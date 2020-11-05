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история (1997) коммунизм (282) Словакия (757) декоммунизация (622)

Компартию признали преступной организацией в Словакии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Компартию признали преступной организацией в Словакии

Парламент Словакии запретил называть улицы и другие общественные пространства именами представителей коммунистического, фашистского и нацистского режимов. Также запрещается размещать на памятниках и мемориальных досках символику этих режимов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно поправкам к действующему с 1996 года закону об антиправовом и аморальном характере коммунистического режима, Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ) и ее словацкий филиал провозглашаются преступными организациями.

Теперь улицы в Словакии можно называть только в честь представителей тех тоталитарных режимов, которые впоследствии изменили свои взгляды и начали с этими режимами бороться. Каждый такой случай должен будет рассмотреть Институт национальной памяти.

Также на Цензор.НЕТ: На Одесскую мэрию подали в суд из-за попытки переименовать проспект Небесной Сотни

Коммунистическая партия находилась у власти в Чехословакии, частью которой была Словакия, с 1948 по 1989 год. В это время страна входила в "советский блок". Сотни тысяч граждан были подвергнуты политическим репрессиям.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
В Словакии коммунисты не совершили и стотысячной доли тех преступлений, которые совершили большевики- коммунисты на территории Украины. Однако Симоненко до сих пор не сидит в тюрьме. Более того выступает на телеканалах, а в отдельных городах ставят вопрос об отмене Закона о декоммунизации. Словакам - честь, а нам - стыд
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05.11.2020 16:11
+8
Сталин в одн ряд с Гитлерои. И это правильно!
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05.11.2020 16:15
+8
Комуністи в Україні створеними голодоморами знищили до 10 млн. українців, "червоним" терором - сотні тисяч. А скільки перебувало в концтаборах - гулагах, скільки не народилося? Українців перед революцією було більше московинів, десь до 80 млн. і що вони зробили з нами? І ще там у когось рука підіймається повернути назад назви вулиць жуковими?
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05.11.2020 16:29
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Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 7455
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05.11.2020 16:06 Ответить
Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 6481
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05.11.2020 16:07 Ответить
Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 1113
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05.11.2020 16:08 Ответить
А непоганий козак получився
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05.11.2020 17:23 Ответить
Долго раздуплялись...
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05.11.2020 16:06 Ответить
Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 9543
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05.11.2020 16:08 Ответить
Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 4223
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05.11.2020 16:09 Ответить
В Словакии коммунисты не совершили и стотысячной доли тех преступлений, которые совершили большевики- коммунисты на территории Украины. Однако Симоненко до сих пор не сидит в тюрьме. Более того выступает на телеканалах, а в отдельных городах ставят вопрос об отмене Закона о декоммунизации. Словакам - честь, а нам - стыд
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05.11.2020 16:11 Ответить
Сталин в одн ряд с Гитлерои. И это правильно!
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05.11.2020 16:15 Ответить
Комуністи в Україні створеними голодоморами знищили до 10 млн. українців, "червоним" терором - сотні тисяч. А скільки перебувало в концтаборах - гулагах, скільки не народилося? Українців перед революцією було більше московинів, десь до 80 млн. і що вони зробили з нами? І ще там у когось рука підіймається повернути назад назви вулиць жуковими?
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05.11.2020 16:29 Ответить
вообще-то Словакия,как и Болгария,отвоевала обе мировых на стороне Германии,но лучше поздно,чем никогда..
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05.11.2020 16:30 Ответить
А Радянський Союз з вересня 1939 року і по червень 1941 року з ким ділив Європу?
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05.11.2020 16:46 Ответить
Тавар"єшьчь сралєн всіх ошукав.Тому немічні демократи засудили фашизм лише німецький.
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05.11.2020 22:53 Ответить
не треба зупинятись на досягнутому
суд над більшовизмом, на кшталт нюрнбергу, бо ця нечисть знову піднімає голову
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05.11.2020 16:31 Ответить
Умнички!!!!
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05.11.2020 16:33 Ответить
Всих комуняк гнати від корита,шоколадного першого,може колись і оберем українця патріота президента
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05.11.2020 16:35 Ответить
а що з шмарклявим робити, нехай буде?
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05.11.2020 18:11 Ответить
Про клоуна взагалі мова не ведеться бо до українства він має відношення як морська свинка до моря,а на рахунок шоколадного,то цей пацюк відзначився в усіх партіях і перецілувався зі всіми ворогами України
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05.11.2020 20:09 Ответить
Россия - террористическое образование, спонсирующее террористические организации по всему миру!
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05.11.2020 16:46 Ответить
И это радует!
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05.11.2020 17:23 Ответить
В тему: сьогодні колега скинув у гумористичний канал нашого корпоративного воркспейса. Хто має відношення до айті, оцінить Компартію визнали злочинною організацією в Словаччині - Цензор.НЕТ 5766
...хто не в темі: скрам (Scrum) - це широко використовуваний в IT метод управління проектами. Agile - концептуальна методологія гнучкого підходу до розробки софту.

Компартію визнали злочинною організацією в Словаччині - Цензор.НЕТ 1360
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05.11.2020 18:57 Ответить
Компартію визнали злочинною організацією в Словаччині - Цензор.НЕТ 7793
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05.11.2020 19:42 Ответить
 
 