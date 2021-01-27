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Разоблачена группировка, распространявшая самый опасный в мире компьютерный вирус "EMOTET", убытки составили $2,5 млрд, - Нацполиция. ВИДЕО

Хакеры с помощью вирусного программного обеспечения осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и Соединенных Штатов Америки. В результате такой "деятельности" иностранным банкам и финучреждениям нанесены 2,5 миллиарда долларов убытков. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках международной спецоперации была разоблачена и заблокирована деятельность транснациональной хакерской преступной группировки по распространению опасного и стойкого вирусного программного обеспечения - "EMOTET".

Инфраструктура "EMOTET" включала серверы, расположенные по всему миру, и фактически была БОТ-сетью. "Вирус" распространялся путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и т. д. Электронные письма выглядели как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку и даже как предостережение от распространения COVID-19.

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Проникнув в программное обеспечение, вирус использовал "инфицированную" технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в том числе пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои подконтрольные счета.

Во время следственных действий установлены двое граждан Украины, которые обеспечивали надлежащую работу инфраструктуры распространения вируса и поддерживали его бесперебойную деятельность.

В настоящее время подтверждено, что вирус нанес ущерб банкам и финансовым учреждениям США и Европы на 2,5 миллиарда долларов.

Киберполицейские совместно с правоохранителями иностранных государств одновременно провели обыски на территории Украины, Нидерландов, Германии, Франции, Литвы, Канады, США и Великобритании. По результатам изъято серверное оборудование, компьютерная техника, носители информации, содержащие сведения о компании, на которые осуществлялись кибератаки. Также изъяты банковские карточки, деньги, "черновые" записи с паролями, логинами и ключами к закриптованым сервисам. Сейчас полностью заблокирована деятельность БОТ сети "EMOTET", которая располагалась на более чем 90 серверах в разных странах мира.

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Расследуется уголовное производство по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств) и по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Также установлены другие участники международной хакерской группировки, которые использовали инфраструктуру БОТ сети "ЕМОТЕТ" для проведения кибератак. Проводятся меры по их задержанию.

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Разоблачена группировка, распространявшая самый опасный в мире компьютерный вирус EMOTET, убытки составили $2,5 млрд, - Нацполиция 01

Автор: 

вирус (582) киберпреступление (762) хакер (1182) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+8
Если в маске и соблюдая дистанцию то нет.
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27.01.2021 15:02
+7
Я думаю основная заслуга западных спецслужб
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27.01.2021 15:08
+6
кто-то вчера патякав за элетронное голосование ?
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27.01.2021 15:36
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А если красть виртуальные деньги и персональные данные расеян, то это преступление или нет?
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27.01.2021 15:01 Ответить
Если в маске и соблюдая дистанцию то нет.
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27.01.2021 15:02 Ответить
Я не вірю що вонючий хакер який живе в вонючій квартирі викрав 2,5 млрд. доларів! Кіберполіція просто зійшла з розуму. Знайшли якихось двох адмінів-ідіотів які були віддаленими адмінами якихось серверів на дата-центрах по всьому світі, а що робило програмне забезпечення на тих серверах адміни взагалі могли не знати і скорше за все не знали бо тоді б вони не погодились на цю роботу, або ходили б на ці сервери через 100 проксі і ніхто б їх не знайшов.
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27.01.2021 20:22 Ответить
это прям "задача со звездочкой"
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27.01.2021 15:08 Ответить
У ордынцев в кармане -вошь на аркане ,сами нышпорять везде.До Китая по моему не добрались,ибо там стоят шлюзы!
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27.01.2021 15:09 Ответить
не получится. ***** и все его окружение хранит бабло в трехлитровых банках. их "электронно" не украсть. а у остальной ваты кроме кокошников, лаптей да лишней хромосомы и нет ничего.
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27.01.2021 15:26 Ответить
Неплохо !
Украина в в восьмерке хакерских держав мира !

ІТ у нас на высоте !
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27.01.2021 15:34 Ответить
кто-то вчера патякав за элетронное голосование ?
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27.01.2021 15:36 Ответить
хуже не будет)
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27.01.2021 15:38 Ответить
ничего себе...
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27.01.2021 15:04 Ответить
Вітаю!
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27.01.2021 15:05 Ответить
Я думаю основная заслуга западных спецслужб
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27.01.2021 15:08 Ответить
Скорее всего.

"В рамках международной спецоперации была разоблачена и заблокирована деятельность транснациональной хакерской преступной группировки по распространению опасного и стойкого вирусного программного обеспечения - "EMOTET".

Источник: https://censor.net/ru/v3244389
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27.01.2021 15:11 Ответить
Если нашим дали все данные, включая адреса с которых велось администрирование, то в чем, вообще, заключалась работа? Прийти на хату и арестовать? Именно поэтому в отчете нет ни слова конкретики.
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27.01.2021 15:46 Ответить
Відключити рашку від інтернету і кількість кіберзлочинів впаде в рази.
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27.01.2021 15:08 Ответить
Я не понимаю зачем заниматься подобной фигней. Это с родни рукожопых граффити на заборах и стенах домов. Ни эстетики, ни ума. Каждый мнит себя Рафаэлем. Теперь будут кукарекать в тюремном гареме.
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27.01.2021 15:10 Ответить
Ну як навіщо, гроші. Питання в тому, що багато народу який в темі, не відчувають коли переходять межу, і замість нашіх йолопів з 12000грн зарплати, їми починає напряму займатись АНБ з бюджетом 45 мільярдів $.
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27.01.2021 16:01 Ответить
А спонсором этой банды, наверное, было недоразумение под названием "РФ".....
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27.01.2021 15:15 Ответить
"Разоблачена группировка, распространявшая самый опасный в мире компьютерный вирус "EMOTET", убытки составили $2,5 млрд, - Нацполиция." - ещё бы разоблачили того кто изготовил и распространяет COVID-19.
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27.01.2021 15:31 Ответить
Для того в Китайскую Ухань наконец-то была заехала спец группа учёных и следаков.
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27.01.2021 16:21 Ответить
Сегодня вообще урожайное время. В Амстердаме арестовали Це Чи Лопа, главу наркокартеля Сэм Гор, очень хитрую китайскую змеюку.
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27.01.2021 16:03 Ответить
супергерои и чемпионы во всём Авакыч и крыхитка Зеля ещё не сияли на голубом очке во всей своей красе по этому поводу?
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27.01.2021 16:42 Ответить
Особенно эффектно выглядит пылесос на 30 секунде. 100% это главный сервак какой то)))
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27.01.2021 16:52 Ответить
как по мне это чушь. красивая картинка и большая сумма(что бы финансирование получить). если у людей хватило ума создать такую сеть и даже если бы они взяли 10% от суммы. они просто выключили бы своим компы и дальше жили безбедно. без риска.
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27.01.2021 18:07 Ответить
денюжков многовато
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27.01.2021 18:53 Ответить
ну зі збитками зрозуміло, а прибутки-то які?
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27.01.2021 19:58 Ответить
 
 