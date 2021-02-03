Проект "Без цензуры": конец медведчуковского телевизионного ада! ВИДЕО

В украинском инфополе разорвалась настоящая бомба, и Богдан Буткевич в экстренном "Без цензуры" раскладывает по полочкам это, без сомнения, историческое событие.

В это трудно поверить, но Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "Ньюсван", ЗИК и 112. По факту эти санкции предусматривают прекращение деятельности телеканалов. Санкции против них вводятся сроком на 5 лет. В "Ньюсван", ЗИК и 112 будут заблокированы активы, им аннулируют лицензии и запретили пользоваться телекоммуникационными сетями. Также каналы не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства и потеряют право выводить капиталы за пределы Украины.

Персональные санкции против Козака также будут действовать 5 лет. У него заблокированы активы, он лишился права заключать сделки, выполнять экономические и финансовые обязательства и выводить капиталы из Украины. Как теперь будут работать (если вообще будут) эти рупоры российской пропаганды в Украине? Действительно ли российское влияние в Украине лишится информационного поля? И главное: почему заблокированные медиа-помойки не имеют никакого отношения к журналистике и свободе слова?

Смотрите в экстренном выпуске "Без цензуры"!

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