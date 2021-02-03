Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Как минимум часть провайдеров прекратили передавать сигнал телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik", против которых указом Зеленского были введены санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вместо эфира этих телеканалов - таблица настройки или просто черный экран.
При этом вещание телеканалов в интернете продолжается. "112 Украина" анонсировал в своем YouTube специальный эфир, посвященный закрытию трех каналов.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)
Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
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Порошенко уважают в штатах, и деньги у него честно заработанные.
Ваня получил методичку от разъяренной Жульки? куда ж теперь вона будет ходить, остался Наш.
Головне, щоб рівномірно, щоб не дратувати людей зранку. Їм ще цілий день працювати.
Закриваєш.Розумієш,що вигодонабувачами цього шоу будуть ОПЗЖ (мовлення якого відновить будь-який суд,ще й з вереском про утиск свободи слова й опозиції),Зєлєнскій (Вова хотів,але йому не дали").
Чому так сталося ? Бо деякі сили не пропустили можливість санкцій проти громадян України,боячись диктаторських повноважень Порошенка Прийнято закон про санкції, що дозволяє без суду блокувати майно українців
Як казав класик Пётр Ручников: «Языком метут, как метлой машут».
Це бандерівець Байден так Ваву налякав?
Версия 1. Пиар для Медведчука, как главного оппозиционера Зеленского. Дело в том, что санкции - это для иностранных граждан и компаний, Украина не может накладывать санкции на граждан Украиины. Вот цитата закона о санкциях, ст.1, п.2:
"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність".
Если гражданин Украины или компания совершили преступление, то для них предусмотрены УК, презумпция невиновности, следствие, адвокаты, суд, тюрьма. У телеканала можно отобрать лицензию решением Нацрады. Много чего можно, но санкции - нельзя. А значит Медведчук в суде быстро вернёт всё в зад, выйдет победителем и оппозиционером, а его каналы и его ОПЗЖ получат неслабый пиар. И не только внутриукраинский, за них ещё "репортеры без границ" и "Амнести Интернешенл" успеют вписаться. После чего телеканалы Медведчука и тронуть будет нельзя.
Делает это Зеленский в сговоре с Медведчуком, или его опять развели, как лоха - не знаю, да и не важно.
Версия 2. Цитата из последнего интервью Зеленского:
"Позбавлення від олігархів досягається двома шляхами: позбавити їх можливості мати «телевізор», той чи інший медіа-майданчик і позбавити їх можливості впливати на депутатів. Це можливо зробити, я хочу це зробити в Україні. Це повинно бути прийнято. Не просто рішення правоохоронців - когось взяти за ґрати, посадити когось. Я не проти того, щоб посадити всіх, хто порушує закон. Але замість одних прийдуть інші. Тому треба на законодавчому рівні змінювати цей процес. Я вважаю, що це можливо зробити."
А что если у нас новый Путин рождается? Тот тоже начинал с закрытия НТВ и постепенно взял под контроль все СМИ.
Правда наш недомерок - идиот и окружён идиотами, поэтому скорее всего всё просрёт. Но тем не менее он может идти по этому пути совершенно искренне. И на требования ЕС/США некоторое время может забивать - он же компостирует мозги МВФ месяцами? И тут может. Остальная вертикаль власти у него уже есть - Верховна Рада, генпрокурор, судьи, СБУ, армия, с Аваковым договорится. Что ещё надо, чтобы рейтинг прекратил падать як скажений? Правильно - взять под контроль СМИ. И дальше либо ЗекоМанда полностью контролирует инфопространство, либо олигархи соглашаются на уступки, получают свои телеканалы обратно и перестают критиковать Бубочку и ставить палки в колёса в Раде (тоже путинский сценарий).
Я понимаю, что у нас тут не Россия. Но, как выяснилось в 2019 году, и не Европа.
Версия 3. "Зеленский патриот, гетьман и борется с агентами Кремля". Ахахаха, не смешите меня, у меня губа треснула.
Ігор Бігдан
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1352809441750248&id=100010636159003
Дивись ч.2 ст 1 ЗУ " Про санкції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text
Зєля СВІДОМО підписав указ ,який НЕОДМІННО буде оскаржено в суді.Ми ще й з власних кишень оплатимо цей Медведчуківсько-Зеленський піар.
як вони змогли вивести гроші у західні банки
а як сплачува за яхту Медведчук мова не іде
виглядає як CNN намбер ту
ДАВНО ПОРА .
Правильно що закрили, але не було б так як із українським праописом, шобла відмінить!
Show must go on..., як співав класик, чергова мильна бульбашка 95-го кварталу, блін.