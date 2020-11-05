Компартію визнали злочинною організацією в Словаччині
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Парламент Словаччини заборонив називати вулиці й інші громадські простори іменами представників комуністичного, фашистського і нацистського режимів. Також забороняється розміщувати на пам'ятках та меморіальних дошках символіку цих режимів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Згідно з поправками до чинного з 1996 року закону про антиправовий і аморальній характер комуністичного режиму, Комуністична партія Чехословаччини (КПЧ) і її словацька філія проголошуються злочинними організаціями.
Тепер вулиці в Словаччині можна називати тільки на честь представників тих тоталітарних режимів, які згодом змінили свої погляди і почали з цими режимами боротися. Кожен такий випадок повинен буде розглянути Інститут національної пам'яті.
Комуністична партія перебувала при владі в Чехословаччині, частиною якої була Словаччина, з 1948 по 1989 рік. В цей час країна входила до "радянського блоку". Сотні тисяч громадян були піддані політичним репресіям.
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