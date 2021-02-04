Ожидаем победы над COVID-19 в этом году, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает победы над коронавирусом уже в этом году, борьба продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

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Глава правительства отметил, что Украина находится на этапе борьбы с пандемией.

"Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц - это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль