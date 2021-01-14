УКР
Одесит організував піратський онлайн-кінотеатр: збиток правовласникам перевищив 1 млн, - Кіберполіція

Одесит організував піратський онлайн-кінотеатр: збиток правовласникам перевищив 1 млн, - Кіберполіція

Правоохоронці в Одесі припинили протиправну діяльність нелегального "піратського" онлайн-кінотеатру, який діяв в Одеській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції України, чоловікові, який був адміністратором піратського сайту, оголосили підозру в порушенні авторських і суміжних прав. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

"Працівники кіберполіції та Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснювали документування протиправних дій чоловіка протягом кількох місяців. Було встановлено, що за всім цим стоїть 58-річний мешканець Одеси", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що правопорушник за допомогою власноруч створеного онлайн-кінотеатру здійснював показ художніх фільмів та телесеріалів без дозволу власників авторських прав, чим задав їм збитків на суму понад 1 000 000 гривень.

За місцем проживання 58-річного чоловіка було проведено кілька обшуків, в ході яких правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та обладнання, яке направили на експертизу, а роботу онлайн-кінотеатру заблокували.

Після проведення необхідних слідчих дій та надходження висновків експертиз одеситу правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України, і скерували матеріали справи до суду.

кіберзлочин (815) кіно (973) Одеса (5617) Нацполіція (15510) кіберполіція (417)
+14
У країні, в якій міністр освіти - плагіатор, а президентський "Квартал" тирить номера, новина про "піратство" виглядає нонсенсом.
14.01.2021 13:27 Відповісти
+4
Внимание! Нарушение прав правообладателей, без заноса бабла Авакову карается !
14.01.2021 13:34 Відповісти
+4
Не знаю який вони сайт прикрили, але замітив що найбільше борються з україномовними онлайн кінотеатрами і сайтами. Російські нікуди не пропадають, а знайдеш з українським контентом,то швидко прикривають.
14.01.2021 13:40 Відповісти
Та це ж не пірат, це - ФОП! Руки геть від ФОПів, геть касові апарати!
14.01.2021 13:23 Відповісти
У країні, в якій міністр освіти - плагіатор, а президентський "Квартал" тирить номера, новина про "піратство" виглядає нонсенсом.
14.01.2021 13:27 Відповісти
Нормальный дядечка. Или кто-т считает,что за просмотр каких-то Сватов я еще платить должен?
14.01.2021 13:28 Відповісти
Так, повинні ... У кінотеатр ж квиток треба купувати.
Але якщо Ви "Сватів" дивитесь, то з Вас подвійна плата ...
14.01.2021 14:03 Відповісти
Я з доплатою їх дивитись не буду
14.01.2021 14:49 Відповісти
А какой ущерб от зебилов?
14.01.2021 13:32 Відповісти
Домохозяйки насмотрели говносериалов на 1 лям?
14.01.2021 13:33 Відповісти
Внимание! Нарушение прав правообладателей, без заноса бабла Авакову карается !
14.01.2021 13:34 Відповісти
осуществляли документирование противоправных действий мужчины в течение нескольких месяцев. Источник: https://censor.net/ru/n3241775\\\\\\\\

А потом карантин и мущинка сказал "денех нет но я отдам", а ментам надо джипы обновить до последней мудифекализации)) вот и попала мущинка на "кредит"....))
14.01.2021 13:35 Відповісти
Не знаю який вони сайт прикрили, але замітив що найбільше борються з україномовними онлайн кінотеатрами і сайтами. Російські нікуди не пропадають, а знайдеш з українським контентом,то швидко прикривають.
14.01.2021 13:40 Відповісти
Так вони і расєйські фільми безкоштовно показують. Завдають шкоди расєйським правовласникам.
14.01.2021 14:05 Відповісти
Ми ж у Європу збирались, тому всі українські піратські сайти забанили.
14.01.2021 14:06 Відповісти
за потурання Зеленського та зелених вилупків, йде масштабний наступ на українську мову та права україномовних громадян. немає ні комп'ютерних ігор українською мовою, ані тотального дубляжу новинок світового аудіовізуального мистецтва, тільки спорадичне, а найголовніше, що книжка українською мовою в Україні, коштує дорожче, ніж така сама книжка того ж самого видавництва російською. найбільше знущаються над україномовними дітьми в містах, де навіть з садочка вихователі, нянечки у таких містах як Дніпро, Одеса та й Київ теж, привчають їх до свинособачої
14.01.2021 15:47 Відповісти
Робила людина добру справу - потрібну людям ..., а тут голодні поліцаї ...
Одесит організував піратський онлайн-кінотеатр: збиток правовласникам перевищив 1 млн, - Кіберполіція - Цензор.НЕТ 342
14.01.2021 13:58 Відповісти
Скоро и смотреть низзя будет без разрешения
14.01.2021 14:21 Відповісти
Ужос!
14.01.2021 14:29 Відповісти
Наказывать нужно директора, а не администратора.
14.01.2021 14:53 Відповісти
Пиратский кинотеатр, как же он спалился так? В жопу правообладателей, в интернете должно все быть безплатно точка. Взяли за моду, продавать все и вся, так нетушки, что в нет попало то пропало.
14.01.2021 15:52 Відповісти
 
 