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санкції (6842) телебачення (731) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Як мінімум частина провайдерів припинила передавати сигнал телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "Zik", проти яких указом Зеленського було введено санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Замість ефіру цих телеканалів - таблиця настройки або просто чорний екран.

При цьому мовлення телеканалів в інтернеті триває. "112 Україна" анонсувала у своєму YouTube спеціальний ефір, присвячений закриттю трьох каналів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля

Нагадаємо, раніше президент Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

Сигнал 112 Україна, NewsOne і Zik припинили передавати деякі провайдери 01
Сигнал 112 Україна, NewsOne і Zik припинили передавати деякі провайдери 02
Сигнал 112 Україна, NewsOne і Zik припинили передавати деякі провайдери 03
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Топ коментарі
+51
геть кацапське лайно!
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02.02.2021 23:47
+34
И это радует!... Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров - Цензор.НЕТ 1460
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02.02.2021 23:47
+29
закон про колаборантів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.02.2021 23:48
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Висрав, мародерський троль? Байден вашу ботоферму закриє в один день. Бо всі Пєціни рахунки у фінрозвідки Штатів на олівці. А звіт Пєця дати не зможе за мародерські гроші. На свої чесні гроші він вас утримувати не буде. Тому вчись мести вулиці, хоч якась користь буде Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 4777
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03.02.2021 00:34 Відповісти
боже, сколько злобы на упоминание про Жульку!!!
Порошенко уважают в штатах, и деньги у него честно заработанные.
Ваня получил методичку от разъяренной Жульки? куда ж теперь вона будет ходить, остался Наш.
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03.02.2021 00:43 Відповісти
Береш мітлу у руками зверху і знизу і повертаєш корпусом, талією - вжик! вжик!
Головне, щоб рівномірно, щоб не дратувати людей зранку. Їм ще цілий день працювати.
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03.02.2021 00:59 Відповісти
Іване,як легко тебе надурити.Відкриваєш закон Про санкції ,читаєш ч 2 ст 1 "Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність."
Закриваєш.Розумієш,що вигодонабувачами цього шоу будуть ОПЗЖ (мовлення якого відновить будь-який суд,ще й з вереском про утиск свободи слова й опозиції),Зєлєнскій (Вова хотів,але йому не дали").
Чому так сталося ? Бо деякі сили не пропустили можливість санкцій проти громадян України,боячись диктаторських повноважень Порошенка Прийнято закон про санкції, що дозволяє без суду блокувати майно українців
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03.02.2021 05:16 Відповісти
Це як ти свого язика береш руками зверху і знизу і починаєш вжик-вжик.
Як казав класик Пётр Ручников: «Языком метут, как метлой машут». Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 9641
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03.02.2021 12:03 Відповісти
показал-таки свою оскаленную морду лица! не стыдно?
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03.02.2021 00:44 Відповісти
Ніфіга сєбє! Таки вимкнули! Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 9124

Це бандерівець Байден так Ваву налякав?
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03.02.2021 00:27 Відповісти
Це Kansas City Shuffle
Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 2923
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03.02.2021 05:17 Відповісти
Паша, ты не плачь на Цензоре, тут тебя, репоеда лаптекопытного могут послать, иди к своим, на русвесна.сру, петушары там собираются.
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03.02.2021 08:36 Відповісти
Юля организовала Майдан в Качановке и победила.....
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03.02.2021 00:28 Відповісти
На Зелю наехал Мыкола Янавич Азиров и очень сильно...
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03.02.2021 00:29 Відповісти
Самостоятельно конечно нет. За деньги вата выйдет. Поэтому спецслужбы должны быть готовыми.
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03.02.2021 08:47 Відповісти
да и за деньги если выйдут с десяток другой да и все - основной их электорат это восток Украины
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03.02.2021 13:58 Відповісти
Если это правда с закрытием дерьма Путлера,то начинаю Перестройку... Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 4768и в Ютьюбе тоже... Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 1067там у меня врагов больше чем население РАБссии...
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03.02.2021 00:40 Відповісти
З араз подивитесь, скільки вас ненавидять. 538 лайків проти 926 00:40
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03.02.2021 00:41 Відповісти
У меня две версии происходящего.

