"Доступный автомобиль каждому украинцу": владельцы "евроблях" пикетируют Раду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве проходит акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Под зданием Верховной Рады проходит акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств. Митингующие припарковали свои автомобили вдоль ул. Парковая возле здания парламента, а сами пикетируют здание ВР. Основное их требование принятие законопроекта №3704, упрощающего растаможку автомобилей.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.