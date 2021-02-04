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Ожидаем победы над COVID-19 в этом году, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает победы над коронавирусом уже в этом году, борьба продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

Глава правительства отметил, что Украина находится на этапе борьбы с пандемией.

"Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц - это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Ожидаем победы над COVID-19 в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5080
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04.02.2021 11:45
+7
Ну курва ідіоти
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04.02.2021 11:42
+4
Ты там сидишь не для того , чтобы ожидать , а для того , чтобы что-то полезное делать .
И не тарифы поднимать , а уровень дохода простого народа .
А ожидать ты и в камере тюрьмы сможешь , с такой же эффективностью ...
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04.02.2021 11:49
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Ну курва ідіоти
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04.02.2021 11:42 Ответить
Одні пабєдуни, створять проблему і боряться,а їм ще за це з моїх податків гроші платять, якесь божевілля
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04.02.2021 11:44 Ответить
Шмыгаль себе дачку прикупит в испании после победи Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5356
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04.02.2021 12:30 Ответить
Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль

Курва вам там кокс якийсь космічний достаили? Срамота.
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04.02.2021 11:52 Ответить
это в смысле до 9-го мая? Ожидаем победы над COVID-19 в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1384
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04.02.2021 11:42 Ответить
Пока вы ожидаете,весь мир что-то делает
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04.02.2021 11:43 Ответить
Шо вам ще треба? Маски є, локдауни є, вакцинами вас ширнуть. Сиди собі, нікуди не вилізай і радій життю.
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04.02.2021 12:07 Ответить
Єссєссна, ви ж майстри боротьби з ковідом.
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04.02.2021 11:43 Ответить
Ожидаем победы над COVID-19 в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5080
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04.02.2021 11:45 Ответить
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине идет по умеренному сценарию и страна приближается к пику или плато, после которого должен начаться спад новых больных.

СРЕДА, 13 МАЯ 2020, 10:53

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/
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04.02.2021 11:47 Ответить
тут реально тупо ссылки не устраиваются..
вроде не было такого то
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04.02.2021 11:55 Ответить
Не понял на счет ссылок

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/
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04.02.2021 13:17 Ответить
Тугая маска

под лицом всегда
и Степанов не знает
кто с него спросит "статистику"
но увы... мне вас так не хочется терять...(песня кстати, а Стебанов - а ПУтина идет)
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04.02.2021 11:47 Ответить
все, что вам нужно знать о министерстве охраны здоровья, вакцинации и госзакупках
Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4294
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04.02.2021 11:48 Ответить
ПОТРіБНА СПРАВА..
МОЗ визначити "ринок'..
кількість своїх клієнтів серед геїв..

серед них напевне є свої"специфічні хвороби- наприклад кровотечі в аналі....
це треба прописати в бюджет лікарень... Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 517
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04.02.2021 12:29 Ответить
найгіршого уряду ніж цей важко навіть уявити..
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04.02.2021 11:48 Ответить
типу гончаренка був кращий ))) що ти лапті що ті... правда той хочаб не ховав що він тупий лапоть... а шмигаль... ой... навідь не хочеться писати про це гавно... з його аферистом босом
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04.02.2021 13:37 Ответить
Ты там сидишь не для того , чтобы ожидать , а для того , чтобы что-то полезное делать .
И не тарифы поднимать , а уровень дохода простого народа .
А ожидать ты и в камере тюрьмы сможешь , с такой же эффективностью ...
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04.02.2021 11:49 Ответить
.... ну я чота ржу?
ХОБА!
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04.02.2021 11:51 Ответить
Всё правильно они делают, как завещали мудрые китайцы. Надо спокойно сидеть на берегу реки и ждать, когда труп врага мимо проплывает.
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04.02.2021 11:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CGK2473BWfs&t=4460s
типо так шоле
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04.02.2021 11:53 Ответить
ожидаю что вы *****те всей зеленой шоблой в этом году
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04.02.2021 11:54 Ответить
Тяжолий случай
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04.02.2021 11:55 Ответить
Тяжолий случай
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04.02.2021 11:57 Ответить
Тяжолий случай
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04.02.2021 11:58 Ответить
шмигаль ждёт - а когда заниматься начнёте.Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5643
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04.02.2021 11:58 Ответить
ещё один мастер спорта...
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04.02.2021 12:01 Ответить
Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль

ПЕРЕКЛАДАЮ. Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8495
ДО КІНЦЯ РОКУ ЗАКІНЧАТЬСЯ ГРОШІ НА ТЕСТУВАННЯ..


ПІСЛЯ ПРОПЛАТИ ОСТАННЬОГО ЗАПЛАНОВАНОГО КІЛОМЕТРУ ТРАСИ КИЇВ-ОДЕСА..
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04.02.2021 12:24 Ответить
як закінчиться ? а фарм компанії кому вакцину будуть продавати. Може через 2- 3 роки то да.
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04.02.2021 12:24 Ответить
Ну дык, экономику же уже победили!
Как Зе-нарик обещал.
Теперь вот, эпидемию победют...
Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3816
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04.02.2021 12:41 Ответить
Після побєди над вірусом нам треба провести парад в Сімфєрополі...
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04.02.2021 12:52 Ответить
Шмаргаль!! Пепестань звиздеть, вместе со своим придурком зеленским!! Чемпионы вы наши по борьбе с Ковид!! до руководились, два дегенерата, до того , что даже вакцины не на что купить!! Шлюхи кремлевские!!!
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04.02.2021 12:54 Ответить
Тут еще вопрос в свете последних новостей, а стоит ли ее вообще покупать. Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2762
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04.02.2021 13:15 Ответить
от победы к победе
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04.02.2021 12:59 Ответить
Интересно, а кто будет главный победюк над ковидом? Ну или главный победюн.
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04.02.2021 13:14 Ответить
Ну, это типа, как 40% рост ВВП за 5-ть лет....... Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2757
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04.02.2021 13:15 Ответить
А що! На Ждуна Шмига таки схожий Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3043 .
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04.02.2021 13:15 Ответить
про перемогу, можна говорити коли щось зробити для цієї перемоги ? а те що вірус сам виробить імунітет за 2-3 роки не можна назвати перемогою
просто цікаво,
де ШВЛ українського виробництва які з такою помпою обіцяв янелох
де вакцина не маюча аналогів?
чому китайські маски які йшли як гумонітарка продавались в магазинах ?
чому досі не домовлено про жодну вакцину, для масової вакцинації...
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04.02.2021 13:41 Ответить
Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6840
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04.02.2021 14:11 Ответить
Главное чтобы весь остальной мир был в курсе его планов... Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9168
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04.02.2021 14:12 Ответить
Шмига і Стьопа - головні ковідоборці нашого часу і вони обов'язково переможуть! Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8064
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04.02.2021 14:52 Ответить
оЖЫДаемые оЖЫДатели на своей брехливой волне
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04.02.2021 17:16 Ответить
Пропоганда ковида терпит крах , Коронобесы хотят уйти от оветственности. И придумывают все новые небылицы. А где 120 тыс трупов к новому году которыми пугал зеля , если не будем выполнять хотелки коронобесов? Решили замазать одну брехню другой дурью . Стадо
памяти не имеет, реагирует только на раздражители. Этим шарлатаны и пользуются,так устроен человек, только об этом нужно помнить . Все познается в сравнении.
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05.02.2021 05:34 Ответить
 
 