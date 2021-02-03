РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15532 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Закрытие каналов Медведчука
11 017 77
Зеленский (16541) санкции (10616) 112_Украина (174)

Проект "Без цензуры": конец медведчуковского телевизионного ада! ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В украинском инфополе разорвалась настоящая бомба, и Богдан Буткевич в экстренном "Без цензуры" раскладывает по полочкам это, без сомнения, историческое событие.

В это трудно поверить, но Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "Ньюсван", ЗИК и 112. По факту эти санкции предусматривают прекращение деятельности телеканалов. Санкции против них вводятся сроком на 5 лет. В "Ньюсван", ЗИК и 112 будут заблокированы активы, им аннулируют лицензии и запретили пользоваться телекоммуникационными сетями. Также каналы не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства и потеряют право выводить капиталы за пределы Украины.

Персональные санкции против Козака также будут действовать 5 лет. У него заблокированы активы, он лишился права заключать сделки, выполнять экономические и финансовые обязательства и выводить капиталы из Украины. Как теперь будут работать (если вообще будут) эти рупоры российской пропаганды в Украине? Действительно ли российское влияние в Украине лишится информационного поля? И главное: почему заблокированные медиа-помойки не имеют никакого отношения к журналистике и свободе слова?

Смотрите в экстренном выпуске "Без цензуры"!

А как вы относитесь к блокированию телеканалов Медведчука? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали. Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты. Здесь мы вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Статистика YouTube: Суммарная аудитория "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" составляет 16 тыс. человек СКРИНШОТЫ

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Заборонити коллаборантську партію ОПЗЖ в Украіні !
показать весь комментарий
03.02.2021 10:18
+16
Ну Слава Богу начало положено ,теперь надо и самого Медведчука с сотоварищами упаковать надёжно на нары ... Проект "Без цензуры": конец медведчуковского телевизионного ада! - Цензор.НЕТ 5336
показать весь комментарий
03.02.2021 10:19
+9
ОПЗЖ отримала привід для мега-піару, ЗЕля отримав образ патріота, але канали так і будуть працювати
А тепер - спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінять. На цьому - все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Всі канали починуть працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
Так хто Зеленський?
В.Ар´єв
показать весь комментарий
03.02.2021 10:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
недоработка я бы к стенке поставил всех журналюшек проституток с этих каналов чтобы впредь в стране где ты родился выжил тебя лечили выучили а ты лайном поливаешь... Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 8695
показать весь комментарий
03.02.2021 10:30 Ответить
Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 9730 Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 5775
показать весь комментарий
03.02.2021 10:31 Ответить
Заборонити коллаборантську партію ОПЗЖ в Украіні !
показать весь комментарий
03.02.2021 10:18 Ответить
Конец? А как же наши "самые честные в мире" суды?
показать весь комментарий
03.02.2021 10:19 Ответить
Про суды в этом видео тоже есть пояснение.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:43 Ответить
А тебе пепо подсказал на 11,80 за выс@р? Не маловато, алень шыкаладный?
показать весь комментарий
03.02.2021 16:41 Ответить
Конец не конец, но я боюсь, чтобы клоун не сдал назад, сейчас на него будут давить все его ватное окружение, и если эти помойки вернуться в эфир у них рейтинг будет самый высокий.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:19 Ответить
Ну Слава Богу начало положено ,теперь надо и самого Медведчука с сотоварищами упаковать надёжно на нары ... Проект "Без цензуры": конец медведчуковского телевизионного ада! - Цензор.НЕТ 5336
показать весь комментарий
03.02.2021 10:19 Ответить
Вперед порохоботи, це ж при Зеленському розвалюють одне з "досягнень" попереднього гетьмана))))
Коли що, то це був сарказм...)
показать весь комментарий
03.02.2021 10:21 Ответить
Ти ще скажи що це Зеля ввів санкції з доброї волі . Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 9193 .
показать весь комментарий
03.02.2021 10:26 Ответить
Напомни, когда это решение СНБО было принято?
показать весь комментарий
03.02.2021 10:45 Ответить



