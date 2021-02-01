Киберполиция назвала три самые популярные схемы интернет-мошенничества. ВИДЕО
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В 2020 году киберполиция зафиксировала более 40 000 обращений о правонарушениях онлайн. Более 80% - это мошенничество.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.
Так, за прошлый год правоохранители заблокировали более 28 000 мошеннических интернет-ссылок и почти 9000 финансовых операций злоумышленников.
Первым и самым распространенным методом обмана пользователей Интернета остается продажа несуществующего товара с помощью онлайн-объявлений или в соцсетях. Так в конце 2020 года полиция задержала 21-летнюю жительницу Кировоградской области, которая обманула более 500 клиентов, как будто бы продавая онлайн брендовую одежду.
Вторым характерным для Украины онлайн-мошенничеством является фишинг - создание разного рода ресурсов для незаконного сбора персональных данных. Одним из самых опасных проявлений этого мошенничества является получение аферистами данных банковских карт пользователей.
Популярность среди аферистов приобретает также и новый метод незаконного обогащения онлайн - использование известных торговых площадок и создание фейковых сервисов доставки, где злоумышленники выставляют свои поддельные объявления и затем предлагают покупателям переходить в месседжер где им присылают фальшивые накладные или ссылки, где они могут оформить доставку. Средства поступают не на платформу объявлений, а на карту мошенника. Сам же товар покупатели так и не получают.
"Поэтому, чтобы снизить риск онлайн мошенничества никому не открывайте данные своей банковской карты, используйте только проверенные ресурсы, выбирайте наложенный платеж и избегайте коммуникаций в посторонних месенеджерах", - сказано в сообщении.
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"Лоханул" на 1000 - вернешь 100к. Нима бабла ? - Веник, лопату и вперед ЕЖЕДНЕВНО по 4 часа в день убирать улицы - 2 утром, 2 вечером. Ни хочешь? - Одиночная камера на 5 лет. БЕЗ телефона и с видокамерой в интернет, чтоб все видели что у паскудника ни телефона, ни книг.
До того ж для документування подібного злочину потрібно, щоби з моменту звернення особи до фіксації зловмисників знімаючих готівку пройшло не більше пів години. А це, як правило в різних областях і слідчий, щоби отримати доступ до рахунку, має звернутись до суду, дочекатись рішення, надіслати його до виконання, а це ТИЖНІ!
Как Евстигнеева в фильме "ночные забавы"
Знакомый мент рассказывал, им на один из городских номеров в дежуку каждое утро около 09-00 звонил робот))
Якщо дзвонитимуть з іншого, - блокувати і його.
Мені на сотовий колись дзвонив якийсь дебіл о 12-й ночі кілька ночей підряд. Шоб, тіпа, "просто побалакать". Тоді на старих телефонах ще не було функції блокування. То довелося просити оператора, щоб заборонив дзвінки з того номера. Припинилися.