Стать кандидатом от "Слуги народа" мне предложил Зеленский, - Вирастюк. ВИДЕО

Кандидат от "Слуги народа" в народные депутаты на 87-м округе Василий Вирастюк говорит, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского в течение последней недели.

Об этом он рассказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Это было предложение от президента Украины. Когда есть предложение, я всегда говорю да, как своей жене, - я настолько благодатный слушатель, я могу прийти и послушать. Конечно, я пришел и послушал, у нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении проблемы, именно та проблема, которую я донес в самом начале (о создании реабилитационного центра для ветеранов. - Ред.). Я увидел, что есть отзыв и пошел принимать решение. Вот так было", - рассказал Вирастюк.

По его словам, предложение поступило от Зеленского в течение последней недели.

Как сообщалось, "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области.

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