Муля Слобожанска

@MullyaMia


Vova Holobutsky разом з Vova Golobutskyi.
Відключаємо своі атомні реактори і починаємо купувати електрику у Росії - козаки тримають язик в дупі, а потім виключаємо проросійські канали, - і патріотичний народ в екстазі. Я зараз під шумок ще підняв би ціни на комуналку.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:23 Ответить
Відомий порохоботський пропагандон цей Голобуцький.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:27 Ответить
Согласен что нельзя закупать электроэнергию у врага, но вспомним Крым - он был завоёван в принципе с помощью пропаганды то есть телевизора. Да и в самом начале оккупации в первую очередь рашисты захватывали телевышки.
показать весь комментарий
03.02.2021 11:40 Ответить
А чомусь про таку ж зливну яму "наш" ніхто і не згадує
показать весь комментарий
03.02.2021 10:23 Ответить
Потому, что весь пакет документов против этих трёх помоек уже был подготовлен ещё в 18ом году. А по "наш" необходимо провести работу. Но вопрос: есть ли кому?
показать весь комментарий
03.02.2021 10:47 Ответить
Прикол в том,что СНБО ввело санкции не против каналов,а против всей собственности Тараса Козака за...отмывание денег от торговли ОРДЛО.То есть за терроризм.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:23 Ответить
І це і тактично і стратегічно правильний крок!
показать весь комментарий
03.02.2021 11:31 Ответить
Это не медийная бомба, это просто то что должно было быть еще в 2015м. В нормальный странах, где олигархат не держит так за яйца наших политиков это сделали бы моментально.
А так - типичные князьки пытаются отстаивать свои интеерсы.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:24 Ответить
ура наконец конец!
показать весь комментарий
03.02.2021 10:24 Ответить
Конец? Открывай новый канал на другого владельца.
показать весь комментарий
03.02.2021 11:55 Ответить
ОПЗЖ отримала привід для мега-піару, ЗЕля отримав образ патріота, але канали так і будуть працювати
А тепер - спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінять. На цьому - все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Всі канали починуть працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
Так хто Зеленський?
В.Ар´єв
показать весь комментарий
03.02.2021 10:25 Ответить
ЗЕ- молодець. На відміну від Пороха, який засцяв на вимогу суспільства закрити ці канали.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:29 Ответить
...і навіть Зеленського за антиукраїнську пропаганду не зміг посадити...
показать весь комментарий
03.02.2021 10:31 Ответить
Не можна посадити за те, чого нема- тим більше, коли ти не суд. Перед коментуванням вивчи, що президент може, а що ні, невігласе.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:33 Ответить
Тобто ти вважаєш, що нічого антиукраїнського у висловлюваннях Зеленського та його 95 кварталу не було?
показать весь комментарий
03.02.2021 10:45 Ответить
Нічого, що б хоч якось порушувало законодавство України. Хоча я точно не прихильник їх творчості з 2013 року.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:47 Ответить
Брешешь як завжди.
показать весь комментарий
03.02.2021 11:56 Ответить
В мене гасло на Фейсбук "За правду тебе будуть ненавидіти!". Та й старожили знають, що я ненавиджу брехню.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:00 Ответить
Що з того що ти там щось намалював на фейсбуці.
Які ще старожили?
показать весь комментарий
03.02.2021 12:10 Ответить
Брись.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:16 Ответить
А так гарно співав - "правда... старожили...". Звичайний троль-пропагандон.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:18 Ответить
"Каналы перепишут"... видимо на маму?
Вообще-то владельцу запрещено проводить какие-либо операции со своим имуществом. Почитайте, что входит пакет санкций, прежде чем тирижировать примитивизмы.
показать весь комментарий
03.02.2021 13:35 Ответить
Петикам важна команда фас и погадить. Думать - это вообще не про них
показать весь комментарий
03.02.2021 16:47 Ответить
Смотрите, как похорошел Зеленский. Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 5074
Во всех смыслах. Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 7210
показать весь комментарий
03.02.2021 10:27 Ответить
А ти за кого голосував?
показать весь комментарий
03.02.2021 10:32 Ответить
За НАШЕГО Президента! Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 5939
показать весь комментарий
03.02.2021 10:34 Ответить
Вот что папа Байден животворящий делает! Вова все понял, вазелин не поможет, пришлось срочно становиться хорошим!
показать весь комментарий
03.02.2021 10:28 Ответить
Думаю просто пиар ход. ПО факту - ничо не изменится. Медведчук свою газету на каждом перекрестке в каждое авто тычет.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:30 Ответить
Ой да ладно конец, уже скоро зарегистрируют новые каналы или купят и переделают те что есть. А вот Зеля оказался брехуном в очередной раз когда говорил что не закроет ни один канал.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:31 Ответить
Горит, от того что закрыли твои помойки?
показать весь комментарий
03.02.2021 11:57 Ответить
Підтримую думки автора блогу.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:33 Ответить
Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 4459
показать весь комментарий
03.02.2021 10:34 Ответить
Потом послушаю
Хорошо шо сам Б*гдан, а не сама как ее там, двойная нашо-кацапская фамилия, что с таким голосом, шо аж звук на минимум надо дабы в ушах не резало, говорит.
причем вна стримах она с напарником - не так взвизгивает то.

