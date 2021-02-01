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Киберполиция назвала три самые популярные схемы интернет-мошенничества. ВИДЕО

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В 2020 году киберполиция зафиксировала более 40 000 обращений о правонарушениях онлайн. Более 80% - это мошенничество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

Так, за прошлый год правоохранители заблокировали более 28 000 мошеннических интернет-ссылок и почти 9000 финансовых операций злоумышленников.

Первым и самым распространенным методом обмана пользователей Интернета остается продажа несуществующего товара с помощью онлайн-объявлений или в соцсетях. Так в конце 2020 года полиция задержала 21-летнюю жительницу Кировоградской области, которая обманула более 500 клиентов, как будто бы продавая онлайн брендовую одежду.

Вторым характерным для Украины онлайн-мошенничеством является фишинг - создание разного рода ресурсов для незаконного сбора персональных данных. Одним из самых опасных проявлений этого мошенничества является получение аферистами данных банковских карт пользователей.

Популярность среди аферистов приобретает также и новый метод незаконного обогащения онлайн - использование известных торговых площадок и создание фейковых сервисов доставки, где злоумышленники выставляют свои поддельные объявления и затем предлагают покупателям переходить в месседжер где им присылают фальшивые накладные или ссылки, где они могут оформить доставку. Средства поступают не на платформу объявлений, а на карту мошенника. Сам же товар покупатели так и не получают.

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"Поэтому, чтобы снизить риск онлайн мошенничества никому не открывайте данные своей банковской карты, используйте только проверенные ресурсы, выбирайте наложенный платеж и избегайте коммуникаций в посторонних месенеджерах", - сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+6
А может проще, лучше и быстрей принять вменяемые законы?
"Лоханул" на 1000 - вернешь 100к. Нима бабла ? - Веник, лопату и вперед ЕЖЕДНЕВНО по 4 часа в день убирать улицы - 2 утром, 2 вечером. Ни хочешь? - Одиночная камера на 5 лет. БЕЗ телефона и с видокамерой в интернет, чтоб все видели что у паскудника ни телефона, ни книг.
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01.02.2021 10:11
+3
А ще, наприклад, Аваківці повідомляють про масові замінування і за кожну фейкову перевірку отримують 40 000грн з бюджету. Добре що поки склади зі зброєю не палять.
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01.02.2021 10:06
+2
Ці схєми кришують мусора і СБ. Причому на дуже високом рівні. Центри, з яких шахраї дзвонять людям розташовані у виправних колоніях, а там свої оперативні блоки і туди, проникнути зі сторони не можливо. Так що це хліб начальників ІТК та оперів ментовських та СБшних... В день там розводять на сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень. Хто ж їм віник у руки дасть?
До того ж для документування подібного злочину потрібно, щоби з моменту звернення особи до фіксації зловмисників знімаючих готівку пройшло не більше пів години. А це, як правило в різних областях і слідчий, щоби отримати доступ до рахунку, має звернутись до суду, дочекатись рішення, надіслати його до виконання, а це ТИЖНІ!
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01.02.2021 13:42
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А ще, наприклад, Аваківці повідомляють про масові замінування і за кожну фейкову перевірку отримують 40 000грн з бюджету. Добре що поки склади зі зброєю не палять.
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01.02.2021 10:06 Ответить
А может проще, лучше и быстрей принять вменяемые законы?
"Лоханул" на 1000 - вернешь 100к. Нима бабла ? - Веник, лопату и вперед ЕЖЕДНЕВНО по 4 часа в день убирать улицы - 2 утром, 2 вечером. Ни хочешь? - Одиночная камера на 5 лет. БЕЗ телефона и с видокамерой в интернет, чтоб все видели что у паскудника ни телефона, ни книг.
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01.02.2021 10:11 Ответить
Ці схєми кришують мусора і СБ. Причому на дуже високом рівні. Центри, з яких шахраї дзвонять людям розташовані у виправних колоніях, а там свої оперативні блоки і туди, проникнути зі сторони не можливо. Так що це хліб начальників ІТК та оперів ментовських та СБшних... В день там розводять на сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень. Хто ж їм віник у руки дасть?
До того ж для документування подібного злочину потрібно, щоби з моменту звернення особи до фіксації зловмисників знімаючих готівку пройшло не більше пів години. А це, як правило в різних областях і слідчий, щоби отримати доступ до рахунку, має звернутись до суду, дочекатись рішення, надіслати його до виконання, а це ТИЖНІ!
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01.02.2021 13:42 Ответить
Так иди в депутаты и принимай. чо трындеть?
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02.02.2021 08:54 Ответить
Ясен пень. Наложкой сразу плюс 80_100 процентов от цены доставки. Плюс потерянное время.
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01.02.2021 10:15 Ответить
да не фига. наложка + 10 -15. Не больше.
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01.02.2021 11:49 Ответить
Минимально 20грн + 2% от суммы, это для Н.Почты.
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01.02.2021 17:18 Ответить
Звонят, требуют оплатить несуществующий долг. Причем ни сумму долга, ни кому должен не называют. Звонит робот. В чем смысл?
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01.02.2021 10:22 Ответить
Скучно человеку.
Как Евстигнеева в фильме "ночные забавы"
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01.02.2021 10:27 Ответить
А если серьёзно - кто-то просто дал номер как контактной особы.
Знакомый мент рассказывал, им на один из городских номеров в дежуку каждое утро около 09-00 звонил робот))
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01.02.2021 10:29 Ответить
колектори задовбують.
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01.02.2021 13:43 Ответить
Заблокувати номер, з якого дзвонять.
Якщо дзвонитимуть з іншого, - блокувати і його.
Мені на сотовий колись дзвонив якийсь дебіл о 12-й ночі кілька ночей підряд. Шоб, тіпа, "просто побалакать". Тоді на старих телефонах ще не було функції блокування. То довелося просити оператора, щоб заборонив дзвінки з того номера. Припинилися.
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01.02.2021 14:43 Ответить
А можна було підняти слухавку, покласти її у кастрюлю, та постукати молотком. Це працює.
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01.02.2021 17:19 Ответить
В том что покупается пакет кредитов по 50 копеек за штуку в количестве ну например миллион штук. И путём капанья на мозг звонками из колл-центоров кто-то да заплатит. Полиции пофиг, а номера у нас к паспортам не привязаны - любой может такое замутить купив гору симок, а поймать и посадить за такое - пока не слышал о прецедентах.
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01.02.2021 17:22 Ответить
Ну прямо под этой новостью реклама фэйковых антен на 300 каналов.
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01.02.2021 20:26 Ответить
 
 