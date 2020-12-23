УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6106 відвідувачів онлайн
Новини
3 304 6
кіберзлочин (809) Київ (19130) шахрайство (1044) хакер (1335) кіберполіція (409)

26-річний киянин поширював "вірус", який викрадає гроші з криптогаманців громадян, - Нацполіція

26-річний киянин поширював

Чоловік самостійно розробив шкідливе програмне забезпечення, яке надавало доступ до криптогаманців користувачів. Свою розробку він продавав на хакерських форумах за більш ніж 5 тис. гривень. Зловмиснику загрожує до шести років за ґратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 26-річний житель столиці розробив "вірус", суть роботи якого полягала у підміні вебгаманців та викраденні персональних даних користувачів.

Шкідливе програмне забезпечення потрапляло на комп’ютерну техніку у вигляді електронного листа, а далі – надавало доступ зловмисникам до криптогаманця користувача.

Свою розробку фігурант продавав на тематичних форумах. Коштував один такий примірник понад 5 тисяч гривень. Також фігурант пропонував безкоштовну версію, яка працювала безпосередньо на нього.

Читайте: Реальні масштаби проникнення хакерів на інформресурси держорганів вражають: атаки відбуваються майже щодня, - Баканов

Наразі кіберполіцейські встановлюють коло потерпілих від такої діяльності осіб та суму збитків.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, - позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничо-ничо. Зеки вон уже из тюрем звонят и разводят лохов на бабки. Думаю в трюме достать ноутбук для этого парня не составит труда)))
показати весь коментар
23.12.2020 11:14 Відповісти
Какие же деньги на криптокошельках, там какие то шиткоиньі...
показати весь коментар
23.12.2020 11:26 Відповісти
Самые настоящие. Курс биткоина видели ? Зря не купили
показати весь коментар
23.12.2020 11:28 Відповісти
Криптовалюта в Украине как бы и нет. Какие могут быть криптокошельки?
показати весь коментар
23.12.2020 11:36 Відповісти
Кладезь ума у человека!
Стопудово у "бедных" он не отбирал.
Настучал кто-то на украинского цукерберга, може шерше ля фам
показати весь коментар
23.12.2020 11:37 Відповісти
Добро пожаловать в будущее, теперь каждый мамкин хакер может сидя дома воровать
показати весь коментар
23.12.2020 12:40 Відповісти
 
 