Версия 1. Пиар для Медведчука, как главного оппозиционера Зеленского. Дело в том, что санкции - это для иностранных граждан и компаний, Украина не может накладывать санкции на граждан Украиины. Вот цитата закона о санкциях, ст.1, п.2:
"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність".
Если гражданин Украины или компания совершили преступление, то для них предусмотрены УК, презумпция невиновности, следствие, адвокаты, суд, тюрьма. У телеканала можно отобрать лицензию решением Нацрады. Много чего можно, но санкции - нельзя. А значит Медведчук в суде быстро вернёт всё в зад, выйдет победителем и оппозиционером, а его каналы и его ОПЗЖ получат неслабый пиар. И не только внутриукраинский, за них ещё "репортеры без границ" и "Амнести Интернешенл" успеют вписаться. После чего телеканалы Медведчука и тронуть будет нельзя.
Делает это Зеленский в сговоре с Медведчуком, или его опять развели, как лоха - не знаю, да и не важно.

Версия 2. Цитата из последнего интервью Зеленского:
"Позбавлення від олігархів досягається двома шляхами: позбавити їх можливості мати «телевізор», той чи інший медіа-майданчик і позбавити їх можливості впливати на депутатів. Це можливо зробити, я хочу це зробити в Україні. Це повинно бути прийнято. Не просто рішення правоохоронців - когось взяти за ґрати, посадити когось. Я не проти того, щоб посадити всіх, хто порушує закон. Але замість одних прийдуть інші. Тому треба на законодавчому рівні змінювати цей процес. Я вважаю, що це можливо зробити."
А что если у нас новый Путин рождается? Тот тоже начинал с закрытия НТВ и постепенно взял под контроль все СМИ.
Правда наш недомерок - идиот и окружён идиотами, поэтому скорее всего всё просрёт. Но тем не менее он может идти по этому пути совершенно искренне. И на требования ЕС/США некоторое время может забивать - он же компостирует мозги МВФ месяцами? И тут может. Остальная вертикаль власти у него уже есть - Верховна Рада, генпрокурор, судьи, СБУ, армия, с Аваковым договорится. Что ещё надо, чтобы рейтинг прекратил падать як скажений? Правильно - взять под контроль СМИ. И дальше либо ЗекоМанда полностью контролирует инфопространство, либо олигархи соглашаются на уступки, получают свои телеканалы обратно и перестают критиковать Бубочку и ставить палки в колёса в Раде (тоже путинский сценарий).
Я понимаю, что у нас тут не Россия. Но, как выяснилось в 2019 году, и не Европа.

Версия 3. "Зеленский патриот, гетьман и борется с агентами Кремля". Ахахаха, не смешите меня, у меня губа треснула.

