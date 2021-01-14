Одесит організував піратський онлайн-кінотеатр: збиток правовласникам перевищив 1 млн, - Кіберполіція

Правоохоронці в Одесі припинили протиправну діяльність нелегального "піратського" онлайн-кінотеатру, який діяв в Одеській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції України, чоловікові, який був адміністратором піратського сайту, оголосили підозру в порушенні авторських і суміжних прав. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

"Працівники кіберполіції та Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснювали документування протиправних дій чоловіка протягом кількох місяців. Було встановлено, що за всім цим стоїть 58-річний мешканець Одеси", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що правопорушник за допомогою власноруч створеного онлайн-кінотеатру здійснював показ художніх фільмів та телесеріалів без дозволу власників авторських прав, чим задав їм збитків на суму понад 1 000 000 гривень.

За місцем проживання 58-річного чоловіка було проведено кілька обшуків, в ході яких правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та обладнання, яке направили на експертизу, а роботу онлайн-кінотеатру заблокували.

Після проведення необхідних слідчих дій та надходження висновків експертиз одеситу правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України, і скерували матеріали справи до суду.