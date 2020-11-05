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Компартію визнали злочинною організацією в Словаччині

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Компартію визнали злочинною організацією в Словаччині

Парламент Словаччини заборонив називати вулиці й інші громадські простори іменами представників комуністичного, фашистського і нацистського режимів. Також забороняється розміщувати на пам'ятках та меморіальних дошках символіку цих режимів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з поправками до чинного з 1996 року закону про антиправовий і аморальній характер комуністичного режиму, Комуністична партія Чехословаччини (КПЧ) і її словацька філія проголошуються злочинними організаціями.

Тепер вулиці в Словаччині можна називати тільки на честь представників тих тоталітарних режимів, які згодом змінили свої погляди і почали з цими режимами боротися. Кожен такий випадок повинен буде розглянути Інститут національної пам'яті.

Комуністична партія перебувала при владі в Чехословаччині, частиною якої була Словаччина, з 1948 по 1989 рік. В цей час країна входила до "радянського блоку". Сотні тисяч громадян були піддані політичним репресіям.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
В Словакии коммунисты не совершили и стотысячной доли тех преступлений, которые совершили большевики- коммунисты на территории Украины. Однако Симоненко до сих пор не сидит в тюрьме. Более того выступает на телеканалах, а в отдельных городах ставят вопрос об отмене Закона о декоммунизации. Словакам - честь, а нам - стыд
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05.11.2020 16:11
+8
Сталин в одн ряд с Гитлерои. И это правильно!
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05.11.2020 16:15
+8
Комуністи в Україні створеними голодоморами знищили до 10 млн. українців, "червоним" терором - сотні тисяч. А скільки перебувало в концтаборах - гулагах, скільки не народилося? Українців перед революцією було більше московинів, десь до 80 млн. і що вони зробили з нами? І ще там у когось рука підіймається повернути назад назви вулиць жуковими?
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05.11.2020 16:29
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Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 7455
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05.11.2020 16:06 Відповісти
Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 6481
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05.11.2020 16:07 Відповісти
Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 1113
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05.11.2020 16:08 Відповісти
А непоганий козак получився
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05.11.2020 17:23 Відповісти
Долго раздуплялись...
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05.11.2020 16:06 Відповісти
Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 9543
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05.11.2020 16:08 Відповісти
Компартию признали преступной организацией в Словакии - Цензор.НЕТ 4223
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05.11.2020 16:09 Відповісти
В Словакии коммунисты не совершили и стотысячной доли тех преступлений, которые совершили большевики- коммунисты на территории Украины. Однако Симоненко до сих пор не сидит в тюрьме. Более того выступает на телеканалах, а в отдельных городах ставят вопрос об отмене Закона о декоммунизации. Словакам - честь, а нам - стыд
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05.11.2020 16:11 Відповісти
Сталин в одн ряд с Гитлерои. И это правильно!
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05.11.2020 16:15 Відповісти
Комуністи в Україні створеними голодоморами знищили до 10 млн. українців, "червоним" терором - сотні тисяч. А скільки перебувало в концтаборах - гулагах, скільки не народилося? Українців перед революцією було більше московинів, десь до 80 млн. і що вони зробили з нами? І ще там у когось рука підіймається повернути назад назви вулиць жуковими?
показати весь коментар
05.11.2020 16:29 Відповісти
вообще-то Словакия,как и Болгария,отвоевала обе мировых на стороне Германии,но лучше поздно,чем никогда..
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05.11.2020 16:30 Відповісти
А Радянський Союз з вересня 1939 року і по червень 1941 року з ким ділив Європу?
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05.11.2020 16:46 Відповісти
Тавар"єшьчь сралєн всіх ошукав.Тому немічні демократи засудили фашизм лише німецький.
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05.11.2020 22:53 Відповісти
не треба зупинятись на досягнутому
суд над більшовизмом, на кшталт нюрнбергу, бо ця нечисть знову піднімає голову
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05.11.2020 16:31 Відповісти
Умнички!!!!
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05.11.2020 16:33 Відповісти
Всих комуняк гнати від корита,шоколадного першого,може колись і оберем українця патріота президента
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05.11.2020 16:35 Відповісти
а що з шмарклявим робити, нехай буде?
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05.11.2020 18:11 Відповісти
Про клоуна взагалі мова не ведеться бо до українства він має відношення як морська свинка до моря,а на рахунок шоколадного,то цей пацюк відзначився в усіх партіях і перецілувався зі всіми ворогами України
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05.11.2020 20:09 Відповісти
Россия - террористическое образование, спонсирующее террористические организации по всему миру!
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05.11.2020 16:46 Відповісти
И это радует!
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05.11.2020 17:23 Відповісти
В тему: сьогодні колега скинув у гумористичний канал нашого корпоративного воркспейса. Хто має відношення до айті, оцінить Компартію визнали злочинною організацією в Словаччині - Цензор.НЕТ 5766
...хто не в темі: скрам (Scrum) - це широко використовуваний в IT метод управління проектами. Agile - концептуальна методологія гнучкого підходу до розробки софту.

Компартію визнали злочинною організацією в Словаччині - Цензор.НЕТ 1360
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05.11.2020 18:57 Відповісти
Компартію визнали злочинною організацією в Словаччині - Цензор.НЕТ 7793
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05.11.2020 19:42 Відповісти
 
 