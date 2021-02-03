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Статистика YouTube: Суммарная аудитория "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" составляет 16 тыс. человек СКРИНШОТЫ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Статистика YouTube: Суммарная аудитория

Количество зрителей телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" совпадает с примерным количеством депутатов сельских советов от ОПЗЖ с их близкими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 8:50 телеканал "112 Украина" на Youtube сейчас смотрят 5 816 человек.

Канал "ZIK" в то же время смотрят - 1 818, а канал "NewsOne" - 8 478 человек.

По состоянию на 2:00 112 канал смотрели 1 431 зритель, NewsOne - 2 594, а ZIK - 3 032.

Так журналист Александр Дония в комментариях на Facebook заявил, что это "примерное количество депутатов сельских советов от ОПЗЖ (4213) с их женами-мужьями".

Статистика YouTube: Суммарная аудитория NewsOne, 112 Украина и ZIK составляет 16 тыс. человек 01

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте: Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время

Статистика YouTube: Суммарная аудитория NewsOne, 112 Украина и ZIK составляет 16 тыс. человек 02
Статистика YouTube: Суммарная аудитория NewsOne, 112 Украина и ZIK составляет 16 тыс. человек 03
Статистика YouTube: Суммарная аудитория NewsOne, 112 Украина и ZIK составляет 16 тыс. человек 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+55
Вже за місяць ніхто і не згадає про існування тих помийниць.
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03.02.2021 09:05
+38
Воем на ватных болотах УДОВЛЕТВОРЁН!!!)))
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03.02.2021 09:20
+31
Дело в том, что основная аудитория этих каналов привыкла к зомбоящику и про существование интернета и Ютуба знает только из самого ящика....Я удивлен что на Ютубе у них вообще есть аудитория
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03.02.2021 09:14
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Большая половина зашла понаблюдать рвущиеся пердаки))
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03.02.2021 10:06 Ответить
А другая половина смотрит с росии снемьім вопросом в глазах
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03.02.2021 13:04 Ответить
Неожиданно. На самом деле это сильный ход от "зеленых". Закрытие информ пространства от вражеской пропаганды это первое ,что нужно было сделать еще в 2014м. Но лучше поздно, чем никогда.
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03.02.2021 10:14 Ответить
Основные помойки типа "интера" остались.
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03.02.2021 10:29 Ответить
Ютуб не показатель. Те кто смотрит это гафно как правило привык хлебать его через ящик и про существования интернета как правило даже не догадывается. Т.е. это либо пенсы либо олигофрены. Я в свое время свои родителей научил пользоваться тырнетом, гуглом и прочими ютубами они уже тоже почти забыли про существование зомбоящика. Ну футбол с отцом смотрим иногда.
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03.02.2021 10:33 Ответить
цікаво, чи побачимо найближчим часом губи діани панченки на ще одній помийці г+г
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03.02.2021 10:49 Ответить
первые дги аудиторию делите на 2 тк многие ныряют на эти помойки чисто поржать с клоунов и глянуть как горят пердаки ватные
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03.02.2021 12:36 Ответить
В ютуб мало людей смотрит ТВ в live-режиме. К примеру, у 5 канала сейчас 178 зрителей live-трансляции.
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03.02.2021 15:03 Ответить
Не пойму чему все так радуются... Это же очередная тупость от Зе! Одно только радует что он понял необходимость информационной борьбы (если это не очередная "многоходовочка"). А сделать надо было все совершенно наоборот! Каналы не только не закрывать, но и развивать! А вот контент постепенно, очень нежно подталкивать в проукраинскую сторону. Таким образом масса, которая это хавает, постепенно сдвигалась бы туда же. Конечно, для этого пришлось бы прижать яйца Медведчуку, Рабиновичу и т.д. И это было бы непросто, учитывая что их финансирует РФ. Но так для того там Зе и сидит! А так очень грубо и топорно, хотя даже и за это можно поставить +
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03.02.2021 17:35 Ответить
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