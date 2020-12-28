Киберполиция пресекла незаконную деятельность интернет-магазина по продаже контрафактного кофе: изъято около тонны сырья. ВИДЕО

Киберполиция пресекла незаконную деятельность интернет-магазина по продаже контрафактного кофе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники киберполиции Одесской области совместно со следователями районного отдела полиции разоблачили незаконное использование товарных знаков.

Установлено, что организовал незаконное производство кофе 31-летний одессит. Также мужчина нанял на работу упаковщицу. Поддельную продукцию фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных производителей, а дальше этот товар фигурант продавал в собственном интернет-магазине оптовыми партиями.

По предварительным подсчетам, правообладателям нанесен ущерб на сумму около полумиллиона гривен.

Отмечается, что правоохранители провели шесть обысков по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, а также по месту изготовления и хранения фальсифицированной продукции. Изъято около тонны сырья для изготовления контрафакта, упаковки, оборудование для фасовки и готовую к продаже поддельную продукцию. На все изъятое суд наложил арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26-летний киевлянин распространял "вирус", похищающий деньги с крипто-кошельков граждан, - Нацполиция

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская местная прокуратура №4.



Фото: сайт киберполиции