку?
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А жертвы наверное все порошенки, кучмы, яценюки, тимошенки, розенблаты, жеваги, ахметовы...
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