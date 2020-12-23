26-річний киянин поширював "вірус", який викрадає гроші з криптогаманців громадян, - Нацполіція
Чоловік самостійно розробив шкідливе програмне забезпечення, яке надавало доступ до криптогаманців користувачів. Свою розробку він продавав на хакерських форумах за більш ніж 5 тис. гривень. Зловмиснику загрожує до шести років за ґратами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Встановлено, що 26-річний житель столиці розробив "вірус", суть роботи якого полягала у підміні вебгаманців та викраденні персональних даних користувачів.
Шкідливе програмне забезпечення потрапляло на комп’ютерну техніку у вигляді електронного листа, а далі – надавало доступ зловмисникам до криптогаманця користувача.
Свою розробку фігурант продавав на тематичних форумах. Коштував один такий примірник понад 5 тисяч гривень. Також фігурант пропонував безкоштовну версію, яка працювала безпосередньо на нього.
Наразі кіберполіцейські встановлюють коло потерпілих від такої діяльності осіб та суму збитків.
За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, - позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Стопудово у "бедных" он не отбирал.
Настучал кто-то на украинского цукерберга, може шерше ля фам