Ігор Бігдан
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03.02.2021 00:43 Відповісти
Наконец-то. Давно пора было заткнуть эти путинские каналы. Со своей спутником достали. Пускай себе его колют, а не навязывают украинцам.
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03.02.2021 00:46 Відповісти
Маньки зіковські зараз: захадіте на ютуб спасайте наши безработньіе шопьі.
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03.02.2021 00:48 Відповісти
я як Порохобот зараз скажу...при Пороху такого не було Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 5986
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03.02.2021 00:59 Відповісти
Ну так. Пєця витягнув з політичної домовини напівзнилого мертветчука, викатив його в Мінськ від України, подарував три провідні інформ канали ТБ, дві монополії дизелю і зрідженого газу і цілу магістраль бензопроводу в супереч з Конституцією. Але чого не зробиш для коханого кума(мертветчук хрестив його молодшого - Михайла)!
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03.02.2021 01:06 Відповісти
Я, як порохобот, теж ох...в. Що він творить?! Зеленський, припини!
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03.02.2021 01:11 Відповісти
ні ні ПРОДОВЖУЙ!!!!
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03.02.2021 01:36 Відповісти
Якби ти був порохоботом,то читав би Чорновола,а не Бутусова.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1352809441750248&id=100010636159003
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03.02.2021 04:57 Відповісти
В Луцьку в мережі Т2 вже ZIK помножили на постійну гепи. А кілька годин тому як звізділи, як звізділи.... Ще десь о 20-й годині Шляжко соловейком заливався .
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03.02.2021 01:14 Відповісти
Текст страйку на ютубі для трьох каналів: діяльність та існування каналу порушує указ президента. Посилання на документ https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
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03.02.2021 01:14 Відповісти
Закрыть телепомойки Медведчука - это действительно лучшее решение власти за последнее время, но увидим, как оно будет воплощаться в жизнь. Хочется верить в победу над путинским прихвостнями хоть здесь.
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03.02.2021 01:23 Відповісти
І облом.
Дивись ч.2 ст 1 ЗУ " Про санкції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text
Зєля СВІДОМО підписав указ ,який НЕОДМІННО буде оскаржено в суді.Ми ще й з власних кишень оплатимо цей Медведчуківсько-Зеленський піар.
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03.02.2021 04:47 Відповісти
Погоджуюся, бо сумніваюся, що найвеличніший так раптово вирішив "перевзутися". Підозрюю, що це якась "многоходовочка", проте буду радий, якщо підозра не підтвердиться.
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03.02.2021 07:08 Відповісти
ЯК ПРИЄМНО !!! ХОЧЕТЬСЯ ТАНЦЮВАТИ )))
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03.02.2021 02:53 Відповісти
Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 4347
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03.02.2021 03:01 Відповісти
Kartina TV продолжает стримать все каналы
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03.02.2021 03:56 Відповісти
зараз там відбувається якийсь незрозумілий базар
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03.02.2021 04:01 Відповісти
ніколи їх не дивився але у світі останніх подій дивлюсь - "дєлят шкуру неубітого мєдвєдя" - розподілювачи власності розподіляють "занадто велику" зарплатню Коболєва та Вітренка Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 7628
як вони змогли вивести гроші у західні банки
а як сплачува за яхту Медведчук мова не іде Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 7628
виглядає як CNN намбер ту
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03.02.2021 04:23 Відповісти
Боже , яке щастя . Люді уже усталі ат іхней лжі і прапаганди вайни .
ДАВНО ПОРА .
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03.02.2021 06:45 Відповісти
А у пороха на такое была кишка тонка. Зеля молодчага!
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03.02.2021 06:47 Відповісти
І двох років президентства не пройшло, Н'юсвоні і СО гайка!
Правильно що закрили, але не було б так як із українським праописом, шобла відмінить!
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03.02.2021 07:00 Відповісти
... і весь потік бабла від реклами пішов до Бєні...
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03.02.2021 07:13 Відповісти
Хоть что то полезное..
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03.02.2021 07:20 Відповісти
Надо еще и Интеру присмотреться
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03.02.2021 08:39 Відповісти
давай вова, не сци, ще канал "їхній" залишився.
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03.02.2021 08:51 Відповісти
Докукарекалась петушня мацковская! Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери - Цензор.НЕТ 9535
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03.02.2021 09:02 Відповісти
Чергове шоу від Зеленського. Замість того, щоб тримати ті канали в шорах за допомогою Нацради і закону, воно довело ситуацію до чергового тупання ніжкою. А далі рішення суду, розблокування і, цілком ймовірно, компенсація збитків, з наших кишень, до речі.
Show must go on..., як співав класик, чергова мильна бульбашка 95-го кварталу, блін.
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03.02.2021 09:10 Відповісти
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