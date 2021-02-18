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ВР (28731) растаможка (177) евробляхи (196)

Рада предварительно одобрила законопроекты о растаможке "евроблях". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты, предусматривающие временное установление максимальной ставки растаможки автомобилей, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года, в 1000 евро.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, нардепы поддержали два законопроекта.

За законопроект №4643-д (внесение изменений в Налоговый кодекс) проголосовали 259 нардепов, а законопроект № 4644-д (внесение изменений в Таможенный кодекс) - 293.

Документы предусматривают единый подход к растаможке автомобилей и касаются всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил.

Предлагается предоставить возможность растаможивания автомобилей, ввезенных с нарушением таможенных правил в течение 180 дней по ставке, не превышающей 1000 евро.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве проходит акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.
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Топ комментарии
+52
В этой стране выходит так , что налоги платят только дураки
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18.02.2021 14:41
+46
Верните тогда деньги тем кто растаможил по всем нормам
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18.02.2021 14:39
+36
Тобто якщо ти чесна людина і в'їхав по всіх правилах,то розмитнюватимеш авто в декілька поз дорожче ніж це жульйо і гопота, геніальне рішення
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18.02.2021 14:39
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Я за все свои машины платил сполна.
А тут толпа фарцы себе скидку выкричала.
А шо, так можно было?
Спасибо, Зебил...
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19.02.2021 07:00 Ответить
Я за доступную растаможку!! У самого БМВ середины 200х из германии. Сам растаможил сразу как вышел закон.
НОО
Пользуясь случаем хотел бы отдельно поржать с зелебобиков и фанатов культа спаленного ренжа. Он же обещаль дешовую растаможку .. шо ж такъ???))) ай-ай-ай ..
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19.02.2021 09:11 Ответить
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