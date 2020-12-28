УКР
Кіберполіція припинила незаконну діяльність інтернет-магазину з продажу контрафактної кави: вилучено близько тонни сировини. ВIДЕО

Кіберполіція припинила незаконну діяльність інтернет-магазину з продажу контрафактної кави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники кіберполіції Одещини спільно зі слідчими районного відділу поліції викрили осіб у незаконному використанні товарних знаків.

Встановлено, що організував незаконне виробництво кави 31-річний одесит. Також чоловік найняв на роботу пакувальницю. Підроблену продукцію фасували в упаковки з назвами та логотипами відомих виробників, а далі цей товар фігурант продавав у власному інтернет-магазині гуртовими партіями.

Кіберполіція припинила незаконну діяльність інтернет-магазину з продажу контрафактної кави: вилучено близько тонни сировини 01

За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на близько пів мільйона гривень.

Зазначається, що правоохоронці провели шість обшуків за місцем мешкання фігурантів, у їхніх автівках, а також за місцем виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції. Вилучено близько тони сировини для виготовлення контрафакту, упаковки, обладнання для фасування та готову до продажу підроблену продукцію. На усе вилучене суд наклав арешт.

Також читайте: 26-річний киянин поширював "вірус", який викрадає гроші з криптогаманців громадян, - Нацполіція

Кіберполіція припинила незаконну діяльність інтернет-магазину з продажу контрафактної кави: вилучено близько тонни сировини 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська місцева прокуратура №4.

Фото: сайт кіберполіції

Автор: 

+4
Контрафактная кофа.))
28.12.2020 13:26 Відповісти
+2
"контрафактной кофе"
Кривий переклад з української.
28.12.2020 13:26 Відповісти
+1
Яко.. неподобство.
28.12.2020 13:28 Відповісти
Коментувати
Контрафактная кофа.))
28.12.2020 13:26 Відповісти
А може це не контрафакт а місцева локалізація розфасовки, просто економ-виробництво Якобз.
28.12.2020 13:33 Відповісти
якобс и так пакует локально, но не в такой же конюшне
28.12.2020 14:00 Відповісти
Отже компоненти доступні на території України у промисловій упаковці і можуть розпродаватись для розфасовки по регіонам! Тоді постає питання експертизи, щоб визначити походження складових частин кофе, яке засипалось в упаковку Якобз. Якщо в упаковку сипали суміші від легального постачальника Якобз і в середині справжня кафа схожа з Якобз по складу, то питання контрафакту відпадає, лишається питання дотримання санітарних норм на виробництві кави і питання несплати податків.
28.12.2020 14:06 Відповісти
есть еще вопрос незаконного использования знака для товаров и услуг

поддельщики обычно пакуют просроченный или контрабандный или более низкосортный

по той цене по который официалы согласятся продавать в промышленной упаковке им вообще не интересно
28.12.2020 14:11 Відповісти
"контрафактной кофе"
Кривий переклад з української.
28.12.2020 13:26 Відповісти
Яко.. неподобство.
28.12.2020 13:28 Відповісти
Але ж кава смачна. І краща ніж ваша не контрафактна.
28.12.2020 13:31 Відповісти
уважаю Ваши знания по распознанию контрафактной от оригинальной
28.12.2020 14:57 Відповісти
Вот и кофе доблестные аваковцы прибарахлились на НГ
28.12.2020 13:37 Відповісти
кофе может и хороший))
а вот упаковка левая
упаковуйте в но нейм и продавайте))
28.12.2020 13:48 Відповісти
а кто же его покупать будет ?
28.12.2020 13:59 Відповісти
Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка») - новый продукт, созданный на основе существующего оригинала.
У-у-у какие химики.
А почему не показали пакеты.
Люди должны знать, что не покупать.
28.12.2020 13:51 Відповісти
Якобс. У метро по 200 грн. за 400 гр.
28.12.2020 14:53 Відповісти
Зачем продавать подделку?
Мелкий опт Якобс 140 грн. за 400 гр.
60 грн, нормальный навар, плюсом уважение покупателей.
28.12.2020 15:09 Відповісти
дык, акция в АТБ!))
28.12.2020 15:05 Відповісти
Усе логично. Хакеры, вирусы, ватные паблики ... это так сложно, скучно и не интересно. А тут: нагуглил магаз, сделал контрольную закупочку, договорился за крупный опт (ну шоб в цех попасть) и ты герой. Только вот слово "кибер" лишнее. Шо, последние ITшники с мозгами уволились? Совсем туго?
28.12.2020 15:12 Відповісти
на самом деле все гораздо сложнее - крупного опта на вторую закупку Вам никто не даст
и от крупного опта до цеха как пешком до луны
28.12.2020 15:35 Відповісти
Не понял. Я взял образец товара для "тестирования". Протестировал и готов купить крупную партию. А мне не продадут? Вы точно с планеты "Земля"?
28.12.2020 15:48 Відповісти
 
 