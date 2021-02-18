"Доступный автомобиль каждому украинцу": владельцы "евроблях" пикетируют Раду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве проходит акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Под зданием Верховной Рады проходит акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств. Митингующие припарковали свои автомобили вдоль ул. Парковая возле здания парламента, а сами пикетируют здание ВР. Основное их требование принятие законопроекта №3704, упрощающего растаможку автомобилей.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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погугли дебілоїд )))
Я ж його за 5000 хапнув,а ти за 5000 що купив???
дай вгадаю ти немаєш 5000 і їздиш на трамваї
Ціна за два передні салінблоки замовлені у польщі і замінені на своєму сто
Такщо викуси кирілко...
Это на какой стойке только 2 саленблока поменял? Дурачек ты на такой машине 2 саленблока не сможешь поменять! А еще 2 передні. А что с остальными переднеми? На "твоем" СТО забыли посмотреть? Или они по другим дорогам ездили?
А от бидлуху Южаніну треба в Сибір відіслати щоб там захищала жигулі від імпорту.
Мудаки у вр наш закон уже приняли,досить тут скиглити убогий
Мдя! Забить все дороги евробляхами, устроить одну огромную на весь город транспортную пробку! Остановить движение. И вопрос решится сам собой.
Ребята, может сначала надо решить вопрос с дорогами и развязками, а уже потом забивать улицы евробляхами
исходные:
- в Европе 400 млн. легковых авто с дигателями внутреннего сгорания;
- до 2025-2030 гг большая часть европейских стран переходит на электротранспорт;
- есть 10 лет для перемещения 400 млн. авто в Украину;
- растаможка 200 евро в среднем за одно авто;
- сколько поступит средств в бюджет, если пропускная способность составит: 40 млн. авто в год? сопутствующие поступления в бюджет от покупки до продажи?
расчеты (условно):
- допустим, сумма растаможки будет 200 евро х 40 млн. авто в год = 8 млрд. евро в год. ответ: за 10 лет 80 млрд. евро поступлений принесёт одна только растаможка;
- сопутствующие расходы при въезде на территорию Украины:
- индивидуально для каждого авто (километраж до места назначения/расход на 100 км): заправка, возможный мелкий ремонт, обслуживание, питание водителя+-пассажира;
- по прибытию на место назначения, подготовка к продаже: обслуживание, ремонт, доведение авто до товарного вида, документальное оформление, переоформление при продаже согласно тарифов.
- создание рабочих мест, самозанятость торговцев авто и соответственно поступление налогов в бюджет;
- обновление парка б/у авто, в том числе и ввоз электро и вывоз утиля в соседние страны снг
итак:
Перенос из Европы в Украину рынка авто повлечёт за собой:
1. поступления в бюджет за растаможку авто (при условии, если не будет ограничений количества авто для провоза на одного человека, максимально быстрый оборот средств);
2. ПДВ за топливо, продукты при транзите;
3. поступления от подготовки к продаже, оформления, переоформления, нотариусы и т.д.;
4. создание рабочих мест в сфере ремонта, обслуживания, продажи запасных частей;
5. продажа утиля в соседние страны снг и постепенное обновление парка владельцов авто "свежими" авто и в дальнейшем замена авто с двигателями внутреннего сгорания на электро транспорт.
Литва берет за растаможку 120 евро (если не обманули) со своих граждан и не парится. просто так капают деньги в бюджет.
Совершенно идиотский пост. Такое количество авто окончательно убьет экологию Украины. Затраты на борьбу с отравленной атмосферой превысят поступления в бюджет. В Украине один из самых низких в мире средних возрастов жизни. Население сокращается со скоростью от 300 до 500 тысяч людей в год. И в 2050 г украинцы как народ просто исчезнут. Покойникам еврики не нужны!