не, ну реально, если "самая крепкая аналитика", то пжлст., не нужно шоб слушатели вздрагивали от высокого тона, или как там. За таким тембром мона Найтвиш послушать, но там под музло хотя бы и всем нравится.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:35 Ответить
Само смогло прочесть, что наваяло? Попробуй разок
показать весь комментарий
03.02.2021 16:50 Ответить
идешь на.....
https://www.youtube.com/watch?v=r68pw16-aJo
и потом подкидаешь дров и .... опять смотришь, ты понял шо делать то? не благодари.
показать весь комментарий
03.02.2021 17:09 Ответить
избавить медиа среду от этого шлака - это хорошо. я далек от того, чтобы аплодировать стоя, но точно приятно удивлен. пусть это станет началом доброй традиции - изгнание московских пропагандонов.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:35 Ответить
В этой суете забыли ещё о одном канале , как по мне не мение пропарашенский - НАШ.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:37 Ответить
Як же ж так трапилось що ті канали відкрили за патріота Петра Олексійовича...
показать весь комментарий
03.02.2021 10:43 Ответить
Ти вважаєш Зеленського більшим українцем, ніж Порошенко?
показать весь комментарий
03.02.2021 10:48 Ответить
Не відкрили, а придбали.
показать весь комментарий
03.02.2021 11:58 Ответить
Саме так, дякую за уточнення.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:58 Ответить
Ведите свою пропаганду Вконтакте теперь или валите к своему корешу пороху на прямой
показать весь комментарий
03.02.2021 11:29 Ответить
Чергове доведення аксіоми - або український президент стає українським націоналістом, або тікає до Ростова. Ким стане ЗЕ, питання часу. Поки можна констатувати стриманий оптимізм стосовно першого варіанту.
показать весь комментарий
03.02.2021 11:34 Ответить
"Надеемся, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь. Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3245692
показать весь комментарий
03.02.2021 11:58 Ответить
Недолугий репчик:
Песики ,що щодня обріхували мене ,
коли я поравсь на своїм обійсті,замовкли,
бо шось реально здохло не в лісі , а в місті.
Я отримую більше спокою в своїм існуванні,
нерви відпочивають ,наче випив грам двісті.
Може вони жеруть жирну юшку,
може на них нагорлав хазяїн,
може їх підстілку прогризли миші,
я просто не переймаюсь причиною ,
цього казусу --- я радію тиші.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:01 Ответить
этого полицаевского Выродка в месте с ОПГ за ЖоПу на пожизняк с полной конфискацией а его подстилку марченко обменять у ее кума не всех Украинских заложников!!!!
показать весь комментарий
03.02.2021 12:02 Ответить
І це Байден при владі всього 10 днів, далі буде.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:05 Ответить
Браво товарищ Зеленский! Сделал, то что мы (Украина) должны были сделать еще несколько лет назад. Если это не шантаж ОПЗЖ и не предмет торга - то респект вдвойне.
Три ватные антиукраинские помойки закрыть - это много стоит.

Истерикой врагов из ОПЗЖ доволен. Считаю, что нужно идти дальше и накладывать персональные экономические санкции против твари медведчука и всех членов банды ОПЗЖ. В идеале уголовные дела и в СИЗО, вместе с портновым
показать весь комментарий
03.02.2021 12:24 Ответить
Как ета, парАшенка нє ввьол санкциі в 2018? Нівєрю! Нє мог чєстнєйшей души чєлавєк, із такімі троґатєльнимі патріатічєскімі слоґанамі, как #армійамовавіра, нє ввєсті санкциі протіф мєдвєдчюка! Ета фсьо клєвєта пятай калони! Караул, ловітє ОхєндакрИмля, Богдана Буткевича!
показать весь комментарий
03.02.2021 12:25 Ответить
ОПЗЖ догоняет Зелю и СН по рейтингам... -- причём тут патриотика, национализм и интересы Украины?
показать весь комментарий
03.02.2021 13:57 Ответить
Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! - Цензор.НЕТ 9522
показать весь комментарий
03.02.2021 16:53 Ответить
Жестко, но правильно.
показать весь комментарий
03.02.2021 18:58 Ответить
Таке враження, що цей чувак з підвалу віщає - картинка позорище за дикцію краще промовчати .... давайте текстову версію.
показать весь комментарий
03.02.2021 20:04 Ответить
НЕ ВЕРЮ! в платежках и в ценах ничего не измениться, по селам люди ничего и так не смотрят экономят на электроэнергии. А они договорятся, интересная игра.
показать весь комментарий
03.02.2021 20:25 Ответить
Ублюдочні антиукраїнські журнашлюхи повинні бути позбавлені громадянства і викинуті з країни
показать весь комментарий
03.02.2021 21:10 Ответить
 
 