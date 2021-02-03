Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne, "112 Україна" та ZIK становить 16 тис. осіб. СКРИНШОТИ

Кількість глядачів телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" збігається з приблизною кількістю депутатів сільських рад від ОПЗЖ з їхніми близькими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, станом на 8:50 телеканал "112 Україна" на Youtube зараз дивляться 5816 осіб.

Канал ZIK тоді ж дивляться - 1818, а канал NewsOne - 8478 осіб.

Станом на 2:00 "112 канал" дивилися 1431 глядач, NewsOne - 2594, а ZIK - 3032.

Так, журналіст Олександр Донія у коментарях на Facebook заявив, що це "приблизна кількість депутатів сільських рад від ОПЗЖ (4213) з їхніми дружинами-чоловіками".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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