Компартию признали преступной организацией в Словакии

Парламент Словакии запретил называть улицы и другие общественные пространства именами представителей коммунистического, фашистского и нацистского режимов. Также запрещается размещать на памятниках и мемориальных досках символику этих режимов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно поправкам к действующему с 1996 года закону об антиправовом и аморальном характере коммунистического режима, Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ) и ее словацкий филиал провозглашаются преступными организациями.

Теперь улицы в Словакии можно называть только в честь представителей тех тоталитарных режимов, которые впоследствии изменили свои взгляды и начали с этими режимами бороться. Каждый такой случай должен будет рассмотреть Институт национальной памяти.

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Коммунистическая партия находилась у власти в Чехословакии, частью которой была Словакия, с 1948 по 1989 год. В это время страна входила в "советский блок". Сотни тысяч граждан были подвергнуты политическим репрессиям.