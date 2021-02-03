Проект "Без цензуры": конец медведчуковского телевизионного ада! ВИДЕО
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В украинском инфополе разорвалась настоящая бомба, и Богдан Буткевич в экстренном "Без цензуры" раскладывает по полочкам это, без сомнения, историческое событие.
В это трудно поверить, но Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "Ньюсван", ЗИК и 112. По факту эти санкции предусматривают прекращение деятельности телеканалов. Санкции против них вводятся сроком на 5 лет. В "Ньюсван", ЗИК и 112 будут заблокированы активы, им аннулируют лицензии и запретили пользоваться телекоммуникационными сетями. Также каналы не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства и потеряют право выводить капиталы за пределы Украины.
Персональные санкции против Козака также будут действовать 5 лет. У него заблокированы активы, он лишился права заключать сделки, выполнять экономические и финансовые обязательства и выводить капиталы из Украины. Как теперь будут работать (если вообще будут) эти рупоры российской пропаганды в Украине? Действительно ли российское влияние в Украине лишится информационного поля? И главное: почему заблокированные медиа-помойки не имеют никакого отношения к журналистике и свободе слова?
Смотрите в экстренном выпуске "Без цензуры"!
А как вы относитесь к блокированию телеканалов Медведчука? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали. Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты. Здесь мы вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!
Пожалуйста, подождите...
Коли що, то це був сарказм...)
Муля Слобожанска
@MullyaMia
Vova Holobutsky разом з Vova Golobutskyi.
Відключаємо своі атомні реактори і починаємо купувати електрику у Росії - козаки тримають язик в дупі, а потім виключаємо проросійські канали, - і патріотичний народ в екстазі. Я зараз під шумок ще підняв би ціни на комуналку.
А так - типичные князьки пытаются отстаивать свои интеерсы.
А тепер - спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінять. На цьому - все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Всі канали починуть працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
Так хто Зеленський?
В.Ар´єв
Які ще старожили?
Вообще-то владельцу запрещено проводить какие-либо операции со своим имуществом. Почитайте, что входит пакет санкций, прежде чем тирижировать примитивизмы.
Во всех смыслах.
Хорошо шо сам Б*гдан, а не сама как ее там, двойная нашо-кацапская фамилия, что с таким голосом, шо аж звук на минимум надо дабы в ушах не резало, говорит.
причем вна стримах она с напарником - не так взвизгивает то.
не, ну реально, если "самая крепкая аналитика", то пжлст., не нужно шоб слушатели вздрагивали от высокого тона, или как там. За таким тембром мона Найтвиш послушать, но там под музло хотя бы и всем нравится.
https://www.youtube.com/watch?v=r68pw16-aJo
и потом подкидаешь дров и .... опять смотришь, ты понял шо делать то? не благодари.
Песики ,що щодня обріхували мене ,
коли я поравсь на своїм обійсті,замовкли,
бо шось реально здохло не в лісі , а в місті.
Я отримую більше спокою в своїм існуванні,
нерви відпочивають ,наче випив грам двісті.
Може вони жеруть жирну юшку,
може на них нагорлав хазяїн,
може їх підстілку прогризли миші,
я просто не переймаюсь причиною ,
цього казусу --- я радію тиші.
Три ватные антиукраинские помойки закрыть - это много стоит.
Истерикой врагов из ОПЗЖ доволен. Считаю, что нужно идти дальше и накладывать персональные экономические санкции против твари медведчука и всех членов банды ОПЗЖ. В идеале уголовные дела и в СИЗО, вместе с портновым