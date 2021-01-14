РУС
Одессит организовал пиратский онлайн-кинотеатр: ущерб правообладателям превысил 1 млн, - Киберполиция

Правоохранители в Одессе прекратили противоправную деятельность нелегального "пиратского" онлайн-кинотеатра, действовавшего в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины, мужчине, который был администратором пиратского сайта, объявили подозрение в нарушении авторских и смежных прав. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

"Сотрудники киберполиции и Следственного управления ГУ НП в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры осуществляли документирование противоправных действий мужчины в течение нескольких месяцев. Было установлено, что за всем этим стоит 58-летний житель Одессы", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что правонарушитель с помощью созданного сайта показывал фильмы и телесериалы без разрешения владельцев и тем самым нанес им ущерб на сумму более чем 1 млн грн.

По месту жительства 58-летнего мужчины было проведено несколько обысков, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику и оборудование, которое направили на экспертизу, а работу онлайн-кинотеатра заблокировали.

Смотрите также: Yakaboo и киберполиция объединились для борьбы с книжным пиратством в Украине. ФОТОрепортаж

После проведения необходимых следственных действий и поступления заключений экспертиз правоохранители сообщили одесситу о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины, и направили материалы дела в суд.

У країні, в якій міністр освіти - плагіатор, а президентський "Квартал" тирить номера, новина про "піратство" виглядає нонсенсом.
14.01.2021 13:27 Ответить
Внимание! Нарушение прав правообладателей, без заноса бабла Авакову карается !
14.01.2021 13:34 Ответить
Не знаю який вони сайт прикрили, але замітив що найбільше борються з україномовними онлайн кінотеатрами і сайтами. Російські нікуди не пропадають, а знайдеш з українським контентом,то швидко прикривають.
14.01.2021 13:40 Ответить
Та це ж не пірат, це - ФОП! Руки геть від ФОПів, геть касові апарати!
14.01.2021 13:23 Ответить
14.01.2021 13:27 Ответить
Нормальный дядечка. Или кто-т считает,что за просмотр каких-то Сватов я еще платить должен?
14.01.2021 13:28 Ответить
Так, повинні ... У кінотеатр ж квиток треба купувати.
Але якщо Ви "Сватів" дивитесь, то з Вас подвійна плата ...
14.01.2021 14:03 Ответить
Я з доплатою їх дивитись не буду
14.01.2021 14:49 Ответить
А какой ущерб от зебилов?
14.01.2021 13:32 Ответить
Домохозяйки насмотрели говносериалов на 1 лям?
14.01.2021 13:33 Ответить
14.01.2021 13:34 Ответить
осуществляли документирование противоправных действий мужчины в течение нескольких месяцев. Источник: https://censor.net/ru/n3241775\\\\\\\\

А потом карантин и мущинка сказал "денех нет но я отдам", а ментам надо джипы обновить до последней мудифекализации)) вот и попала мущинка на "кредит"....))
14.01.2021 13:35 Ответить
14.01.2021 13:40 Ответить
Так вони і расєйські фільми безкоштовно показують. Завдають шкоди расєйським правовласникам.
14.01.2021 14:05 Ответить
Ми ж у Європу збирались, тому всі українські піратські сайти забанили.
14.01.2021 14:06 Ответить
за потурання Зеленського та зелених вилупків, йде масштабний наступ на українську мову та права україномовних громадян. немає ні комп'ютерних ігор українською мовою, ані тотального дубляжу новинок світового аудіовізуального мистецтва, тільки спорадичне, а найголовніше, що книжка українською мовою в Україні, коштує дорожче, ніж така сама книжка того ж самого видавництва російською. найбільше знущаються над україномовними дітьми в містах, де навіть з садочка вихователі, нянечки у таких містах як Дніпро, Одеса та й Київ теж, привчають їх до свинособачої
14.01.2021 15:47 Ответить
Робила людина добру справу - потрібну людям ..., а тут голодні поліцаї ...
14.01.2021 13:58 Ответить
Скоро и смотреть низзя будет без разрешения
14.01.2021 14:21 Ответить
Ужос!
14.01.2021 14:29 Ответить
Наказывать нужно директора, а не администратора.
14.01.2021 14:53 Ответить
Пиратский кинотеатр, как же он спалился так? В жопу правообладателей, в интернете должно все быть безплатно точка. Взяли за моду, продавать все и вся, так нетушки, что в нет попало то пропало.
14.01.2021 15:52 Ответить
 
 