Ожидаем победы над COVID-19 в этом году, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает победы над коронавирусом уже в этом году, борьба продолжается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".
Глава правительства отметил, что Украина находится на этапе борьбы с пандемией.
"Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц - это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", - подчеркнул Шмыгаль.
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+19 Oljik
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Пожалуйста, подождите...
Курва вам там кокс якийсь космічний достаили? Срамота.
СРЕДА, 13 МАЯ 2020, 10:53
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/
вроде не было такого то
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/
под лицом всегда
и Степанов не знает
кто с него спросит "статистику"
но увы... мне вас так не хочется терять...(песня кстати, а Стебанов - а ПУтина идет)
МОЗ визначити "ринок'..
кількість своїх клієнтів серед геїв..
серед них напевне є свої"специфічні хвороби- наприклад кровотечі в аналі....
це треба прописати в бюджет лікарень...
И не тарифы поднимать , а уровень дохода простого народа .
А ожидать ты и в камере тюрьмы сможешь , с такой же эффективностью ...
ХОБА!
типо так шоле
ПЕРЕКЛАДАЮ.
ДО КІНЦЯ РОКУ ЗАКІНЧАТЬСЯ ГРОШІ НА ТЕСТУВАННЯ..
ПІСЛЯ ПРОПЛАТИ ОСТАННЬОГО ЗАПЛАНОВАНОГО КІЛОМЕТРУ ТРАСИ КИЇВ-ОДЕСА..
Как Зе-нарик обещал.
Теперь вот, эпидемию победют...
просто цікаво,
де ШВЛ українського виробництва які з такою помпою обіцяв янелох
де вакцина не маюча аналогів?
чому китайські маски які йшли як гумонітарка продавались в магазинах ?
чому досі не домовлено про жодну вакцину, для масової вакцинації...
памяти не имеет, реагирует только на раздражители. Этим шарлатаны и пользуются,так устроен человек, только об этом нужно помнить . Все познается в сравнении.