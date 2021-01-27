Разоблачена группировка, распространявшая самый опасный в мире компьютерный вирус "EMOTET", убытки составили $2,5 млрд, - Нацполиция. ВИДЕО
Хакеры с помощью вирусного программного обеспечения осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и Соединенных Штатов Америки. В результате такой "деятельности" иностранным банкам и финучреждениям нанесены 2,5 миллиарда долларов убытков. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках международной спецоперации была разоблачена и заблокирована деятельность транснациональной хакерской преступной группировки по распространению опасного и стойкого вирусного программного обеспечения - "EMOTET".
Инфраструктура "EMOTET" включала серверы, расположенные по всему миру, и фактически была БОТ-сетью. "Вирус" распространялся путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и т. д. Электронные письма выглядели как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку и даже как предостережение от распространения COVID-19.
Проникнув в программное обеспечение, вирус использовал "инфицированную" технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в том числе пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои подконтрольные счета.
Во время следственных действий установлены двое граждан Украины, которые обеспечивали надлежащую работу инфраструктуры распространения вируса и поддерживали его бесперебойную деятельность.
В настоящее время подтверждено, что вирус нанес ущерб банкам и финансовым учреждениям США и Европы на 2,5 миллиарда долларов.
Киберполицейские совместно с правоохранителями иностранных государств одновременно провели обыски на территории Украины, Нидерландов, Германии, Франции, Литвы, Канады, США и Великобритании. По результатам изъято серверное оборудование, компьютерная техника, носители информации, содержащие сведения о компании, на которые осуществлялись кибератаки. Также изъяты банковские карточки, деньги, "черновые" записи с паролями, логинами и ключами к закриптованым сервисам. Сейчас полностью заблокирована деятельность БОТ сети "EMOTET", которая располагалась на более чем 90 серверах в разных странах мира.
Расследуется уголовное производство по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств) и по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Также установлены другие участники международной хакерской группировки, которые использовали инфраструктуру БОТ сети "ЕМОТЕТ" для проведения кибератак. Проводятся меры по их задержанию.
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Украина в в восьмерке хакерских держав мира !
ІТ у нас на высоте !
"В рамках международной спецоперации была разоблачена и заблокирована деятельность транснациональной хакерской преступной группировки по распространению опасного и стойкого вирусного программного обеспечения - "EMOTET".
Источник: https://censor.net/ru/v3244389