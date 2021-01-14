Одессит организовал пиратский онлайн-кинотеатр: ущерб правообладателям превысил 1 млн, - Киберполиция

Правоохранители в Одессе прекратили противоправную деятельность нелегального "пиратского" онлайн-кинотеатра, действовавшего в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины, мужчине, который был администратором пиратского сайта, объявили подозрение в нарушении авторских и смежных прав. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

"Сотрудники киберполиции и Следственного управления ГУ НП в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры осуществляли документирование противоправных действий мужчины в течение нескольких месяцев. Было установлено, что за всем этим стоит 58-летний житель Одессы", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что правонарушитель с помощью созданного сайта показывал фильмы и телесериалы без разрешения владельцев и тем самым нанес им ущерб на сумму более чем 1 млн грн.

По месту жительства 58-летнего мужчины было проведено несколько обысков, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику и оборудование, которое направили на экспертизу, а работу онлайн-кинотеатра заблокировали.

После проведения необходимых следственных действий и поступления заключений экспертиз правоохранители сообщили одесситу о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины, и направили материалы дела в суд.