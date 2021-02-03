Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери

Як мінімум частина провайдерів припинила передавати сигнал телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "Zik", проти яких указом Зеленського було введено санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Замість ефіру цих телеканалів - таблиця настройки або просто чорний екран.

При цьому мовлення телеканалів в інтернеті триває. "112 Україна" анонсувала у своєму YouTube спеціальний ефір, присвячений закриттю трьох каналів.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".





