Кіберполіція припинила незаконну діяльність інтернет-магазину з продажу контрафактної кави: вилучено близько тонни сировини. ВIДЕО

Кіберполіція припинила незаконну діяльність інтернет-магазину з продажу контрафактної кави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники кіберполіції Одещини спільно зі слідчими районного відділу поліції викрили осіб у незаконному використанні товарних знаків.

Встановлено, що організував незаконне виробництво кави 31-річний одесит. Також чоловік найняв на роботу пакувальницю. Підроблену продукцію фасували в упаковки з назвами та логотипами відомих виробників, а далі цей товар фігурант продавав у власному інтернет-магазині гуртовими партіями.

За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на близько пів мільйона гривень.

Зазначається, що правоохоронці провели шість обшуків за місцем мешкання фігурантів, у їхніх автівках, а також за місцем виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції. Вилучено близько тони сировини для виготовлення контрафакту, упаковки, обладнання для фасування та готову до продажу підроблену продукцію. На усе вилучене суд наклав арешт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська місцева прокуратура №4.



Фото: сайт кіберполіції