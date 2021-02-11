Стать кандидатом от "Слуги народа" мне предложил Зеленский, - Вирастюк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кандидат от "Слуги народа" в народные депутаты на 87-м округе Василий Вирастюк говорит, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского в течение последней недели.
Об этом он рассказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это было предложение от президента Украины. Когда есть предложение, я всегда говорю да, как своей жене, - я настолько благодатный слушатель, я могу прийти и послушать. Конечно, я пришел и послушал, у нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении проблемы, именно та проблема, которую я донес в самом начале (о создании реабилитационного центра для ветеранов. - Ред.). Я увидел, что есть отзыв и пошел принимать решение. Вот так было", - рассказал Вирастюк.
По его словам, предложение поступило от Зеленского в течение последней недели.
Как сообщалось, "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области.
Пожалуйста, подождите...
Цього достатньо, щоб зрозуміти, що інетелкт у неї якби вищий, ніж у спортсмена-силача?
ЩЕ ОДНУ ЛЕГЕНДУ ХОЧУТЬ ЛАЙНОМ ВИМАЗАТИ НА ВСЕ ЖИТТЯ
MADSTREKOZA
@madstrekoza
·4 ч
Гроші не пахнуть? Гидко
Тебе придбали.
Ні за гріш.
Твоя ціна.
Ти став супроти жінки-Українки!
Ти подоба чоловіка, пуста...
Опудало невдале ти,
А не Захисник.
Такий кремезний чоловік і така гнила душонка...
Я понимаю, работы нет, кушать надо, а там зп в конвертах и не в грн регулярная. 3 года можно тепленько устроиться. Если не ты, то кто то точно будет эти конверты получать.
В общем, есть о чем подумать.
Ну тогда конечно, если сам предложил........