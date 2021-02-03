Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров

Как минимум часть провайдеров прекратили передавать сигнал телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik", против которых указом Зеленского были введены санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вместо эфира этих телеканалов - таблица настройки или просто черный экран.

При этом вещание телеканалов в интернете продолжается. "112 Украина" анонсировал в своем YouTube специальный эфир, посвященный закрытию трех каналов.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)

Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".





