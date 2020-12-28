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Киберполиция пресекла незаконную деятельность интернет-магазина по продаже контрафактного кофе: изъято около тонны сырья. ВИДЕО

Киберполиция пресекла незаконную деятельность интернет-магазина по продаже контрафактного кофе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники киберполиции Одесской области совместно со следователями районного отдела полиции разоблачили незаконное использование товарных знаков.

Установлено, что организовал незаконное производство кофе 31-летний одессит. Также мужчина нанял на работу упаковщицу. Поддельную продукцию фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных производителей, а дальше этот товар фигурант продавал в собственном интернет-магазине оптовыми партиями.

Киберполиция пресекла незаконную деятельность интернет-магазина по продаже контрафактного кофе: изъято около тонны сырья 03

По предварительным подсчетам, правообладателям нанесен ущерб на сумму около полумиллиона гривен.

Отмечается, что правоохранители провели шесть обысков по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, а также по месту изготовления и хранения фальсифицированной продукции. Изъято около тонны сырья для изготовления контрафакта, упаковки, оборудование для фасовки и готовую к продаже поддельную продукцию. На все изъятое суд наложил арест.

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Киберполиция пресекла незаконную деятельность интернет-магазина по продаже контрафактного кофе: изъято около тонны сырья 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская местная прокуратура №4.

Киберполиция пресекла незаконную деятельность интернет-магазина по продаже контрафактного кофе: изъято около тонны сырья 03
Фото: сайт киберполиции

контрафакт (248) кофе (38) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+4
Контрафактная кофа.))
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28.12.2020 13:26
+2
"контрафактной кофе"
Кривий переклад з української.
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28.12.2020 13:26
+1
Яко.. неподобство.
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28.12.2020 13:28
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Контрафактная кофа.))
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28.12.2020 13:26 Ответить
А може це не контрафакт а місцева локалізація розфасовки, просто економ-виробництво Якобз.
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28.12.2020 13:33 Ответить
якобс и так пакует локально, но не в такой же конюшне
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28.12.2020 14:00 Ответить
Отже компоненти доступні на території України у промисловій упаковці і можуть розпродаватись для розфасовки по регіонам! Тоді постає питання експертизи, щоб визначити походження складових частин кофе, яке засипалось в упаковку Якобз. Якщо в упаковку сипали суміші від легального постачальника Якобз і в середині справжня кафа схожа з Якобз по складу, то питання контрафакту відпадає, лишається питання дотримання санітарних норм на виробництві кави і питання несплати податків.
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28.12.2020 14:06 Ответить
есть еще вопрос незаконного использования знака для товаров и услуг

поддельщики обычно пакуют просроченный или контрабандный или более низкосортный

по той цене по который официалы согласятся продавать в промышленной упаковке им вообще не интересно
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28.12.2020 14:11 Ответить
"контрафактной кофе"
Кривий переклад з української.
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28.12.2020 13:26 Ответить
Яко.. неподобство.
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28.12.2020 13:28 Ответить
Але ж кава смачна. І краща ніж ваша не контрафактна.
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28.12.2020 13:31 Ответить
уважаю Ваши знания по распознанию контрафактной от оригинальной
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28.12.2020 14:57 Ответить
Вот и кофе доблестные аваковцы прибарахлились на НГ
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28.12.2020 13:37 Ответить
кофе может и хороший))
а вот упаковка левая
упаковуйте в но нейм и продавайте))
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28.12.2020 13:48 Ответить
а кто же его покупать будет ?
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28.12.2020 13:59 Ответить
Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка») - новый продукт, созданный на основе существующего оригинала.
У-у-у какие химики.
А почему не показали пакеты.
Люди должны знать, что не покупать.
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28.12.2020 13:51 Ответить
Якобс. У метро по 200 грн. за 400 гр.
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28.12.2020 14:53 Ответить
Зачем продавать подделку?
Мелкий опт Якобс 140 грн. за 400 гр.
60 грн, нормальный навар, плюсом уважение покупателей.
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28.12.2020 15:09 Ответить
дык, акция в АТБ!))
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28.12.2020 15:05 Ответить
Усе логично. Хакеры, вирусы, ватные паблики ... это так сложно, скучно и не интересно. А тут: нагуглил магаз, сделал контрольную закупочку, договорился за крупный опт (ну шоб в цех попасть) и ты герой. Только вот слово "кибер" лишнее. Шо, последние ITшники с мозгами уволились? Совсем туго?
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28.12.2020 15:12 Ответить
на самом деле все гораздо сложнее - крупного опта на вторую закупку Вам никто не даст
и от крупного опта до цеха как пешком до луны
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28.12.2020 15:35 Ответить
Не понял. Я взял образец товара для "тестирования". Протестировал и готов купить крупную партию. А мне не продадут? Вы точно с планеты "Земля"?
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28.12.2020 15:48 Ответить
 
 