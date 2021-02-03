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Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne, "112 Україна" та ZIK становить 16 тис. осіб. СКРИНШОТИ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne,

Кількість глядачів телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" збігається з приблизною кількістю депутатів сільських рад від ОПЗЖ з їхніми близькими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, станом на 8:50 телеканал "112 Україна" на Youtube зараз дивляться 5816 осіб.

Канал ZIK тоді ж дивляться - 1818, а канал NewsOne - 8478 осіб.

Станом на 2:00 "112 канал" дивилися 1431 глядач, NewsOne - 2594, а ZIK - 3032.

Так, журналіст Олександр Донія у коментарях на Facebook заявив, що це "приблизна кількість депутатів сільських рад від ОПЗЖ (4213) з їхніми дружинами-чоловіками".

Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne, 112 Україна та ZIK становить 16 тис. осіб 01

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов про запроваджені проти "112", NewsOne та Zik санкції: Закрити телесмітники Медведчука - найкраще рішення влади за останній час

Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne, 112 Україна та ZIK становить 16 тис. осіб 02
Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne, 112 Україна та ZIK становить 16 тис. осіб 03
Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne, 112 Україна та ZIK становить 16 тис. осіб 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
Вже за місяць ніхто і не згадає про існування тих помийниць.
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03.02.2021 09:05
+38
Воем на ватных болотах УДОВЛЕТВОРЁН!!!)))
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03.02.2021 09:20
+31
Дело в том, что основная аудитория этих каналов привыкла к зомбоящику и про существование интернета и Ютуба знает только из самого ящика....Я удивлен что на Ютубе у них вообще есть аудитория
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03.02.2021 09:14
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Большая половина зашла понаблюдать рвущиеся пердаки))
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03.02.2021 10:06 Відповісти
А другая половина смотрит с росии снемьім вопросом в глазах
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03.02.2021 13:04 Відповісти
Неожиданно. На самом деле это сильный ход от "зеленых". Закрытие информ пространства от вражеской пропаганды это первое ,что нужно было сделать еще в 2014м. Но лучше поздно, чем никогда.
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03.02.2021 10:14 Відповісти
Основные помойки типа "интера" остались.
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03.02.2021 10:29 Відповісти
Ютуб не показатель. Те кто смотрит это гафно как правило привык хлебать его через ящик и про существования интернета как правило даже не догадывается. Т.е. это либо пенсы либо олигофрены. Я в свое время свои родителей научил пользоваться тырнетом, гуглом и прочими ютубами они уже тоже почти забыли про существование зомбоящика. Ну футбол с отцом смотрим иногда.
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03.02.2021 10:33 Відповісти
цікаво, чи побачимо найближчим часом губи діани панченки на ще одній помийці г+г
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03.02.2021 10:49 Відповісти
первые дги аудиторию делите на 2 тк многие ныряют на эти помойки чисто поржать с клоунов и глянуть как горят пердаки ватные
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03.02.2021 12:36 Відповісти
В ютуб мало людей смотрит ТВ в live-режиме. К примеру, у 5 канала сейчас 178 зрителей live-трансляции.
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03.02.2021 15:03 Відповісти
Не пойму чему все так радуются... Это же очередная тупость от Зе! Одно только радует что он понял необходимость информационной борьбы (если это не очередная "многоходовочка"). А сделать надо было все совершенно наоборот! Каналы не только не закрывать, но и развивать! А вот контент постепенно, очень нежно подталкивать в проукраинскую сторону. Таким образом масса, которая это хавает, постепенно сдвигалась бы туда же. Конечно, для этого пришлось бы прижать яйца Медведчуку, Рабиновичу и т.д. И это было бы непросто, учитывая что их финансирует РФ. Но так для того там Зе и сидит! А так очень грубо и топорно, хотя даже и за это можно поставить +
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03.02.2021 17:35 Відповісти
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